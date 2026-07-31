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లిక్కర్‌ స్కామ్‌లో కీలక పరిణామం - లొంగిపోతానంటూ సైఫ్ పిటిషన్‌

మద్యం కుంభకోణంలో కీలక నిందితుడు సైఫ్‌ అహ్మద్‌ లొంగుబాటు యత్నం - లంచాల వసూళ్లు, డొల్ల కంపెనీల ఏర్పాటులో కీలకపాత్రధారి - లొంగిపోయేందుకు అనుమతించాలని విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో వ్యాజ్యం

Key Development in AP Liquor Scam
Key Development in AP Liquor Scam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:53 AM IST

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Key Development in AP Liquor Scam : వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడు సైఫ్ అహ్మద్​ లొంగిపోయేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు ఏసీబీ కోర్టులో లొంగుబాటుకు పిటిషన్ వేశారు. కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని సిట్‌ను ఆదేశించిన కోర్టు తదుపరి విచారణను ఆగస్టు 3వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తును దారి మళ్లించటంలో సైఫ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించారనే ఆరోపణలున్నాయి.

2024 ఆగస్టు 9న దుబాయ్‌కు పరారీ: వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణం ముఠాలో కీలక సభ్యుడు A10గా ఉన్న షేక్‌ సైఫ్‌ అహ్మద్‌ విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో లొంగుబాటు పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. మద్యం డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి లంచాల వసూళ్లలో ఇతను కీలకమనే ఆరోపణలున్నాయి.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే 2024 ఆగస్టు 9న సైఫ్‌ అహ్మద్‌ దుబాయ్‌ పారిపోయారు. గతేడాది మేలో సిట్‌ అధికారులు సైఫ్ అహ్మద్‌పై లుకౌట్‌ సర్క్యులర్‌ జారీ చేశారు. కేసులో మిగతా నిందితులు అంతా పట్టుబడటం, స్వదేశానికి తిరిగొస్తే తన అరెస్టూ తప్పదని భావించిన సైఫ్‌ అహ్మద్ మరో గత్యంతరం లేకే లొంగిపోతున్నట్లు సిట్‌ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

మద్యం విక్రయాల లెక్కలన్నీ అతని దగ్గరే: శ్రీకాళహస్తికి చెందిన సైఫ్‌ అహ్మద్‌ మద్యం కుంభకోణంలో కీలక నిందితులైన రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డికి ఏజెంట్‌గా వ్యవహరించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ ప్రత్యేక అధికారిగా పనిచేసిన సత్యప్రసాద్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌ అనూషతో నిత్యం సంప్రదింపుల్లో ఉండేవారు. వీరిద్దరూ మద్యం విక్రయాల డేటాను రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఎప్పటికప్పుడు సైఫ్‌కు చేరవేసేవారు. దాని ఆధారంగా ఏఏ డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి ఎంతెంత లంచాలు వసూలు చేయాలో లెక్కలు కట్టి రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి పంపించేవారు.

రాజ్‌ కెసిరెడ్డి అలా వసూలు చేసిన లంచాల సొమ్మును దారి మళ్లించేందుకు ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి పెద్ద ఎత్తున డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేశారు. వాటి నిర్వహణ, బోగస్‌ పత్రాలు, బిల్లుల సృష్టి, నగదు అక్రమ రవాణాలో సైఫ్‌ కీలకంగా వ్యవహరించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మద్యం కుంభకోణం మూలాలు వెలికి తీస్తుండటంతో రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా సైఫ్‌ అహ్మద్‌ను దుబాయ్‌ పంపించేశారు.

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