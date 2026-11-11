మహిళల అండాల సేకరణ కేసులో కీలక పరిణామం - నిందితుల పోలీస్ కస్టడీకి కోర్టు అనుమతి
Illegal Eggs Collection : మహిళల అండాల సేకరణ కేసులో నిందితులకు 5 రోజులపాటు పోలీస్ కస్టడీకి సికింద్రాబాద్ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. వారం రోజులుగా 8 ఐవీఎఫ్ కేంద్రాల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
Published : November 11, 2026 at 8:26 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంలో సంచలనం సృష్టించిన మహిళల అండాల అక్రమ సేకరణ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో మరిన్ని వివరాలను రాబట్టేందుకు వీలుగా నిందితులను 5 రోజులపాటు పోలీస్ కస్టడీకి ఇచ్చేందుకు బేగంపేట పోలీసులకు సికింద్రాబాద్ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ కేసు విచారణలో అక్రమ అండాల సేకరణ వెనుక ఉన్న నెట్వర్క్, ఇతర వివరాలపై పోలీసులు లోతైన దర్యాపు చేపట్టనున్నారు. కస్టడీలో నిందితుల నుంచి ఏజెంట్లు, వైద్య సంస్థల పాత్ర, ఆర్థిక లావాదేవీలపై పోలీసులు ఆరా తీయనున్నారు.
8 ఐవీఎఫ్ కేంద్రాల నుంచి వివరాలు సేకరణ
చంచల్గూడ జైలు నుంచి నిందితులను రేపు ఉదయం బేగంపేట పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకోనున్నారు. సికింద్రాబాద్, మల్కాజిగిరి జోన్ల పరిధిలో ఉన్న 8 ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలకు సంబంధించి గత వారం రోజులుగా వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. వైద్య అధికారులు, పోలీసులు పలు బృందాలుగా ఏర్పడి సంతాన సాఫల్య కేేంద్రాలపై పూర్తి వివరాలు రాబట్టినట్లు తెలుస్తుంది. అండాల సరఫరా నెట్వర్క్తో పాటు ఐవీఎఫ్ సంస్థలకు అనుసంధానంగా ఉన్న ఏజెంట్లు వైద్య సంస్థల పాత్రపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బేగంపేట, తుకారం గేట్, మహంకాళి, గోపాలపురం, బోయిన్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఉన్న ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలకు అండాల సరఫరా లింక్ ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించిన పోలీసులు, కస్టడీలో మరిన్ని విషయాలు వెలుగు చూసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
13న విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులు జారీ
మరో వైపు అండాల సేకరణలో నిబంధనలు తుంగలో తొక్కిన ఐదు ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లు బాగోతం తాజా విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చింది. శారద, నర్మద, ఓయాసిస్, ఏఆర్టీ, ఇందిర ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు నోటీసులు జారీ చేసిన మహిళా కమిషన్ ఆయా ఆసుపత్రుల రికార్డులను పరిగణించింది. అలాగే ఆసుపత్రుల్లో కనీస రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, మహిళల సమ్మతి పత్రాలు లేకపోవడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించింది. మహిళా కమిషన్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆసుపత్రి వర్గాలు నీళ్లు నమిలారు. పూర్తి రికార్డులతో ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ల నిర్వాహకులు 13న మళ్లీ విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ చేశారు.
అక్రమ అండాల దందాపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్ - ఐదు ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లకు నోటీసులు జారీ