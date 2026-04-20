మే చివరి నాటికి బ్యారేజీల మరమ్మతులు పూర్తి కావాల్సిందే! - బోర్ల తవ్వకంపైనే కీలక సమాచారం

మే నెలాఖరుకు పూర్తి చేయాలని సర్కారు లక్ష్యం - రోటర్‌ టైప్‌ డ్రిల్లింగ్‌ విధానంలో తవ్వకాలు చేపట్టిన ఇంజినీర్లు - వానాకాలంలో పునరావాస డిజైన్లు - వేగంగా పరీక్షలు పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశం

KALESHWARAM PROJECT
మేడిగడ్డ బ్యారేజీ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 12:07 PM IST

Kaleshwaram Barrages Repairs Process : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ చర్యల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేగం పెంచింది. మేడిగడ్డ కుంగుబాటు, ఇతర లోపాలు తలెత్తిన బ్యారేజీల పునరుద్ధరణకు కావాల్సిన డిజైన్లను సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ప్రధానంగా బోర్ల తవ్వకంపైనే కీలక సమాచారం ఆధారపడి ఉన్నట్లు నిపుణులు సూచిస్తుండడంతో రోటర్‌ టైప్‌ డ్రిల్లింగ్‌ విధానంలో ముమ్మరంగా తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. ఈ తరహా యంత్రాలు దేశవ్యాప్తంగా పరిమిత సంఖ్యలో ఉండటంతో వాటిని సమకూర్చుకునే పనిలో ఇంజినీర్లు బిజీగా ఉన్నారు. వీలైనన్ని మెషిన్లు ఏర్పాటు చేసి, వేగంగా పరీక్షలు పూర్తి చేయాలని ఇటీవల నిర్వహించిన సమీక్షల్లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు.

అతి జాగ్రత్తగా పరీక్షలు : మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో 2023 అక్టోబర్​లో ఏడో బ్లాకులో పియర్స్‌ కుంగుబాటుకు లోనయ్యాయి. అప్పటి నుంచి బ్యారేజీ ఆపరేటింగ్‌ను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. దీంతో బ్యారేజీల వద్ద పెద్ద ఎత్తున ఇసుక మేటలు వేసింది. కుంగిన ప్రాంతాల్లో పునాదుల్లోకి ఇసుక, నీటి ప్రవాహం వెళ్లి చేరింది. ఇప్పుడు ర్యాఫ్ట్‌ వద్ద బోర్‌ డ్రిల్లింగ్‌లను చేపట్టారు. బోర్‌ తవ్వకాలతో ఇప్పటికే కదిలిన నిర్మాణాలు మళ్లీ కుదుపునకు లోనయ్యే వీలుంటుంది. అందుకే రోటర్‌ టైప్‌ మెషిన్లను వినియోగిస్తున్నారు.

మేడిగడ్డ బ్యారేజీ వద్ద కొనసాగుతున్న బోర్‌ డ్రిల్లింగ్‌ (Eenadu)

బ్యారేజీల్లో కాంక్రీట్ పటుత్వంపై పరీక్ష? : ఒక్కో అడుగును అతి జాగ్రత్తగా తవ్వుకుంటూ వెళ్తున్నారు. మూడు బ్యారేజీల్లో మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్లలో ఏక కాలంలో తవ్వకాలు చేపట్టాలంటే 100కు పైగా మెషిన్లు అవసరమని ఇంజినీర్లు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. మరోవైపు బ్యారేజీల్లో కాంక్రీట్‌ ఎంత పటుత్వంగా ఉంది, ఇతరత్రా లోపాలు ఇంకా ఏవైనా ఉన్నాయా అనేది భూ భౌతిక, టెక్నికల్ పరీక్షల ద్వారా గుర్తించనున్నారు. ఇందులో అనుభవం ఉన్న సెంట్రల్‌ వాటర్‌ అండ్‌ పవర్‌ రీసెర్చ్‌ స్టేషన్‌ (సీడబ్ల్యూపీఆర్‌ఎస్‌) నిపుణుల నేతృత్వంలో ఈ టెస్టులను నిర్వహిస్తున్నారు.

మే నెలాఖరు వరకు ఓ అంచనా : అధునాతన గ్రౌండ్‌ పెనెట్రేటింగ్‌ రాడార్‌ స్కానింగ్, ఎలక్ట్రో రెసిఫినిటీ టెస్ట్, డ్రోన్‌ సర్వేలు చేయనున్నారు. ఎన్జీఆర్‌ఐ (నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్) సహకారం కూడా తీసుకుంటున్నారు. బ్యారేజీల పునరుద్ధరనకు ఏం చేయాలనేది మే నెలాఖరు నాటికి ఒక అంచనాకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని నీటి పారుదల అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అప్పటిలోగా పరీక్షలు పూర్తవుతాయని, ఆ ఫలితాల ఆధారంగా డిజైనర్‌ కన్సల్టెంట్‌ ఆఫ్రి ఇండియా పునరావాస డిజైన్లు రూపొందించే అవకాశం ఉంది. దీనికి ఐఐటీ ముంబయి ఎక్స్పర్ట్స్ సహకరించనున్నారు. వానాకాలంలో డిజైన్లు సిద్ధం చేసుకుని మరమ్మతు పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు.

మేడిగడ్డ బ్యారేజీని ఈరోజు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పరిశీలించనున్నారు. జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్‌పూర్‌ మండలంలో గోదావరి నదిపై ఉన్న ఈ బ్యారేజీ రెండున్నరేళ్ల కింద కుంగడంతో ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో సీఎం పర్యటనకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఈ పరీక్షలు సహా ఇతర పనులను సీఎం పరిశీలిస్తారు. అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల్లోనూ అప్పట్లో బుంగలు పడినటువంటి లోపాలు వెలుగుచూశాయి. నేషనల్‌ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్‌ఏ) మార్గదర్శకాల మేరకు నీటిపారుదలశాఖ బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ చర్యలను జాగ్రత్తగా చేపడుతోంది.

తానే స్వయంగా పరీశిలిస్తానని చెప్పి : ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పనులపై నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షలో పునరుద్ధరణ, పునరావాస చర్యల్లో వేగం పెంచాలని, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అవసరమైన మెషిన్లు తెప్పించాలని సీఎం ఆదేశించారు. తాను స్వయంగా పనులను పరిశీలిస్తానని అధికారులకు ఆనాడే చెప్పారు. ఈ మేరకు మేడిగడ్డ బ్యారేజీ వద్ద జరుగుతున్న బోర్‌ డ్రిల్లింగ్, ఇతర పనులను ఈరోజు చూడనున్నారు. అనంతరం నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డితో కలిసి డ్యాం సైట్‌లో అధికారులతో సీఎం సమావేశమై సమీక్ష చేయనున్నారు.

మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పునరుద్దరణ పనులు - ప్రభుత్వానికి మాట రానివ్వద్దని సీఎం ఆదేశాలు

కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ - పరీక్షల వేగం కోసం స్టీరింగ్​ కమిటీ ఏర్పాటు

