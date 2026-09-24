నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్న ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు - గంగమ్మ ఒడికి చేరనున్న మహా గణపయ్య
ఖైరతాబాద్ గణేశుడి నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. నిమజ్జనం కోసం ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. పు ఉదయం ఐదు గంటలకు ఖైరతాబాద్ గణేశ్కు ఉత్సవ సమితి సభ్యులు పూజలు నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం మహా గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడికి చేరతాడు.
Published : September 24, 2026 at 8:22 PM IST
Khairatabad Ganesh Preparing for Immersion : గణేశ్ చతుర్థి సెప్టెంబర్ 14 నుంచి ఖైరతాబాద్ గణేశుడి దర్శనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఏటా లక్షలాది మంది గణపయ్యను దర్శించుకుంటారు. ఈ ఏడాది కూడా గతంలో మాదిరిగానే 20 లక్షలకు పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా మొదటి నుంచే ప్రభుత్వం, కమిటీ సమన్వయంతో అన్ని రకాలు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ ఏడాది కూడా 150 జంటలతో శివపార్వతులు కళ్యాణ మహోత్సవం, 408 జంటలతో మహా హోమం, మహా హారతులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో కన్నుల పండువగా ఉత్సవాలు జరిగాయి. శుక్రవారం మహా గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడికి చేరనున్నాడు.
ఆరు గంటలకు గణేశ్ శోభాయాత్ర ప్రారంభం
ఖైరతాబాద్ గణేశుడి నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. ఇప్పటికే దర్శనాలను నిలిపేసి, నిమజ్జనం కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. షెడ్ల తొలగింపు ప్రక్రియ, వెల్డింగ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. రేపు ఉదయం ఐదు గంటలకు ఖైరతాబాద్ గణేశ్కు ఉత్సవ సమితి సభ్యులు పూజలు నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం ఆరు గంటలకు ఖైరతాబాద్ గణేశ్ శోభాయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. అనంతరం మహా గణపయ్య గంగమ్మ ఒడికి చేరతాడు.
ప్రతి అంగుళాన్ని పరిశీలిస్తూ నిమజ్జనం
ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి నిమజ్జనానికి భారీ సూపర్ క్రేన్ను జీహెచ్ఎంసీ సిద్ధం చేసింది. గత ఐదేళ్ల నుంచి గణపతి ఉత్సవాల్లో భాగస్వామ్యం అవుతున్న సూపర్ క్రేన్స్ సంస్థ ఈసారి చైనాలో తయారు చేసిన క్రేన్ను తీసుకొచ్చింది. వివిధ భారీ ప్రాజెక్టుల్లో ఏడాది అనుభవం ఉన్న సూపర్ క్రేన్ 300 నుంచి 350 టన్నుల బరువు, 80 మీటర్ల ఎత్తు సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. హైడ్రాలిక్ టెక్నాలజీతో ప్రతి అంగుళాన్ని పరిశీలిస్తూ మహాగణపతిని నిమజ్జనం చేస్తామని సూపర్ క్రేన్స్ సంస్థ యజమాని ఆల్తాఫ్ తెలిపారు.
అధునాతన డ్రోన్స్తో నిఘా
శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటలకు ఖైరతాబాద్ గణేషుడి శోభాయాత్ర ప్రారంభం అవుతుందని, 12 నుంచి ఒంటి గంట మధ్యలో నిమజ్జనం పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని ఖైరతాబాద్ డీసీపీ శిల్పవల్లి తెలిపారు. శోభాయాత్రలో 200 మంది పోలీసులు విధుల్లో ఉంటారని, అధునాతన డ్రోన్స్తో నిఘా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. శోభాయాత్ర వచ్చే రూట్లో అన్ని సీసీటీవీ కెమెరాలు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు అనుసంధానం చేసి ఉన్నాయన్నారు. హుస్సేన్ సాగర్ ప్రాంతంలో సుమారు వెయ్యి మంది పోలీసులు విధుల్లో ఉంటారన్నారు. ఇప్పటి వరకూ 30 వేల విగ్రహాలు నిమజ్జనం అయ్యాయని వెల్లడించారు. ఈసారి హుస్సేన్ సాగర్కి వచ్చే విగ్రహాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరారు. నిమజ్జనం సాఫీగా సాగేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడించారు.
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