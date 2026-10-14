ఎన్నికల వేళ కాక రేపుతున్న ఈడీ, సీబీఐ కేసులు - ఒక్కరోజే జగన్కు సంబంధించిన 5 కేసుల్లో కీలక పరిణామాలు
స్థానిక ఎన్నికల వేడిని మించి ఏపీ రాజకీయాల్లో ఈడీ, సీబీఐ కేసులు కాక రేపుతున్నాయి. వైఎస్ జగన్కు సంబంధించిన 5 కేసుల్లో ఒక్కరోజే కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:45 PM IST
Key Developments in Five Cases Involving Jagan : స్థానిక ఎన్నికల వేడిని మించి ఏపీ రాజకీయాల్లో ఈడీ, సీబీఐ కేసులు కాక రేపుతున్నాయి. వైఎస్ జగన్కు సంబంధించిన 5 కేసుల్లో ఒక్కరోజే కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అక్రమాస్తుల కేసులో సీబీఐ కేసులతోపాటు ఈడీ కేసులనూ రోజువారీ విచారణ జరపాలని సీబీఐ కోర్టు నిర్ణయించగా ఓబుళాపురం గనుల కేసులో రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీలక్ష్మి కోర్టుకు హాజరయ్యారు. వివేకా హత్య కేసులో కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి ఈడీ విచారణకు హాజరుకాగా మరోసారి రేపు విచారణకు రావాలని అధికారులు ఆదేశించారు. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి కేసులో నిందితుల ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది. అటు మద్యం కుంభకోణం కేసులో నాటి ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్ భార్గవకు విచారణకు హాజరుకావాలని సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ 5 కేసుల్లోనూ జగన్ అంతిమ లబ్ధిదారుడన్నది దర్యాప్తు సంస్థల అభియోగంగా ఉంది. ఒకేరోజు వరుస పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడంతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఈ కేసులు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
జగన్ అక్రమాస్తుల కేసు : జగన్ అక్రమాస్తుల కేసుల్లో సీబీఐ, ఈడీ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లపై విచారణ ఇకపై వేగం అందుకోనుంది. ఇప్పటి వరకు సీబీఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లు, దానిపై దాఖలైన డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లపై మాత్రమే సీబీఐ న్యాయస్థానం రోజువారీ విచారణ చేస్తోంది. జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో 2016 నుంచి 2021 వరకు ఈడీ 9 ప్రత్యేక ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. ఈ ఛార్జిషీట్లపై విచారణతో పాటు వీటిపైనా జగన్ తదితరులు దాఖలు చేసిన డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ పిటిషన్లు అన్నింటిపైనా రోజువారీ విచారణ జరిపి త్వరగా తేల్చేలా ఆదేశాలివ్వాలని కోరుతూ ఈడీ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈడీ ఛార్జిషీట్లపై విచారణ సందర్భంగా జగన్ సహా నిందితులందరూ సీబీఐ కోర్టులో హాజరయ్యేలా ఆదేశించాలని హైకోర్టును కోరింది. తొమ్మిది ఛార్జిషీట్లపై పదేళ్లుగా విచారణ కొనసాగుతూనే ఉందని ఈడీ అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఆర్థిక నేరాలను ప్రత్యేక దృష్టిలో చూడాలన్న సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలను ఈడీ గుర్తుచేసింది. ఈడీ పిటిషన్పై తెలంగాణ హైకోర్టులో విచారణ జరగాల్సి ఉండగా తాజాగా సీబీఐ న్యాయస్థానమే ఈడీ ఛార్జిషీట్లు, డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లపై రోజువారీ విచారణ చేయాలని నిర్ణయించింది.
తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు : తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి కేసులో బోలేబాబ్, శ్రీవైష్ణవి డెయిరీ, సుకృతి ఫుడ్స్కు ఈడీ షాక్ ఇచ్చింది. 129.85 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. పీఎంఎల్ ఏ కింద ప్రమోటర్లు విపిన్ జైన్, కైలాశ్ చంద్ర, కుటుంబసభ్యుల ఆస్తులనూ ఈడీ జోనల్ కార్యాలయం ఆస్తులు అటాచ్ చేసింది. రూ.234.5 కోట్ల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. టెండర్లలో పాల్గొన్న ఫ్రంట్ డెయిరీల ద్వారా కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. కొనుగోళ్లు, అమ్మకాల్లో నకిలీ లావాదేవీలు చూపినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. బ్యాంకుల ద్వారా చెల్లించి హవాలా మార్గంలో వెనక్కి మళ్లించినట్లు నిర్ధారించింది. గతంలో 6 రాష్ట్రాల్లో 16 ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించిన ఈడీ రూ.2.7 కోట్లు, బ్యాంకు నిల్వలు సీజ్, ఫ్రీజ్ చేసింది. ఇప్పటికే విపిన్ జైన్, కైలాశ్ చంద్ర మంగ్లాను ఈడీ అరెస్టు చేసింది. సీజ్, ఫ్రీజ్, అటాచ్ మెంట్ ఆస్తుల విలువ కలిపి మొత్తం రూ.132.55 కోట్లపైనా ఈడీ చర్యలు తీసుకుంది.
వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి కేసు: మాజీమంత్రి వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో రూ.40 కోట్ల సుపారీ వ్యవహారంపై వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిని ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో సుమారు 7 గంటల పాటు ప్రశ్నలవర్షం కురిపించారు. వివేకా హత్యకు ముందు, తర్వాత జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఆరా తీస్తున్నారు. కేసులో నిందితులు, సంబంధిత వ్యక్తుల ఆర్థిక లావాదేవీలపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఎర్ర గంగిరెడ్డి, సునీల్ యాదవ్, షేక్ దస్తగిరి ఆర్థిక లావాదేవీల, ఉమాశంకర్ రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి, భాస్కర్ రెడ్డి లావాదేవీలపైనా వివరాల సేకరిస్తున్నారు. సుపారీ చెల్లింపులు, నిధుల మూలాలు, నగదు బదిలీలపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
ఓబుళాపురం గనుల కేసు : ఓబుళాపురం గనుల కేసులో ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి సీబీఐ కోర్టుకు హాజరయ్యారు. ఓఎంసీ కేసులో శ్రీలక్ష్మిపై సీబీఐ కోర్టు అభియోగాలు నమోదు చేసింది. శ్రీలక్ష్మి ప్రమేయంపై ఎల్లుండి నుంచి కోర్టు విచారణ చేపట్టనుంది. గతంలో ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మిపై తెలంగాణ హైకోర్టు ఓఎంసీ కేసు కొట్టివేసింది. అయితే తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సీబీఐ అప్పీల్ చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో మళ్లీ విచారించి, శ్రీలక్ష్మి క్వాష్ పిటిషన్ హైకోర్టు కొట్టేసింది. హైకోర్టు ఆదేశాలతో సీబీఐ కోర్టు శ్రీలక్ష్మిపై మళ్లీ విచారణ చేపట్టింది.
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