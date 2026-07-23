2026-27లో ఏపీకి రూ.10,134 కోట్ల రైల్వే బడ్జెట్ - 3,231 పీవీటీజీ గ్రామాలకు 4జీ మొబైల్సేవలు
ఎంపీలు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం - కనెక్టివిటీ నుంచి రైల్వేలు, మత్స్య ఎగుమతుల నుంచి లాజిస్టిక్స్ వరకు అభివృద్ధి గణాంకాల వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 11:41 AM IST
Centre Shares Key Details Regarding AP In Parliament : ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన టెలికాం, రైల్వేలు, మత్స్య పరిశ్రమ, లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలు, కేటాయింపులపై పార్లమెంట్లో కీలక వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఎంపీలు అడిగిన ప్రశ్నలకు కేంద్ర మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తూ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను వివరించారు.
2026-27లో ఏపీకి రూ.10,134 కోట్ల రైల్వే బడ్జెట్ : రాష్ట్రంలో పీవీటీజీ (పర్టిక్యులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్) పరిధిలోని 4,543 గ్రామాలు, ఆవాస ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే 3,231 ప్రాంతాలను 4జీ మొబైల్ సేవల పరిధిలోకి తీసుకొచ్చినట్లు కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయమంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ అడిగిన ప్రశ్నకు లోక్సభలో ఆయన ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కూడా దశలవారీగా మొబైల్ కనెక్టివిటీ విస్తరణకు చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
రైల్వే రంగంలో 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కు రూ.10,134 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయించినట్లు కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇది 2009-14 మధ్య కాలంలో ఏటా సగటున కేటాయించిన రూ.886 కోట్లతో పోలిస్తే 11 రెట్లు అధికమని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 12 కొత్త రైల్వే లైన్లు, 30 డబ్లింగ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయని, మొత్తం 4,768 కిలోమీటర్ల మేర ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి రూ.77,855 కోట్లు వెచ్చించనున్నట్లు చెప్పారు. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద ఎంపికైన 74 రైల్వే స్టేషన్లలో ఇప్పటికే 8 స్టేషన్ల అభివృద్ధి పూర్తయిందని వెల్లడించారు. నడికుడి-శ్రీకాళహస్తి రైల్వే లైన్కు రూ.3,407 కోట్లు కేటాయించగా ఇప్పటివరకు రూ.2,384 కోట్లు ఖర్చు చేశామని, అవసరమైన భూసేకరణలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించినట్లు తెలిపారు. కనిగిరి-వెంకటగిరి రైల్వే లైన్కు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూసేకరణ ప్రారంభించిందని కూడా వివరించారు.
మత్స్య ఎగుమతుల్లో ఏపీ అగ్రస్థానం : దేశ సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల ద్వారా వచ్చే మొత్తం ఆదాయంలో 32.16 శాతం వాటా ఆంధ్రప్రదేశ్దేనని కేంద్ర మత్స్యశాఖ మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ రాజ్యసభలో వెల్లడించారు. గత ఐదేళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా 85.56 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల ద్వారా రూ.3.18 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆదాయం రాగా, ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే 17.76 లక్షల టన్నుల ఎగుమతుల ద్వారా రూ.1.04 లక్షల కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కింద గత మూడేళ్లలో రాష్ట్రానికి రూ.58.60 కోట్లు కేటాయించగా, అందులో రూ.28.27 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు చెప్పారు.
ఇదే సమయంలో విశాఖపట్నంలో ప్రతిష్ఠాత్మక మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్ పార్క్ ఏర్పాటు దిశగా కూడా వివరాలు వెలువడ్డాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) తయారీ పనులను ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 23న అప్పగించామని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు. ఏడాది లోపు డీపీఆర్ను పూర్తి చేసి తదుపరి నిర్మాణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో విశాఖపట్నం దేశంలోని ప్రధాన లాజిస్టిక్స్ హబ్లలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందేందుకు మరింత బలమైన పునాది ఏర్పడనున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
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