మావోయిస్ట్ పార్టీకి మరో ఎదురు దెబ్బ - లొంగిపోయిన కీలక నేత బండి ప్రకాశ్

పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్ట్​ కీలక నేత బండి ప్రకాశ్‌ - మావోయిస్ట్​ పార్టీలో 45 ఏళ్లు వివిధ స్థాయిల్లో పని చేసిన బండి ప్రకాశ్‌

Maoist Leader Bandi Prakash Surrenders
Maoist Leader Bandi Prakash Surrenders (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 12:43 PM IST

Maoist Leader Bandi Prakash Surrenders : మావోయిస్ట్ పార్టీకి మరో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఆ పార్టీ కీలక నేత బండి ప్రకాశ్ లొంగిపోయారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి సమక్షంలో ఆయన లొంగిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్న ఆయన, మావోయిస్టు పార్టీలో 45 సంవత్సరాలు వివిధ స్థాయిల్లో పని చేశారు. ప్రభాత్ అనే పేరుతో ప్రెస్టమ్ ఇన్ఛార్జిగా కూడా బండి ప్రకాశ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.

