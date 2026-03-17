'వాళ్లను కాల్చెయ్ - తర్వాత సంగతి మేం చూసుకుంటాం' : నమిత్​శర్మను ఉసిగొల్పిన రోహిత్​ రెడ్డి

హైదరాబాద్ శివారు మొయినాబాద్‌లోని డ్రగ్‌ పార్టీలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి - 'కాల్చెయ్‌' అంటూ నమిత్‌శర్మను రోహిత్‌రెడ్డి ఉసిగొల్పారన్న పోలీసులు - ఎవరైనా సరే నేను చూసుకుంటానంటూ చెప్పాడంటూ పోలీసుల వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 7:19 AM IST

Moinabad Farm House Drug Party : బీఆర్​ఎస్​ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్‌రెడ్డి ఫాంహౌజ్‌లో మద్యం, డ్రగ్స్ పార్టీ కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఫాంహౌజ్‌లోకి పోలీసులు రావడాన్ని చూసిన నిందితుడు నమిత్‌శర్మ తప్పించుకొని పారిపోవాలనే ఉద్దేశంతోనే తుపాకీతో కాల్పులు జరిపినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. పోలీసులు ఫాంహౌజ్‌లోకి ప్రవేశించే సమయంలోనే కాల్పుల శబ్దం వినిపించింది. 'మేం ఫ్యూచర్‌ సిటీ పోలీసులం - డ్రగ్స్ వాడుతున్నారనే సమాచారంతో సోదాలకు వచ్చాం' అంటూ అక్కడికి వచ్చిన పోలీసులు గట్టిగా చెప్పినా, ఆ హెచ్చరికలు లెక్కచేయకుండా పోలీస్‌ అధికారిని లక్ష్యంగా చేసుకొని నమిత్‌ ఒక రౌండ్‌ కాల్పులు జరిపాడు.

రోహిత్‌ రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రితేశ్‌ రెడ్డి ఇద్దరూ 'వాళ్లను కాల్చెయ్ - తర్వాత సంగతి మేం చూసుకుంటాం' అంటూ నమిత్ శర్మను ప్రోత్సహించినట్లు పోలీసులు తమ దర్యాప్తులో గుర్తించారు. పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి అందర్నీ చుట్టుముట్టడంతో కాల్పులు ఆగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రోహిత్‌రెడ్డి, నమిత్ శర్మ, రితేశ్ రెడ్డిపై కొత్తగా హత్యాయత్నం సెక్షన్లను పోలీసులు జోడించారు. తొలుత ఎన్​డీపీఎస్​, ఆబ్కారీ, ఆయుధాల చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా కాల్పులు జరిపారని గుర్తించి కొత్త సెక్షన్లను జోడించారు. ఆ వివరాలను పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ముగ్గురు నిందితులు చంచల్‌గూడ జైలులో ఉన్నారు.

రూ.15 వేలకు కొకైన్​ విక్రయం : రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్‌నగర్‌లోని ఫాంహౌజ్‌లో ఈ నెల 14న రాత్రి జరిగిన పార్టీపై ఈగల్ బృందంతో పాటు మొయినాబాద్ పోలీసులు దాడి చేశారు. పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించగా రోహిత్‌రెడ్డి ఈ డ్రగ్స్, మద్యం పార్టీకి ప్రధాన సూత్రధారి అని తేలింది. కొన్ని రోజులుగా రోహిత్‌ రెడ్డి తన ఫాంహౌస్‌లో పార్టీ చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆయన స్నేహితుడు, బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్‌ రవి వ్యాపార సమావేశంలో భాగంగా సిమ్లా వెళ్లినప్పుడు ఓ వ్యక్తి దగ్గర రూ.15 వేలకు కొకైన్ కొన్నాడు. ఆ విషయాన్ని రోహిత్‌రెడ్డితో పంచుకోగా, ఈ నెల 14వ తేదీ సాయంత్రం తన ఫాంహౌజ్‌లో పార్టీ చేద్దామని నిర్ణయానికి వచ్చారు. అందుకు తన స్నేహితుడు, ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ సహా ఇతరుల్ని ఆహ్వానించాడు.

ఆ డ్రైవర్ వల్లే దొరికిపోయారు : కౌశిక్‌ రవి డ్రగ్స్‌తో నేరుగా పార్టీకి వచ్చాడు. మొత్తం 11 మంది పాల్గొన్న పార్టీలో పుట్టా మహేశ్‌ కుమార్, రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్‌ రెడ్డి, కౌశిక్‌ రవి, అర్జున్ రెడ్డి, నమిత్ శర్మలు మద్యంలో కొకైన్ కలిపి తాగారు. సోదాలకు వెళ్లిన పోలీసులు డ్రగ్స్ ఉంటే స్వచ్ఛందంగా తమకు ఇవ్వాలని చెప్పగా, తమ దగ్గర లేవని రోహిత్‌ రెడ్డి సహా అంతా తొలుత బుకాయించారు. పదే పదే ప్రశ్నించినా మౌనం వహిస్తూ సహకరించలేదు. ఇదే సమయంలో రోహిత్‌ రెడ్డి డ్రైవర్, వ్యక్తిగత సహాయకుడు సిలివేరు శరత్‌ కుమార్ తన దగ్గర కొకైన్ ఉందంటూ ముందుకొచ్చి చిన్న పొట్లం పోలీసులకు చూపించాడు. కౌశిక్ రవి కొకైన్ తీసుకొచ్చాడని, పార్టీలో కొందరు తీసుకున్నారని, మిగిలిన డ్రగ్ తర్వాత వాడేందుకు తన దగ్గర పెట్టారని అంగీకరించాడు. ఆ సమాచారంతో పోలీసులు 11 మందిని పక్కకు తీసుకెళ్లి డ్రగ్స్ పరీక్షలు చేయగా పైలట్ రోహిత్‌ రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రితేశ్‌ రెడ్డి, న్యాయవాది కౌశిక్‌ రవి, తిరువీధుల అర్జున్ రెడ్డి, నమిత్ శర్మ కొకైన్ తీసుకున్నట్లు తేలింది.

5 రోజుల కస్టడీ కోసం ఇవాళ పిటిషన్​ దాఖలు : ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌కు రెండోసారి నిర్వహించిన రక్త పరీక్షల్లో పాజిటివ్ అని నిర్ధారణైంది. అదే విషయాన్ని పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో పొందుపర్చారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉండే వీరందరి మధ్య బలమైన మత్తు బంధం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పార్టీలో పాల్గొన్న వారందరికీ స్థిరాస్తి వ్యాపారాలున్నాయి. వాటి సెటిల్‌మెంట్ల గురించి తరచూ కలుస్తుంటారని ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైనట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్‌ వచ్చినప్పుడు రోహిత్‌రెడ్డి ఫాంహౌజ్‌లో పార్టీలు చేసుకునే వారని సమాచారం. బెంగుళూరు, దిల్లీతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఇలాంటి మత్తు పార్టీలు జరుపుకునే వారని పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఒక అంచనాకు వచ్చారు. కేసులో అరెస్టయిన నిందితులు రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్‌రెడ్డి, నమిత్‌శర్మలను మొయినాబాద్ పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకుని విచారించాలని నిర్ణయించారు. మూడు లేదా ఐదు రోజుల కస్టడీ కోసం న్యాయస్థానంలో ఇవాళ పిటిషన్ దాఖలు చేస్తామని ఓ అధికారి తెలిపారు.

ఆ ఆరోపణలు నమ్మొద్దు - పూర్తి వివరాలతో త్వరలో ప్రజల ముందుకొస్తా : ఎంపీ పుట్టా మహేశ్​

