మావోయిస్ట్ పార్టీకి మరో ఎదురు దెబ్బ - లొంగిపోయిన కీలక నేత బండి ప్రకాశ్
పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్ట్ కీలక నేత బండి ప్రకాశ్ - మావోయిస్ట్ పార్టీలో 45 ఏళ్లు వివిధ స్థాయిల్లో పని చేసిన బండి ప్రకాశ్
Published : October 28, 2025 at 12:43 PM IST
Maoist Leader Bandi Prakash Surrenders : మావోయిస్ట్ పార్టీకి మరో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఆ పార్టీ కీలక నేత బండి ప్రకాశ్ లొంగిపోయారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సమక్షంలో ఆయన లొంగిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్న ఆయన, మావోయిస్టు పార్టీలో 45 సంవత్సరాలు వివిధ స్థాయిల్లో పని చేశారు. ప్రభాత్ అనే పేరుతో ప్రెస్టమ్ ఇన్ఛార్జిగా కూడా బండి ప్రకాశ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.