మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల నిర్వహణకు తొలి అడుగు - రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక ఆదేశాలు
మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్లలో ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణకు ఉత్తర్వులు - జీహెచ్ఎంసీలో విలీనమైన 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు - రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ కీలక ఆదేశాలు జారీ
Published : December 30, 2025 at 9:00 AM IST
Telangana Municipal Elections : రాష్ట్రంలోని పట్టణ ప్రజలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు రంగం సిద్ధం అవుతోంది. ఫిబ్రవరి రెండో వారంలోగా ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించగా, ఇందుకు తగ్గట్లుగానే రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కూడా రంగంలోకి దిగింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో జనవరి 10లోగా ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురించాలంటూ సోమవారం ఉత్తర్వులు సైతం జారీ చేసింది. ఆయా పట్టణ స్థానిక సంస్థల కమిషనర్లు బాధ్యత తీసుకోవాలంటూ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. దీంతో యూఎల్బీలకు ఎన్నికల ప్రక్రియ అనధికారికంగా మొదలైనట్లేనని చెప్పవచ్చు.
జీహెచ్ఎంసీ, మరో నాలుగు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు మినహా రాష్ట్రంలోని మిగతా పాలకవర్గాలకు ఈ ఏడాది జనవరిలోనే పాలన గడువు ముగిసింది. జీహెచ్ఎంసీకి వచ్చే ఫిబ్రవరి, మిగిలిన వాటికి మే వరకు గడువు ఉంది. అవుటర్ రింగ్రోడ్డు పరిధిలోని 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మిగిలిన 117 మున్సిపాలిటీలు, 6 కార్పొరేషన్లలో వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితా ప్రచురించాలంటూ సోమవారం ఆయా కమిషనర్లు, కలెక్టర్లు, పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణి కుముదిని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఓటర్ల జాబితాను ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఫొటో ఆధారిత ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ పేర్కొన్నారు. డిసెంబరు 30న పోలింగ్ స్టేషన్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టనున్నారు. జనవరి 1న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేయాలి. జనవరి 5న రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో పట్టణ స్థానిక సంస్థల కమిషనర్లు సమావేశం అవ్వాలి. అభ్యంతరాలు ఏవైనా ఉంటే పరిగణనలోకి తీసుకుని జనవరి 10న తుది జాబితాను ప్రచురించాలని తెలిపారు.
విద్యార్థులకు పరీక్షలలోపు ఎన్నికలు : విద్యార్థులకు పరీక్షల సీజన్ మొదలయ్యేలోపు అంటే ఫిబ్రవరి రెండో వారం నాటికి పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్రెడ్డి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్కు కీలక సూచనలు చేసింది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 120 మున్సిపాలిటీలు, 9 కార్పొరేషన్లకు జనవరితో గడువు ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటినుంచి అవి ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో నడుస్తూ వస్తున్నాయి. కొత్తగా కొన్ని నగర పంచాయతీలు మున్సిపాల్టీలుగా, కొన్ని మున్సిపాల్టీలను కార్పొరేషన్లుగా మార్చింది. ఖమ్మం, వరంగల్ కార్పొరేషన్లు, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాల్లోని 2 మున్సిపాలిటీల పాలక వర్గాలకు ఏప్రిల్ వరకు గడువు ఉండటంతో మినహాయింపు ఇవ్వవచ్చని సమాచారం.
జీహెచ్ఎంసీలో 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు విలీనం : హైదరాబాద్ మహానగరం బృహత్ నగరంగా మారింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును ఆనుకొని ఉన్న 20 పురపాలక సంఘాలు, 7 నగరపాలక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసింది. దీంతో భాగ్యనగరం సరిహద్దులు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు వ్యాపించాయి. గతంలో జీహెచ్ఎంసీ 650 చ.కి.మీ. పరిధిలో ఉండేది. ఆరు జోన్లు, 30 సర్కిళ్లు ద్వారా పరిపాలన కొనసాగేది. తాజాగా 27 శివారు పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనంతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విస్తీర్ణం 2,053 చ.కి.మీ. వరకు పెరిగింది. జోన్లు 12కి పెరగ్గా, సర్కిళ్లు 60కి పెంచారు.
యూఎల్ఈలకు రూ.2,780 కోట్ల నిధులు మంజూరు : పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో అభివృద్ధి పరుగులు పెట్టించేందుకు అక్టోబరులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.2,780 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది. ఇందులో జీహెచ్ఎంసీ మినహా మిగతా అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు విడుదలైన నిధుల ద్వారానే 2,432 పనులు జరగనున్నాయి. ఇందులో కొత్తగా ఏర్పడ్డ మున్సిపాలిటీకి రూ.15 కోట్లు, శివార్లలోని గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేసుకున్న మున్సిపాలిటీలకు రూ.20 కోట్లు, కొత్తగా ఏర్పడిన కార్పొరేషన్లకు రూ.30 కోట్లు చొప్పున అదనంగా నిధులు మంజూరు చేశారు.
