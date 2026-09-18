'పోలీసులు కొట్టడంతోనే సాయికృష్ణ మృతి చెందాడు' - ఏ4 సురేశ్ రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు
సాయికృష్ణ కస్టడీ డెత్ కేసులో నిందితుడు సురేశ్ రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు వెలుగుచూశాయి. పోలీసులు కొట్టడంతోనే సాయికృష్ణ మృతి చెందాడని రిమాండ్ రిపోర్టులో వెల్లడైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:29 PM IST
Sai Krishna Custodial Death Case Remand Report : విజయవాడలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన గాదె సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ డెత్ కేసులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. డెత్ కేసులో నిందితుడు సురేశ్ రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి. సుదీర్ఘకాలంగా పరారీలో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి, ఏ-4 నిందితుడు గులివిందల సురేష్ను సిట్ (SIT) అధికారులు ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు. లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ కావడంతో న్యాయవాది సలహాతో నిన్న(గురువారం) సిట్ ఎదుట లొంగిపోయిన సురేష్ను విచారించిన పోలీసులు, అప్పటి కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు, ఇతర సిబ్బందితో కలిసి అతను పాల్పడిన దారుణాలను రిమాండ్ రిపోర్టులో వెల్లడించారు.
నిందితుడు సురేష్ రిమాండ్ రిపోర్టు ప్రకారం, " పోలీసులు కొట్టడంతోనే సాయికృష్ణ మృతి చెందాడు. మే 7న స్టేషన్లో విచారణ అనంతరం సాయికృష్ణను రాణిగారితోటలోని పాడుబడ్డ భవనానికి తరలించి తీవ్రంగా కొట్టడంతో మే 12న మృతిచెందాడు. విషయం బయటకు రాకుండా అర్ధరాత్రి బైక్పై మృతదేహాన్ని తరలించి స్వర్గపురి శ్మశానవాటికలో దహనం చేసి ఆధారాలు మాయం చేశారు." అని రిమాండ్ రిపోర్టు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా దాడికి సంబంధించిన డిజిటల్ ఫొటోలను డిలీట్ చేయడంతో పాటు, హైకోర్టులో వేసిన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకోవాలని బాధితుడి బంధువులను బెదిరించి ప్రలోభపెట్టారని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది.
ఘటనా స్థలాల నుంచి ఎముకల శకలాలు, బైకులు, సీసీటీవీ ఫుటేజీలను స్వాధీనం చేసుకున్న సిట్ అధికారులు, నిందితుడు సాక్షులను ప్రభావితం చేయకుండా 15 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. దీంతో న్యాయస్థానం సెప్టెంబర్ 24 వరకు రిమాండ్ విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిందితుడిని నూజివీడు జైలుకు పోలీసులు తరలించారు.
అదృశ్యంలో కీలకంగా సురేష్ : సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో సిట్ ఎదుట సురేశ్(A4) నిన్న(గురువారం) లొంగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. సాయి కృష్ణ అదృశ్యంలో సురేష్ కీలకంగా ఉన్నాడు. అలాగే సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్ అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉన్నారు. సాయి కృష్ణ కేసులో సురేశ్ పాత్ర ఉన్నట్లు నిర్ధారించిన సిట్ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. సిట్ విచారణ సమయంలో సురేశ్ పరారీలో ఉన్నారు. తాజాగా గురువారం సిట్ కార్యాలయంలో సురేశ్ లొంగిపోయాడు.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన కృష్ణలంక మాజీ సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్ అత్యంత సన్నిహితుడు. ప్రైవేట్ వ్యక్తి అయినప్పటికీ కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్లో అతను పెత్తనం సాగించేవాడని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. సాయికృష్ణను అదుపులోకి తీసుకోవడం నుంచి అతడు మృతి చెందడం, అనంతరం శవాన్ని మాయం చేయడం వరకు అన్ని వ్యవహారాల్లో సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్ సహకరించినట్లు తేలింది.
పత్రికా ప్రకటన విడుదల : సురేశ్పై కేసు నమోదు చేయకముందే పలుమార్లు అతడిని పిలిపించి సిట్ కొంత సమాచారం సేకరించింది. పోలీస్స్టేషన్ నుంచి సాయికృష్ణను ఎందుకు బయటకు తీసుకెళ్లారు? ఎవరు తీసుకెళ్లారు? ఎక్కడెక్కడ తిప్పారు? ఆ తర్వాత ఎప్పుడు స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారు? అనే వివరాలను అతని నుంచి రాబట్టారు. అయితే సురేశ్పై కేసు నమోదు చేసి ఏ4గా పేర్కొన్న తర్వాత నుంచి కనిపించడం లేదు.
అనంతరం సురేశ్ ఆచూకీ కోసం సిట్ గాలించింది. అతడి ఆచూకీ తెలిస్తే సమాచారం అందించాలని పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది. కేసు నమోదైన తర్వాత అతడు పరారీలో ఉన్నట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం గుర్తించింది. సురేశ్ గురించి ఆచూకీ తెలిపిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని సిట్ తెలిపింది. నిందితుడి వివరాలు తెలిసిన వాళ్లు 100/112 కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలని పేర్కొంది. తాజాగా గురువారం సిట్ ఎదుట A4 సురేశ్ లొంగిపోయారు. అనంతరం నిందితుడు సురేశ్ రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి.
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