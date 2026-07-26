రాష్ట్రంలో రైల్వే కీలక సంస్థల కార్యాలయాలేవి?
ఏపీలో ప్రాంతీయ, ఏరియా, ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసుల ఏర్పాటు అవసరం - ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల వేగవంతానికి ఇవి అత్యావశ్యకం - ఇప్పటికే ఈ అంశంపై రైల్వే బోర్డు ఛైర్మన్కు సీఎం చంద్రబాబు లేఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 9:15 AM IST
Railway Organizations Issue in AP : ఏపీలో అమలవుతున్న భారీ రైల్వే ప్రాజెక్టులు మరింత వేగంగా పూర్తయ్యేలా, వాటి పర్యవేక్షణ సమర్థవంతంగా సాగేందుకు రైల్వేశాఖకు చెందిన వివిధ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రాంతీయ, ఏరియా, ప్రాజెక్టు అమలు కార్యాలయాలను రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరుతోంది. ఈ మేరకు సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల రైల్వే బోర్డు ఛైర్మన్కు లేఖ రాసి, రాష్ట్రంలో రైల్వే సంస్థల కార్యాలయాల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
రైల్వేశాఖ పరిధిలో రైట్స్, కాంకర్, ఆర్ఎల్డీఏ, రైల్టెల్, ఐర్సీటీసీ తదితర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉన్నాయి. రైల్వే ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం, నిర్వహణ, కొత్తవాటికి డిజైనింగ్, డీపీఆర్ల తయారీ, ప్రయాణికులకు మరిన్ని వసతుల కల్పన తదితరాలను ఇవి చూస్తాయి. ప్రస్తుతం వీటి కార్యాలయాలు ఏవీ ఏపీలో లేవు. మొన్నటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు, విజయవాడ, గుంతకల్లు డివిజన్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్(సికింద్రాబాద్) పరిధిలో, వాల్తేరు డివిజన్ తూర్పు కోస్తా రైల్వే జోన్(భువనేశ్వర్) పరిధిలో ఉండటం వల్ల పలు కార్యాలయాలు భువనేశ్వర్, సికింద్రాబాద్లలోనే ఉన్నాయి.
కొత్త జోన్తో భారీ అవకాశాలు : ఈ ఏడాది జూన్ 1 నుంచి విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అధికారికంగా అమల్లోకి వచ్చింది. విశాఖపట్నంతో పాటు విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు డివిజన్లు ఈ జోన్లో భాగమయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ జోన్ పరిధిలో సుమారు రూ.58,530 కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. అదనంగా రూ.51,000ల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు డీపీఆర్ దశలో ఉండగా, రూ.20,740 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు సర్వే దశలో ఉన్నాయి.
వీటితో పాటు ఏపీ మీదుగా ప్రతిపాదించిన హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ల అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.1.90 లక్షల కోట్లు. ఈ నేపథ్యంలో సంబంధిత రైల్వే సంస్థల కార్యాలయాలు ఏపీలో ఉంటే ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన, ఆమోదాలు, పర్యవేక్షణ, అమలు ప్రక్రియలు వేగవంతమవుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అలాగే రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు, సాంకేతిక నైపుణ్యాల విస్తరణకు కూడా ఇది దోహదం చేస్తుందని పేర్కొంటోంది.
ఏయే సంస్థలు? వాటి పాత్ర ఏమిటి? :
- కంటెయినర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (కాంకర్) దేశంలోనే కీలకమైన మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్, కంటెయినర్ సర్వీస్ అందిస్తుంది. ఏపీలోని పోర్టుల ద్వారా కంటెయినర్లతో పెద్దఎత్తున సరకు రవాణా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ సంస్థ కార్యాలయం అవసరం.
- రైల్ వికాస్ నిగం లిమిటెడ్(ఆర్వీఎన్ఎల్) రైల్వేలో ట్రాక్లు, వంతెనల నిర్మాణం, పాతవాటి నవీకరణ, విద్యుదీకరణ పనులను చేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూ.వేల కోట్ల రైల్వే పనులు జరుగుతుండటంతో ఈ సంస్థ ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఇక్కడ ఉండాలి.
- రైల్ టెల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్(రైల్ టెల్) రైళ్ల నియంత్రణ, నిర్వహణ, భద్రతాపరమైన పనులు, దేశవ్యాప్తంగా టెలికం నెట్వర్క్, రైల్వే స్టేషన్లలో వైఫై నెట్వర్క్ కల్పించడం తదితరాలు రైల్ టెల్ కిందకు వస్తాయి.
- రైల్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ(ఆర్ఎల్డీఏ) రైల్వేకు చెందిన ఖాళీ స్థలాలు, అదనపు స్థలాలను వాణిజ్యపరంగా అభివృద్ధిచేసి, అదనంగా రాబడి తెచ్చేలా చూస్తుంది.
- రైల్ ఇండియా టెక్నికల్ అండ్ ఎకనమిక్ సర్వీస్(రైట్స్) రవాణా వసతుల కల్పనకు సంబంధించి డిజైన్, ప్లానింగ్, వాటి నిర్వహణ సర్వీసులను అందిస్తుంది.
- ఇండియన్ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్(ఐఆర్సీటీసీ) ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్, కేటరింగ్, పర్యాటక ప్యాకేజీలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వంటివి అందిస్తుంది.
- డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(డీఎఫ్సీసీఐఎల్) సరకు రవాణా చేసే రైళ్లకు ప్రత్యేకంగా కారిడార్ల నిర్మాణం, వాటి నిర్వహణ వంటివి చూస్తుంది.
- ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్(ఐఆర్ఎఫ్సీ) నిధులు సమీకరిస్తుంది.
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