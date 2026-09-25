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బాహుబలి క్రేన్​లో సాంకేతిక సమస్య - ఆలస్యం కానున్న ఖైరతాబాద్​ గణేశుడి​ శోభాయాత్ర

రెండు గంటల ఆలస్యంగా ఖైరతాబాద్​ గణేశ్​ శోభాయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. క్రేన్​లో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తడంతో ఈ జాప్యం జరిగింది.

Khairatabad Ganesh immersion delayed
ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 7:34 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 7:56 AM IST

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Khairatabad Ganesh immersion delayed : క్రేన్‌లో సాంకేతిక లోపంతో బడా గణేశ్​ టస్కర్‌పైకి ఆలస్యంగా చేరాడు. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన శోభాయాత్ర, క్రేన్​లో సమస్య కారణంగా 2 గంటల ఆలస్యంగా మొదలు కానుంది. ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడిని టస్కర్‌పైకి చేర్చారు. ప్రస్తుతం వెల్డింగ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సపోర్టింగ్ వెల్డింగ్ వర్క్స్ 2 గంటల పాటు కొనసాగనున్నాయి. స్వామి దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఆలస్యం అవుతుండటంతో భక్తుల రద్దీ క్రమంగా పెరుగుతోంది. కాసేపట్లో శోభాయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. 69 అడుగుల ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనానికి ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వద్ద ఏర్పాట్లు చేశారు. సెన్సేషన్ థియేటర్, రాజ్‌దూత్ చౌరస్తా, టెలిఫోన్ భవన్, ఇక్బాల్ మినార్, తెలంగాణతల్లి చౌరస్తా, ఎన్టీఆర్ మార్గ్ మీదుగా శోభాయాత్ర జరగనుంది.

శోభాయాత్ర పూర్తయ్యేలా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం

శోభాయాత్ర ప్రశాంతంగా పూర్తయ్యేలా అన్ని చర్యలూ తీసుకున్నామని హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. ప్రజలంతా శాంతియుత వాతావరణంలో పండుగ జరుపుకోవాలన్నారు. ఉత్సవాల పేరుతో అసభ్యకర ప్రవర్తనను ఏమాత్రం సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే పోస్టులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కేటాయించిన జలాశయాల్లోనే నిమజ్జనం చేయాలని ఆయన సూచించారు. హైదరాబాద్‌ గంగా-జమునా-తెహజీబ్ సంస్కృతిని కాపాడాలన్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల అడ్వైజరీలను ప్రజలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని ఆయన సూచించారు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలని సజ్జనార్ విజ్ఞప్తి చేశారు. నిమజ్జన వాహనాలకు అనుభవజ్ఞులైన డ్రైవర్లను నియమించాలన్నారు. మండపం నుంచి నిమజ్జనం వరకు ముందుగానే రూట్ సర్వే చేయాలని సూచించారు.

Last Updated : September 25, 2026 at 7:56 AM IST

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