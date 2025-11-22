ETV Bharat / state

ఫార్ములా-ఈ రేసు కేసు - ఏ దశలోనూ నిబంధనలు పట్టించుకోలేదు!

హెచ్‌ఎండీఏ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చెల్లింపులు - ఏసీబీ దర్యాప్తు నివేదికలో కీలకాంశాలు - సిద్ధమవుతున్న అభియోగ పత్రాలు

Formula E Race Case
Formula E Race Case (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 9:14 AM IST

Formula E-Race Case : ఫార్ములా-ఈ రేసు కేసులో ఏసీబీ జరిపిన దర్యాప్తులో మరెన్నో అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రేసు నిర్వహించాలన్న ఆలోచన వచ్చినప్పటి నుంచి రెండోసారి నిర్వహణ బాధ్యత తలకెత్తుకొని నిధులు మంజూరు చేసే వరకూ ఏ దశలోనూ నిబంధనలు పట్టించుకోలేదు. దీన్ని తీవ్రమైన అంశంగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుందని ఏసీబీ దర్యాప్తులో తేల్చి చెప్పింది.

ఈ కేసులో కేటీఆర్​ ప్రాసిక్యూషన్​కు గవర్నర్​ అనుమతి ఇవ్వడంతో గతేడాది డిసెంబరులో నమోదైన ఈ కేసుకు సంబంధించి ఏసీబీ అధికారులు అభియోగ పత్రాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి అర్వింద్​ కుమార్​ ప్రాసిక్యూషన్​కు డీవోపీటీ అనుమతి లాంఛనప్రాయమే కావడంతో తాము జరిపిన దర్యాప్తులో సేకరించిన ఆధారాలను క్రోడీకరిస్తున్నారు. ఏసీబీ దర్యాప్తునకు సంబంధించిన నివేదిక ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​కు చిక్కింది. ఇందులో కీలక అంశాలు ఉన్నాయి.

ప్రతి చోటా ఉల్లంఘనలే : సీజన్​-9 నిర్వహణకు సంబంధించి 2022 జులై 11న కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో మేనేజింగ్​ కమిటీ, పురపాలక శాఖ అప్పటి ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అర్వింద్​ కుమార్​ ఆధ్వర్యంలో ఎగ్జిక్యూటివ్​ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే ఈ కమిటీల ఏర్పాటుకు ఏ శాఖ నుంచి ఎలాంటి అనుమతులు లేవు. ఈ కమిటీల సమావేశాలు, విధుల నిర్వహణకు సంబంధించి మినిట్స్​ కూడా ఎక్కడా నమోదు కాలేదు.

  • సీజన్​-9, 10ల నిర్వహణకు 2022 అక్టోబర్ 25న అర్వింద్ ​కుమార్​, ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్​ ప్రతినిధి అల్బెర్టో లోంగో, రేసు స్పాన్సర్లలో ఒకరైన చలమలశెట్టి సునీల్​ మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందం జరిగింది. దీని ప్రకారం రేసు నిర్వహణకు అవసరమైన వసతులు కల్పించడం మాత్రమే ప్రభుత్వం బాధ్యత. మిగతా ఖర్చులు, ఫీజులు వంటివి చెల్లించడం స్పాన్సర్​గా వ్యవహరిస్తున్న ఏస్‌నెక్స్ట్‌జెన్‌ బాధ్యత. కేటీఆర్‌ ఆదేశాల మేరకే అర్వింద్‌ కుమార్‌ ఈ ఒప్పందంలో సంతకం చేశారు. ఇలా చేయడం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్​ 166(1), 299తో పాటు తెలంగాణ సెక్రటేరియట్​ బిజినెస్​ రూల్స్​, ఫైనాన్స్​ కోడ్​ ఉల్లంఘన కిందికే వస్తుంది.
  • ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో హెచ్​ఎండీఏకు ఏ మాత్రం సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ సీజన్​-9 నిర్వహణకు అయిన ఖర్చులో రూ.20,99,78,136, ట్రాక్​ ఏర్పాటుకు రూ.30 కోట్లు చెల్లించింది. అర్బన్​ ఫారెస్ట్రీ విభాగం ఇతర ఖర్చుల కోసం మరో రూ.4,27,64,878 చెల్లించింది.
  • హెచ్‌ఎండీఏ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటయిన మెట్రో పాలిటిన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (ఎండీఏ) అనుమతి లేకుండానే అర్వింద్‌ కుమార్‌ ఈ చెల్లింపులన్నింటినీ ఆమోదించారు. ఖర్చుపెట్టిన తర్వాత కూడా ఎండీఏ లేదా దాని కార్యనిర్వాహక కమిటీ నుంచి ఎలాంటి ఆమోదం పొందలేదు. అంతర్జాతీయ క్రీడల కోసం డబ్బు ఖర్చుపెట్టడం హెచ్‌ఎండీఏ చట్టం ప్రకారం చెల్లదు.
  • ఈ రేసు నిర్వహణ కోసం కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంలో భాగస్వామి అయినప్పటికీ పట్టణాభివృద్ధి శాఖలో ఎలాంటి రికార్డులు లేవు. దాంతో భవిష్యత్తులో కూడా ఖర్చులు సరిచూడటానికి, ఆడిట్‌ నిర్వహించడానికి సాధ్యం కాదు. అక్రమాలకు బాధ్యులైన వారిని రక్షించి, చట్టానికి దొరక్కుండా చూడటమే దీని ముఖ్యోద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. అసలు రికార్డులే లేకుండా చేయడం ఉల్లంఘనలు అన్నింటికంటే ఘోరం.
  • ఈ ఖర్ఛంతా ఒక రేసు నిర్వహణ కోసమే అన్నట్లు నోట్‌ ఫైల్‌లో చిత్రీకరించారు. వాస్తవానికి మొత్తం మూడు సీజన్ల నిర్వహణకు ఈ ఖర్చు వర్తిస్తుంది. అలాంటప్పుడు కేబినెట్‌ ఆమోదం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేబినెట్​ ఆమోదంతో అవసరం లేకుండా ఉండేందుకే నోట్‌ ఫైల్‌లో కేవలం ఒక రేసు నిర్వహణ కోసమే అని పేర్కొన్నారు. ఇది కూడా బిజినెస్ రూల్స్, ఫైనాన్స్‌ కోడ్‌ ఉల్లంఘన కిందికే వస్తుంది.
  • పన్నులు మినహాయించుకోవడం, ఒప్పందం ప్రతిని సమర్పించడం వంటివి లేకుండానే విదేశాలకు చెల్లింపులు జరపడం ఆర్​బీఐ నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందికి వస్తుంది. అర్వింద్​కుమార్​, అప్పట్లో హెచ్​ఎండీఏ చీఫ్​ ఇంజినీర్​గా పని చేసిన బీఎల్​ఎన్​ రెడ్డిల ఒత్తిడి వల్లే హెచ్​ఎండీఏ సీఈవో విజయలక్ష్మి, ఐఓబీ బ్యాంకు చీఫ్​ మేనేజర్​ సమీర్​ బిస్వాల్​లు వ్యవహరించడంతో ప్రభుత్వానికి పన్నుల రూపంలో రూ.8,06,75,404 అదనపు భారం పడింది. ఇందులో హెచ్​ఎండీఏ ఆడిటర్​ కైలాశ్ ​కుమార్​ బంగ్​కు కూడా భాగస్వామ్యం ఉంది.
  • తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం 2023 అక్టోబరు 9న నోటిఫికేషన్​ వెలువడగా, అదే రోజు నుంచి ఎన్నికల నిబంధనలు అమలులోకి తెచ్చారు. అయినా సరే సీజన్​-10 నిర్వహణ కోసం అక్టోబరు 30న జరిగిన ఒప్పందాన్ని ఆమోదించారు. ఇది ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని ఉల్లంఘించడమే.
  • వ్యక్తిగత పేరు ప్రఖ్యాతల కోసం కేటీఆర్​ పాకులాడటం వల్లే హెచ్​ఎండీఏకు భారీ నష్టం జరిగింది. వాస్తవానికి ఫార్ములా-ఈ రేసు వంటి అంతర్జాతీయ క్రీడల నిర్వహణ అంశం హెచ్​ఎండీఏ పరిధిలోకి రానే రాదు. అయినా సరే తన సొంత ప్రయోజనాల కోసం కేటీఆర్​ మరో ఇద్దరు నిందితులైన అర్వింద్​ కుమార్​, బీఎల్​ఎన్​ రెడ్డిల సహకారంతో సీజన్​-9, 10 కోసం హెచ్​ఎండీఏ నిధులు ఖర్చు చేశారు. ఇది హెచ్​ఎండీఏ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడమే.
  • ఫార్ములా ఈ-కార్‌ రేసింగ్‌ కేసులో కేటీఆర్​పై విచారణకు గవర్నర్ అనుమతి
  • నన్ను అరెస్ట్​ చేసే ధైర్యం రేవంత్​ సర్కార్​ చేయదు : కేటీఆర్​

FORMULA E RACE CASE LATEST NEWS
ఫార్ములా ఈ రేసు
FORMULA E RACE CASE
FORMULA E RACE CASE

