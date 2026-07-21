ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం - జాతీయ రహదారిపై ఇంకా పూర్తి కాని పనులు
భోగాపురం వేగంగా వెళ్లేందుకు అక్కడే ఆటంకం - ‘మారికవలస’ వద్దే జోరుగా పనులు - నూతన మార్గాలు ఇంకా జాతీయ రహదారితో అనుసంధానం కాలేదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 2:15 PM IST
Key Roads to Bhogapuram Airport: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ముహూర్తం ఖరారైంది. ఇదే సమయంలో విశాఖ నుంచి అక్కడికి చేరుకునేందుకు ఎదురయ్యే ఆటంకాలపై చర్చ సాగుతోంది. ఇవేంటో ముందుగానే గుర్తించి ఒక్కొక్కటిగా చిక్కులు పరిష్కరిస్తున్నా కొలిక్కి రానట్లు తెలుస్తుంది. వీఎంఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన మాస్టర్ప్లాన్ రోడ్లు అందుబాటులోకి వచ్చినా అవి ఎంతవరకు ప్రయోజనమో వాహనాలు తిరిగే వరకు తెలియదు. మరో వైపు నగరం నుంచి భోగాపురం వెళ్లే దారిలో జాతీయ రహదారిపై కొన్ని ఇరుకు కూడళ్లను విస్తరిస్తున్నా ఎన్హెచ్ఏఐ చేపట్టాల్సిన పలు పనులు వేగంగా ముందుకు సాగడం లేదు.
రాకపోకలకు వెసులుబాటు: నగరంలోని కూడళ్లలో మారికవలస ప్రాంతం ఇరుకుగా ఉంటుంది. అన్ని వైపుల నుంచి రాకపోకలకు కష్టం అవుతుంది. ఇప్పటికే భారీ సంఖ్యలో వాహనాలు ఇక్కడ నిలిచిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ కూడలిని విస్తరిస్తున్నారు. ఊరు లోపలి నుంచి నగరంలోకి వెళ్లాలంటే యూటర్న్ తీసుకొని బాగా తిరగాల్సి వస్తోంది. ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకొని నేరుగా సర్వీసు రోడ్డులోకి వెళ్లేలా విస్తరిస్తున్నారు. రోడ్డు సరిగా లేకపోవడంతో విశాఖ నుంచి వెళ్లే వాహన చోదకులకు ఇబ్బంది అవుతోంది. ఆ బాధ తప్పేలా విస్తరించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సిగ్నల్స్ను పూర్తిగా తొలగించి కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో రాకపోకలకు కొంత వెసులుబాటు కలిగినట్లవుతుంది.
పద్మవ్యూహాన్ని తలపించేలా కూడలి: విశాఖ నుంచి భోగాపురం వెళ్లేందుకు మద్దిలపాలెం నుంచి ఆనందపురం వరకు పదికిపైగా కూడళ్లను దాటాలి. వీటిల్లో ఆనందపురం కూడలే పద్మవ్యూహాన్ని తలపిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ కూడలే అత్యంత రద్దీగా ఉంటుంది. ఎన్హెచ్ఏఐ దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. విశాఖ నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేరుగా పైనుంచి వెళ్లేలా కొత్తగా డీపీఆర్ తయారు చేశారు. దానికి ప్రాథమిక ఆమోదం లభించింది. వీలైనంత త్వరగా ఈ ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కించాలి.
హైవేకు అనుసంధానించాలి: వీఎంఆర్డీఏ మాస్టర్ప్లాన్ రోడ్లను జాతీయరహదారికి అనుసంధానం ఎలా? అనే ప్రశ్న అందరిలో మెదులుతోంది. ఎక్కడ కలపాలనేది గతంలోనే ఎన్హెచ్ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఇది జరిగి నెలలు గడిచినా ఇంతవరకు ముందడుగు పడలేదు. హైవేపై గంటకు 80 నుంచి 150 కి.మీ. వేగంతో వాహనాలు వెళ్తుంటాయి. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న రోడ్లను ఇక్కడ ప్రమాదాలు జరగకుండా హైవేకు అనుసంధానించాలి. ఈ పనులు ప్రారంభమే కాలేదు. అడివివరం - శొంఠ్యాం రోడ్డు, నేరెళ్లవలస-తాళ్లవల కాపులుప్పాడ-బోయపాలెం, వేపగుంట-పినగాడి రోడ్లను జాతీయ రహదారితో కలపాల్సి ఉంటుంది.
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