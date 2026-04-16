రాష్ట్రంలో సగానికి పైగా భూములు ఆ కులాల వారి వద్దే - వెల్లడించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే
సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో కులాల వారీగా ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడి - సమాజాంలో అధిక శాతం భూమలు రెడ్డి కులస్థుల వద్దే - రాష్ట్రంలో 3.20 శాతం కుటుంబాల వద్ద కార్లు
Published : April 16, 2026 at 8:41 AM IST
Telangana Comprehensive Family Survey Analysis : రాష్ట్రంలోని ఏడు కులాల వద్దే సగానికి పైగా భూములు ఉన్నట్లు సమగ్ర సర్వేలో తేలింది. జనాభాలో 4.8 శాతం ఉన్న రెడ్డి కులస్థులు 13.5 శాతం భూములతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నట్లు సర్వే నివేదిక తెలిపింది. రాష్ట్రంలో 16 శాతం బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో కార్లు ఉన్నాయని, 42 శాతం కోమటి కులస్థుల ఇళ్లల్లో ఫ్రిజ్లు ఉన్నట్లు సర్వేలో గుర్తించారు.
రాష్ట్ర జనాభాలో మాదిగలు అత్యధికంగా 10.3 శాతం ఉండగా, ఆ తర్వాత ముదిరాజ్, లంబాడి, యాదవ, రెడ్డి, గౌడ్, మాల, మున్నూరు కాపు, పద్మశాలి, రజక, కురుమ, వడ్డెర, ముస్లింలు, అగ్నికుల క్షత్రియ, వైశ్య, నాయి బ్రాహ్మణ, కుమ్మర కులస్థులు ఎక్కువ శాతంలో ఉన్నట్లు తేలింది. రాష్ట్రంలో సుమారు 40 శాతం జనాభా పట్టణాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉందని సామాజిక, ఆర్థిక, కుల గణన సర్వే పేర్కొంది. గ్రామీణ-పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య కులాల మధ్య అంతరం ఎక్కువగా ఉందని నివేదిక వెల్లడించింది.
సీపెక్ సర్వే ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎస్టీల్లో 88.4 శాతం, ఎస్సీల్లో 70.6 శాతం, బీసీల్లో 58.2 శాతం ఉండగా, జనరల్ కులాలు 39.7 శాతం ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో 82 శాతం బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలే ఉన్నట్లు నివేదిక తేల్చింది. వ్యవసాయం, గ్రామీణ ఆర్ధిక వ్యవస్థతో ముడిపడిన పనుల్లో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఎక్కువగా ఉన్నారని, దీనిని పరిశీలిస్తే సామాజిక అసమానతలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతుందోని సర్వే వెల్లడించింది.
పట్టణాలకు అధికంగా వలసలు : కొన్ని కులాల నుంచి పట్టణాలకు వలసలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వ్యాపారంతో ముడిపడిన వారు, సర్వీసు రంగంలో ఉన్నవారు పట్టణాలకు ఎక్కువగా వలస వెళ్లారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎస్సీల్లో 56 శాతం, ఎస్టీల్లో 47 శాతం, బీసీల్లో 42 శాతం, జనరల్ కులాల్లో 17 శాతం బాగా వెనకబడి ఉన్నారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో కొన్ని కులాలకు చెందిన వారు ఎక్కువగా ఉన్నారని ఆర్థిక అసమానతలు, భూ యాజమాన్య హక్కుల్లో అసమానతలు, ఇళ్లు, ఇతర మౌలిక వసతుల్లో కూడా అంతరాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని నివేదిక పేర్కొంది.
రాష్ట్రంలోని మొత్తం భూముల్లో సగానికి పైగా కేవలం ఏడు కులాల చేతుల్లోనే ఉన్నాయని కులగణన సర్వేలో తేలింది. ఇరవై ఐదు కులాలకు చెందిన వారు వారి జనాభా నిష్పత్తి కన్నా ఎక్కువగా భూమి కలిగి ఉన్నారు. రాష్ట్ర జనాభాలో కేవలం 4.8 శాతం మాత్రమే ఉన్న రెడ్డి కులం పదమూడున్నర శాతం భూములతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
ఆ కులాల్లో 80 శాతం మందికి భూమి లేదు : బీసీల్లో కురుమ కులస్థుల వద్ద అత్యధికంగా 62 శాతానికి పైగా కుటుంబాలకు భూమి ఉన్నట్లు తేలింది. బీసీల్లోని అరేవాళ్లు, ఎస్టీ కోయ, లంబాడీ, ఎస్సీ మాదాసి కులాల్లో 60 శాతం కుటుంబాలకు ఎంతో కొంత భూమి ఉంది. ఓసీ విభాగంలో రాజులు, ముస్లింలు, జైనులు, బ్రాహ్మణులు, అయ్యంగార్ కుటుంబాల్లో 10 శాతం కన్నా తక్కువ మంది మాత్రమే భూమిని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ కులాల్లో 80 శాతం కుటుంబాలకు భూమి లేదని సర్వేలో తేలింది.
ఎస్సీ బేడ, మాదిగల్లో 80 శాతం కుటుంబాలకు 5 ఎకరాల కన్నా తక్కువ భూమి ఉంది. ఓసీల్లోని రాజులు, బ్రాహ్మణులు, కాపు ఎస్టీల్లోని గండ్, కోయ కులాల్లో 30 శాతం కుటుంబాలకు 5 నుంచి 20 ఎకరాల వరకూ భూమి ఉంది. ఒక కుటుంబానికి 20 ఎకరాలకన్నా పెద్ద కమతం కలిగి ఉన్న కుటుంబాలు అత్యధికంగా ఓసీ జైనుల్లో 82 శాతం, రాజుల్లో 15, బ్రాహ్మణుల్లో 6.8, బీసీ గంగిరెడ్లవారు 6 శాతం ఉన్నారు.
రాష్ట్రంలో 3.20 శాతం కుటుంబాల వద్ద కార్లు : రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 16.40 శాతం బ్రాహ్మణుల ఇళ్లలో సొంత కార్లున్నాయి. ఓసీల వద్ద ఓబీసీల కంటే మూడు రెట్లు, ఎస్సీలు, ఎస్టీల కంటే అయిదు రెట్లు అధికంగా కార్లు ఉన్నట్లు తేలింది. మొత్తంమీద రాష్ట్రంలో సగటున 3.20 శాతం కుటుంబాలకు కార్లున్నాయి. అత్యధిక శాతం బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు ఆ తర్వాత జనరల్ కులాలైన రాజులు, కమ్మ, కాపు, కోమటి, వెలమ, జైన కుటుంబాలు ఎక్కువగా సొంత కార్లు కలిగి ఉన్నాయి. బీసీ-సి క్రిస్టియన్లు, బీసీ-బిలోని స్వర్ణకార కుటుంబాల్లో కూడా సగటు, అంతకంటే ఎక్కువగా కార్లు ఉన్నాయి. అతి తక్కువగా ఎస్టీల్లో 0.2 శాతం కుటుంబాల్లోని కార్లున్నాయి. రాష్ట్రంలో 22.60 శాతం ఇళ్లలో రిఫ్రిజరేటర్లు ఉన్నట్లు సర్వేలో తేలింది. అత్యధికంగా 42 శాతం కోమటి, కమ్మ కుటుంబాల్లో ఫ్రిజ్లు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర సగటు కంటే ఈ రెండు కులాల వద్ద రెట్టింపు ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఓసీలైన అయ్యంగార్లు, వెలమ, రెడ్డి, బ్రాహ్మణ, రాజుతోపాటు ఎస్సీ క్రిస్టియన్ల వద్ద ఇళ్లలో కూడా పెద్ద సంఖ్యలోనే ఫ్రిజ్లు ఉన్నాయి.
