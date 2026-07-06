'ఫోన్లో మావోయిస్టు భావజాలం - హిడ్మాను కీర్తిస్తూ ప్రసంగాలు' - రావణ్ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కీలక అంశాలు
మతపరమైన విభేదాలు రెచ్చగొట్టేలా జోసెఫ్ తీరు - మావోయిస్ట్ హిడ్మాను కీర్తిస్తూ జోసెఫ్ ప్రసంగాలు - రావణ్ పేరు పెట్టుకోవడం కూడా అందులో భాగమే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 3:41 PM IST
Key Details in Ravan Remand Report : బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ రావణ్, ఇప్పుడీ పేరు ఏపీ రాజకీయాల్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్పై మురికి మాటలు మాట్లాడుతూ, యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ రావణ్, లైమ్ లైట్లోకి వచ్చి తెగ వైరల్ అయ్యారు. ఆ నోటి దురుసుతోనే కేసుల ఊబిలో చిక్కుకున్నారు. వరుస కేసులతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతూ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అంతేగాక ఉపా చట్టం కింద అరెస్టైన యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్కు గన్నవరం కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. ఈ నెల 18 వరకు రిమాండ్ విధిస్తూ న్యాయమూర్తి తీర్పు ఇచ్చారు. అనంతరం రావణ్ను నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9 కేసులు : తాజాగా యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ (బచ్చలకూరి జోసెఫ్) రిమాండ్ రిపోర్టులో గన్నవరం పోలీసులు కీలక అంశాలు పేర్కొన్నారు. రిమాండ్ రిపోర్టులో పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. "యువత, విద్యార్థులను రావణ్ రెచ్చగొడుతున్నాడని, అతడిపై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక కేసులు నమోదయ్యాయి. రావణ్ నిషేధిత మావోయిస్టు సంస్థ వైపు యువతను ఆకర్షించేలా ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. రావణ్పై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9 కేసులు నమోదయ్యాయి. మతపరమైన విభేదాలు రెచ్చగొట్టేలా రావణ్ తీరు కనిపిస్తుంది. రాష్ట్రంలో అశాంతిని సృష్టించి యుద్ధం చేయాలనే ఉద్దేశం రావణ్లో ఉంది. ఇటీవల ఏలూరులో జరిగిన దళిత క్రైస్తవ సమావేశంలో రావణ్ రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడారు. రావణ్ అవమానకరమైన, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవుల్లో ఉన్న వారిని రావణ్ దూషించారు. రావణ్, వ్యవస్థలపై ప్రజల్లో ద్వేషం, వైషమ్యాలు సృష్టిస్తున్నారు.
మావోయిస్ట్ హిడ్మాను కీర్తిస్తూ రావణ్ ప్రసంగాలు చేశారు. మావోయిస్టు భావజాలాన్ని రావణ్ ఫోన్లో గుర్తించాం. దేవుళ్లను అవమానించడం, కించపరచడమే లక్ష్యంగా రావణ్ పని చేస్తున్నారు. రావణ్ పేరు పెట్టుకోవడం కూడా అందులో భాగమే. రావణ్కు సహకరిస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరో తేల్చాల్సి ఉంది. నిందితుడు రావణ్ విచారణకు సహకరించటం లేదు" అని రిమాండ్ రిపోర్టులో పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
ఈనెల 18 వరకు రిమాండ్ : మావోయిస్టు భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేసేలా, సాయుధ తిరుగుబాటును ప్రోత్సహించేలా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఫిర్యాదుతో రావణ్పై గన్నవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గన్నవరానికి చెందిన జనసేన నాయకుడు గరికపాటి శివశంకర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి శనివారం అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేశారు. దేశ సార్వభౌమాధికారం, ఐక్యత, సమగ్రతకు భంగం కలిగిస్తూ దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డారంటూ బీఎన్ఎస్లోని 152 సహా పలు సెక్షన్లు, చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టంలోని (ఉపా) సెక్షన్ల కింద ఆయనపై అభియోగాలు మోపారు. నిన్న (ఆదివారం) సాయంత్రం రావణ్ను కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయమూర్తి ఈనెల 18 వరకు రిమాండ్ విధించారు.
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