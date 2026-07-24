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దానయ్య ప్రాణం పోతున్నా స్పందించని అప్పలరాజు - రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో పేర్కొన్న పోలీసులు

దానయ్యను తరలించే అవకాశమున్నా ఆస్పత్రికి తరలించని అప్పలరాజు - మాజీమంత్రి సీదిరి దర్శకత్వంలోనే కుమారుడు ఆరవ్‌ను తప్పించే కుట్ర - అప్పలరాజును విడుదల చేస్తే దర్యాప్తుపై ప్రభావం

Police Remand Report on Seediri Appalaraju
Police Remand Report on Seediri Appalaraju (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:46 AM IST

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Police Remand Report on Seediri Appalaraju : వృత్తిరీత్యా వైద్యుడైన మాజీమంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు చేసిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రగాయాలై ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తిని చూసి కనీసం చలించలేదని పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో వెల్లడించారు. మానవత్వంతో అప్పలరాజు స్పందించి దానయ్యను ఆస్పత్రికి తరలిస్తే బతికేవారన్నారు. సీదిరి దర్శకత్వంలోనే ఆయన కుమారుడు ఆరవ్ వర్మను తప్పించే కుట్రకు తెరతీశారని వివరించారు.

నేరపూరిత కుట్రకు పథకం రూపకల్పన: రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి పక్కనున్నా, కుమారుడిని తప్పించేందుకే మాజీమంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు ప్రాధాన్యమిచ్చారని రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో పోలీసులు వెల్లడించారు. కుమారుడు ఆరవ్‌ వర్మను రక్షించేందుకు ఆధారాలు మాయం చేయించడం, సిద్ధార్థ త్యాడిని నేరం అతడి మీద వేసుకునేలా ప్రేరేపించడం వంటి నేరపూరిత కుట్రకు పథకం రూపొందించింది అప్పలరాజేనని తెలిపారు. పోలీసులకు తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడం, మృతుడి కుటుంబాన్ని డబ్బులతో ప్రభావితం చేయడానికి యత్నించారన్నారు.

కనీసం ప్రథమచికిత్స చేయలేదు: ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తెలుసుకున్న సీదిరి ఘటనాస్థలానికి వచ్చారని, దానయ్య తీవ్ర గాయాలతో రోడ్డుపై పడి ఉండగా చూసినా, వైద్యుడైన ఆయన కనీసం ప్రథమచికిత్స చేయలేదని, ఆస్పత్రికీ తరలించలేదని నివేదికలో వివరించారు. తన కుమారుడిని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారన్నారు. సకాలంలో దానయ్యను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తే బతికేవారని పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్టులో తెలిపారు.

సిద్ధార్థను అడ్డుకున్న స్థానికులు: నిందితుడు ఆరవ్‌ వర్మ ఈనెల ఆరో తేదీ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారని పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో వెల్లడించారు. పలాస ఎంవీఐ 8న ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ జారీ చేసినట్లు చెప్పారు. ఆరవ్‌ పదో తేదీన సిద్ధార్థ త్యాడి నుంచి రాయల్‌ ఎన్‌ఫీల్డ్‌ హంటర్‌ బైకును తీసుకున్నారన్నారు. నైపుణ్యం, అనుభవం లేని ఆరవ్‌ రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు దానయ్యను ఢీకొట్టినట్లు నివేదికలో వెల్లడించారు. 9:43 గంటలకు అప్పలరాజు తెల్ల స్కోడా కారులో సిద్ధార్థతో కలిసి వచ్చినట్లు వివరించారు.

రూ.1.50లక్షలు అడ్వాన్సు అందజేత: దానయ్య రక్తస్రావంతో ఉండగా చూసి కనీసం ఆసుపత్రికి తరలించలేదని పోలీసులకు సమాచారమివ్వకపోగా, తప్పుదారి పట్టించినట్లు తేల్చారు. ప్రమాదానికి కారణమైన బైకును తొలగించాలని సిద్ధార్థకు సూచించారు. అక్కడ్నుంచి ఆరవ్‌ను కారులో ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు. బైకు తీసుకెళుతున్న సిద్ధార్థను స్థానికులు అడ్డుకుని పోలీసులకు అప్పగించడంతో తానే ఆ ప్రమాదం చేసినట్లు సిద్ధార్థ పోలీసులకు వాంగ్మూలమిచ్చేలా ప్రేరేపించినట్లు నివేదికలో పొందుపరిచారు. మృతుడి దానయ్య భార్యను అప్పలరాజు ఆయన అనుచరులు సంప్రదించి 8.50లక్షల రూపాయలు చెల్లిస్తామని, లక్షన్నర అడ్వాన్సు ఇచ్చి ఒప్పందం రాసుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

సీదిరికి బెయిల్ ఇవ్వొద్దు: ఈనెల 22న సీదిరి అప్పలరాజుని కాశీబుగ్గ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాత్రి 9గంటల వరకు లాకప్‌లో ఉంచారు. అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 1:30 వరకు వాంగ్మూలాన్ని నమోదుచేశారు. నిందితుడు నేరం చేసినట్లు ఒప్పుకొన్నా, మధ్యవర్తుల సమక్షంలో సంతకం చేయడానికి నిరాకరించారు. సాక్ష్యాలను మాయం చేయడం, బెదిరించడం, దర్యాప్తుపై ప్రభావం చూపే అవకాశాలున్నందున సీదిరికి బెయిల్‌ ఇవ్వొద్దని పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

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