మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసులో మరో కీలక పరిణామం
ఆయుధాల చోరీ కేసులో నిందితుడి మాజీ హవిల్దార్, మల్లేశ్కు ఆయుధాగారం ఇన్ఛార్జ్లుగా ఉన్న వినోద్, శేషులు సహకరించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మల్లేశ్, వినోద్కు మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినట్లు నిర్దారించారు.
మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసు (ETV Bharat)
Published : September 29, 2026 at 3:04 PM IST
Madras Regiment Arms Theft Case : మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నిందితుడి మాజీ హవిల్దార్, మల్లేశ్కు ఆయుధాగారం ఇన్ఛార్జ్లుగా ఉన్న వినోద్, శేషులు సహకరించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మల్లేశ్, వినోద్కు మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినట్లు నిర్దారించారు. దీంతో ఆ ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. 10 రోజుల కస్టడీలో భాగంగా మల్లేశ్ను 8వ రోజు విచారిస్తున్న పోలీసులు, నిందితుడి ఇంట్లో సోదాల్లో ఆర్మీ ఆయుధాలు, బుల్లెట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్లో మల్లేశ్ను మద్రాస్ రెజిమెంట్కు తీసుకెళ్లారు.