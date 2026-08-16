అక్రమ రవాణాలో పుష్పను మించిపోయారు - గంజాయి కేసులో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు
డెడ్ డ్రాప్ గంజాయి కేసులోని నిందితుల రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కీలక విషయాలు - గంజాయి కేసులో ఐదుగురుని నిందితులుగా చేర్చిన పోలీసులు - సుమారు 29 మంది సరఫరాదారులతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడి
Published : August 16, 2026 at 8:54 PM IST
Dead Drop Ganja Case Hyderabad : హైదరాబాద్ డెడ్ డ్రాప్ గంజాయి కేసులోని నిందితుల రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ గంజాయి కేసులో ఐదుగురుని నిందితులుగా చేర్చారు. ఒడిశా నుంచి హైదరాబాద్కు గంజాయి సరఫరా చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. సుమారు 29 మంది సరఫరాదారులతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
యూపీఐ చెల్లింపులతో గంజాయి విక్రయాలు : ప్రధానంగా 7 మంది సరఫరాదారుల నుంచి గంజాయి కొనుగోలు చేసినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. 225 మంది గంజాయి వినియోగదారులను పోలీసులు గుర్తించారు. యూపీఐ చెల్లింపులతో గంజాయి విక్రయాలు జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ముఠా సభ్యులు కస్టమర్ల నుంచి ముందుగానే డిజిటల్ పేమెంట్స్ తీసుకున్నట్లు గుర్తించారు. డబ్బులు అందిన తర్వాత మాత్రమే డెడ్ డ్రాప్ ద్వారా గంజాయిని సరఫరా చేస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
వాహనాలు మార్చుతూ గంజాయి సరఫరా : నిందితులు గంజాయి ప్యాకెట్ ఉంచిన లొకేషన్, ఫొటోలను కస్టమర్లకు షేర్ చేశారు. డెలివరీ చేసిన వ్యక్తికి నిందితులు ప్యాకెట్కు రూ.50 చెల్లించారు. పోలీసులకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు వాహనాలు మార్చుతూ గంజాయి సరఫరా చేశారు. దీనిలో భాగంగా 7 ద్విచక్ర వాహనాలు, ఒక కారు వినియోగించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఎయిర్గన్ స్వాధీనం : నిందితుల ఇంట్లోని ఎయిర్గన్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులపై దాడికి పెంపుడు కుక్కను ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. పోలీసు అధికారిపై పదునైన వస్తువుతో దాడి చేసి గాయపరిచినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులపై దాడి ఘటనపై బాలానగర్ పీఎస్లో ప్రత్యేకంగా కేసు నమోదైంది.
ఆ కోణంలో దర్యాప్తు : గంజాయి దందాకు సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతాలు, యూపీఐ లావాదేవీలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. గంజాయి ముఠా వెనుక మరింతమంది ఉన్నారా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. కేసులో ఇతర సరఫరాదారులు, వినియోగదారుల గురించి పోలీసులు ఆరాతీస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే : ఏపీలోని పాడేరుకు చెందిన దుర్గాప్రసాద్, కమలాకర్, కిరణ్ అన్నదమ్ములు. కొన్నేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్కు వచ్చి బాలానగర్లో స్థిరపడ్డారు. వినాయక్నగర్లోని ఓ ఇంట్లో ఉంటూ కేటరింగ్ కోసం యువకులను పంపిస్తున్నారు. పైకి మాత్రం కేటరింగ్ చేసేవారికి సహకరిస్తున్నా, తెరవెనక మాత్రం గంజాయి దందా సాగిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని బాలానగర్లో భారీగా గంజాయి విక్రయాలు జరుగుతున్న సమాచారం రావడంతో ఈగల్ బృందం నాలుగు నెలలుగా నిఘా పెట్టింది. 2022 నుంచి గంజాయి దందా సాగిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించింది.
వాట్సప్ ద్వారా ఆర్డర్లు : ఆంధ్ర-ఒడిశా బార్డర్ నుంచి గంజాయిని తీసుకొచ్చి చిన్న పొట్లాలుగా మార్చి వాట్సప్ ద్వారా ఆర్డర్లు తీసుకుంటున్నట్లు గుర్తించారు. ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్టు రోడ్డులో డెడ్ డ్రాప్ పద్ధతిలో గంజాయి పెట్టి ఫొటోలు, లొకేషన్ పంపించి వినియోగదారులకు పంపించే వారని పోలీసులు తెలిపారు. 40 బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, ఈ నెల 11న అర్ధరాత్రి నిందితుల ఇంటిపై ఈగల్ బృందం దాడి చేసింది.
ఓ భవనం నుంచి మరో భవనంపైకి : అయితే పోలీసులు నిందితుల ఇంట్లోకి వెళ్లగానే పెంపుడుకుక్కలను ఉసిగొల్పారు. కుక్క ఓ కానిస్టేబుల్ను కరవగా నిందితులు పోలీసుపై దాడి చేసి పారిపోయేందుకు యత్నించారు. ఇద్దరు పట్టుబడగా మరో నిందితుడు కిరణ్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేశ్ చేతిపై స్క్రూ డ్రైవర్తో దాడి చేసి భవనాలపైకి ఎక్కాడు. సినీ ఫక్కీ తరహాలో ఓ భవనం నుంచి మరో భవనంపైకి దూకుతూ తప్పించుకునేందుకు యత్నించాడు. మూడు అంతస్తుల భవనం పైనుంచి దూకడంతో గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు అతడిని పట్టుకొని అదుపులోకి తీసుకొని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇంట్లో చేసిన సోదాల్లో 14.5 కిలోల గంజాయి, కార్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తనిఖీల్లో ఎయిర్ గన్ లభ్యమైనట్లు ఈగల్ ఫోర్స్ వెల్లడించింది.
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