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‘ప్రశ్న’తో పాటు మరో 3 యూట్యూబ్‌ ఛానళ్లు - బట్టబయలవుతున్న రావణ్-వైఎస్సార్సీపీ బంధం

నోటీసులిచ్చి గమన, ఇంద్రసేనాలను విచారణకు పిలిచిన పోలీసులు - వైఎస్సార్సీపీ నేత ఇంద్రసేనానాయుడిపై పోలీసుల ప్రశ్నల వర్షం - ఎవరి ఆదేశాలతో మీ ఫ్లాట్‌ను స్టూడియోకు ఇచ్చారంటూ నిలదీత

YouTuber Ravan Case Updates and Ravan and YSRCP Relationship
YouTuber Ravan Case Updates and Ravan and YSRCP Relationship (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 2:01 PM IST

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YouTuber Ravan Case Updates and Ravan and YSRCP Relationship : యూట్యూబర్ రావణ్ కేసు విచారణలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రశ్న యూట్యూబ్ ఛానల్ సీఈవో గమన, వైఎస్సార్సీపీ నేత ఇంద్రసేనా నాయుడుకు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు పిలిచారు. కొద్దిసేపు విచారించారు. రావణ్​కు ఇంద్రసేనకు ఉన్న పరిచయాలపై ఆరా తీశారు. తిరిగి వీరిని నేడు (సోమవారం) రమ్మన్నారు. దీంతో తాజాగా కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం డీఎస్పీ కార్యాలయానికి గమన వచ్చారు. మరోవైపు గమన సీడీఆర్​ను పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఆమె ఎవరెవరితో టచ్​లో ఉంది? ఎవరి నుంచి ఎక్కువ కాల్స్ వస్తున్నాయో గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.

ప్రశ్న యూట్యూబ్ ఛానల్ సీఈవో గమన, వైఎస్సార్సీపీ నేత ఇంద్రసేనా నాయుడుకు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు పిలిచారు. అనంతపురం జిల్లా కల్యాణదుర్గం నియోజకవర్గానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడైన ఉమామహేశ్వరనాయుడుకు ఇంద్రసేనా నాయుడు స్వయాన సోదరుడు. బచ్చలకూరి జోసఫ్ అలియాస్ రావణ్​తో వైఎస్సార్సీపీకి ఉన్న సంబంధాలు ఒక్కొక్కొటి బయటకు వస్తున్నాయి. వీరి సంబంధాలను గుట్టు రట్టు చేసే దిశగా విచారణ సాగుతోంది.

ఇప్పటికే సేకరించిన ఆధారాలను బట్టి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. శనివారం బెంగళూరు వెళ్లిన పోలీసులు, ఆదివారం విచారణకు రమ్మని గమన, ఇంద్రసేనకు నోటీసులు ఇచ్చారు. వీరిద్దరూ ఆదివారం సాయంత్రం విచారణకు వచ్చారు. మహిళలను సాయంత్రం 6 తర్వాత విచారించకూడదన్న నిబంధనల కారణంగా ఆమెను వెనక్కి పంపించారు. ఇంద్రసేనాను మాత్రం కొద్ది సేపు విచారించారు. తిరిగి వీరిని సోమవారం ఉదయం రమ్మన్నారు. మరోవైపు గమన సీడీఆర్​ను పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

అక్కడే పలు వీడియోలను చిత్రీకరించి : రావణ్​కు ప్రశ్న యూట్యూబ్ ఛానల్​తో పాటు మరో మూడు ఛానళ్లు కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇవన్నీ హైదరాబాద్​లోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో నడుస్తున్నాయి. వీటిలో ప్రధానమైన ప్రశ్న ఛానల్ మాదాపూర్​లోని భాను ఎలైట్ అపార్ట్మెంట్లోని 302 ఫ్లాట్లో నడుస్తోంది. ఇక్కడే పలు వీడియోలను చిత్రీకరించి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఛానల్ కోసం గమన కూడా రావణ్​తో పాటు పలు షోలు, ఇంటర్యూలు కూడా చేసింది. ఈ ఫ్లాట్ వైఎస్సార్సీపీ నేత ఇంద్రసేనానాయడుకు చెందిందిగా పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిని మైనింగ్ కార్యలాపాల కోసం వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

దీని వెనక వైఎస్సార్సీపీ హస్తం ఉందా? : గత వారం ఈ ఫ్లాట్లో గన్నవరం పోలీసులు సోదాలు చేశారు. రావణ్ సతీమణి సమక్షంలో తనిఖీలు చేసి, పలు డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకుని విశ్లేషణ నిమిత్తం ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్​కు పంపించారు. ఇంద్రసేనానాయుడిని గన్నవరం పోలీసులు ఆదివారం రాత్రి కొద్ది సేపు విచారించారు. మీ కార్యాలయాన్ని రావణ్, గమనకు ఎందుకిచ్చారు? దీని వెనక వైఎస్సార్సీపీ హస్తం ఉందా? ఛానల్ నిర్వహణలో గమన పాత్ర ఏంటి? స్క్రిప్ట్ ఎవరు సిద్ధం చేస్తారు? పార్టీలో ఎవరి ఆదేశాల మేరకు ఛానల్​కు ఇచ్చారు? మీకు, రావణ్, గమనకు సబంధం ఏంటి? లాంటివి ప్రశ్నించినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పలేదని, కొన్నిటికి డొంకతిరుగుడు జవాబులు చెప్పినట్లు సమాచారం.

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యూట్యూబర్ రావణ్ కేసు విచారణ
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