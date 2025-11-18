ETV Bharat / state

ఐబొమ్మ ఇమంది రవి రిమాండ్‌ రిపోర్టులో కీలక అంశాలు - కస్టడీ పిటిషన్‌పై విచారణ వాయిదా

ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడి కేసు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి కీలక అంశాలు - ఐబొమ్మ, బప్పం సహా 65కు పైగా మిర్రర్‌ వెబ్‌సైట్లు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తింపు - కస్టడీ పిటిషన్‌పై విచారణ వాయిదా

IBomma Manager Immadi Ravi Remand Report
IBomma Manager Immadi Ravi Remand Report (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 7:10 PM IST

IBomma Manager Immadi Ravi Remand Report : ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి రిమాండ్‌ రిపోర్టులో కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఐబొమ్మతోపాటు ఇతర పైరసీ డొమైన్‌లను రవి నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఐబొమ్మ, బప్పం సహా 65కు పైగా మిర్రర్‌ వెబ్‌సైట్లు, రవి వెబ్‌సైట్లకు నెలకు 3.7 మిలియన్ల యూజర్లు లాగిన్ అవుతున్నట్లు, ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్ ప్రకటనల ద్వారా ఇమంది రవి డబ్బు సంపాదించినట్లు గుర్తించారు.

డేటా రికవరికీ పోలీసులు ప్రయత్నం : వన్‌విన్, వన్‌ఎక్స్‌బెట్టింగ్‌ యాప్‌ల ద్వారా ఇమంది రవికి ఆదాయం వస్తోందని, ప్రహ్లాద్‌ పేరుతో ఇమంది రవి నకిలీ పాన్‌కార్డు ఉపయోగిస్తున్నట్లు, క్రిప్టో మార్పిడికి బినామీ ఖాతాల ద్వారా నగదు బదిలీ చేస్తున్నట్లు రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. రవి నుంచి ఐఫోన్, శాంసంగ్ ఫోన్లు, నకిలీ పాన్, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్, హార్డ్‌డ్రైవ్‌లు, ఎస్‌ఎస్‌డీలు, పెన్‌డ్రైవ్‌లు స్వాధీనం పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సెయింట్ కిట్స్, నెవిస్ పాస్‌పోర్ట్‌తో విదేశాలకు పారిపోయేందుకు రవి యత్నం చేశాడు. విచారణకు రవి సహకరించకపోవడంతో ముఖ్యమైన డేటా రికవరికీ పోలీసులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

మొబైల్‌ డేటా, టెలీగ్రామ్‌ డేటా క్లియర్‌ చేశాడు : ఐ బొమ్మ సైట్లో బెట్టింగ్‌ యాప్స్‌ ప్రకటనలు ప్రదర్శిస్తూ రూ.కోట్లు ఇమంది రవి ఆర్జించాడని తెలుస్తోంది. రవికి చెందిన 4 ఖాతాల్లో రూ.20 కోట్ల లావాదేవీలను పోలీసులు గుర్తించారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ ప్రకటనల ద్వారా వచ్చిన నగదుతో హైదరాబాద్‌, కరీబియన్‌ దీవుల్లో ఇళ్లు కొనుగోలు చేసినట్టు దర్యాప్తులో తేలిందని అన్నారు. ట్రావెలింగ్‌, విలాస జీవితం అనుభవించడమే అలవాటు చేసుకున్నాడు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ డబ్బుల ద్వారా 2 నెలలకో దేశం వెళ్లేవాడు. సినిమాల పైరసీ ద్వారా నెలకు రూ.11 లక్షల వరకు సంపాదించాడు. యూరోపియన్‌ దేశాలు తిరగడం తనకు ఇష్టమని, మిత్రులు, బంధువులతో ఎలాంటి సంబంధాలు లేవని విచారణలో రవి పోలీసులకు తెలిపాడు. అరెస్టు టైంలో గంటన్నరపాటు డోర్లు తెరవకుండా మొబైల్‌ డేటా, టెలీగ్రామ్‌ డేటా క్లియర్‌ చేశాడని, ల్యాప్‌టాప్‌ను బాత్‌రూమ్‌ రూఫ్‌ కింద, సెల్‌ ఫోన్‌ను అల్మారాలో పెట్టినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.

కస్టడీ పిటిషన్‌పై విచారణ వాయిదా : ఇమ్మడి రవిని 5 రోజులు కస్టడీకి ఇవ్వాలని నాంపల్లి కోర్టులో పోలీసులు పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. కస్టడీ పిటిషన్‌పై విచారణను కోర్టు బుధవారానికి వాయిదా వేసింది.

భార్య హేళనతో ఐబొమ్మ వెబ్​సైట్​ డిజైన్​ - ఇమ్మడి రవి కేసు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు

