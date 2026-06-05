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జులై 1 నుంచి వీబీ జీ రామ్‌జీ - ఏటీ 125 పని దినాలు - మంత్రిమండలి సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు

వీబీ జీ రామ్‌జీతో గ్రామీణులకు అదనంగా 25 పని దినాలు - నూతన చట్టం ప్రకారం వారం రోజుల్లోనే చెల్లింపులు - అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ నిర్వహణకు రూ.10 కోట్లు మంజూరు

AP Cabinet Meeting Key Decisions
AP Cabinet Meeting Key Decisions (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:40 AM IST

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AP Cabinet Meeting Key Decisions: ఉపాధి హామీ పథకంలో కేంద్రం పలు మార్పులను చేస్తూ తీసుకొచ్చిన వీబీ రామ్​జీ పథకాన్ని ఏపీలో ఈ ఏడాది జులై ఒకటో తేదీ నుండి అమలు చేసేందుకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి గ్రీన్​సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందుకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది. మరొక వైపు అవయవదానం, ఇతర కార్యకలాపాలను అత్యంత పకడ్బందీగా నియంత్రించే విధంగా కేంద్రం తీసుకువచ్చిన చట్టాన్ని రాష్ట్రంలో అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన గురువారం సచివాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సమాచారం పౌరసంబంధాల శాఖ మంత్రి కె, పార్థసారథి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

సంవత్సరానికి అదనంగా రూ. 7,675 ఆదాయం: వీబీ జీ రామ్​జీ అమల్లోకి రావడం వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న ఉపాధి హామీ కార్యక్రమం నిలిచిపోనుంది. ఈ నూతన కార్యక్రమంలో 100 రోజుల ఉపాధి 125 రోజులకు పెరుగుతుంది. దాంతో గ్రామీణ కుటుంబాలకు అదనంగా మరో 25 రోజుల పని చేకూరినట్లవుతుంది. ఏపీలో సగటు కూలీ రూ. 307 గా గణిస్తే ప్రతి ఏడాదికి రూ.7,675 వరకు ఆదాయంగా వృద్ధి నమోదవుతుందని ప్రభుత్వం లెక్కించింది. నూతన చట్టం ప్రకారం పరిశీలిస్తే ఉపాధి మొత్తాల చెల్లింపు ప్రక్రియను కేవలం వారం రోజుల్లోనే పూర్తి చేయాలి. ఒకవేళ 15 రోజులకు మించి చెల్లింపు ఆలస్యమైతే ఆ మొత్తంపై 0.5 శాతం వడ్డీని సైతం కలిపి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

వీబీ రామ్​జీ పథకం కింద రూ. 10 వేల కోట్లు మన ఏపీకి కేటాయించారు. కొత్త పథకంలో కేంద్రం, రాష్ట్రం 60:40 నిష్పత్తిలో ఖర్చులను భరించాలి. వ్యవసాయ సీజన్​లో 60 రోజులు ఈ పథకంలో ఉపాధికి సెలవు ఇచ్చే విధంగా నిర్ణయం తీసుకునే అధికారాన్ని అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లకు అప్పగించాలని నిర్ణయించారు.

అవయవ అక్రమ వ్యాపారాలకు చెక్: అవయవదానం వల్ల ప్రాణాపాయంలో ఉన్న వారి ఆయుష్షు పెరిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ బ్లాక్ మార్కెట్​ను నియంత్రించడమూ ప్రభుత్వానికి ఎంతో కీలకమైన బాధ్యత. అందుకుగాను అవయవదానం, మార్పిడి కార్యకలాపాల నియంత్రణ చట్టం అమలుకు మంత్రిమండలి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. దీనికి సంబంధించి త్వరలో ఆర్డినెన్స్​ను జారీ చేస్తారు.

విమానయాన పాలసీకి ఆమోదం: ఏపీలో విమానయాన రంగానికి ఊతమమదించేలా 2026-31 విమానయాన పాలసీని మంత్రిమండలి ఆమోదించింది. ప్రయాణికుల సామర్ధ్యం ఇప్పుడున్న 6.2 మిలియన్ల నుంచి 2031 నాటికి 30.38 మిలియన్లకు, కార్గోను 6,240 టన్నుల నుంచి 4.27 లక్షల టన్నులకు పెంచడం ఈ పాలసీలోని ప్రధానమైన లక్ష్యంగా భావించవచ్చు.

బాపట్ల, విశాఖల్లో బీచ్‌ ష్యాక్స్‌ ఏర్పాటు: భారతదేశ రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్ర, గోవా, ఒడిశా వంటి చోట్ల బీచ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. వీటిని అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఏపీలో తొలిదశలో భాగంగా విశాఖ, సూర్యలంక బీచ్​లలో వీటిని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేయాలనుకుంటోంది. ఇందుకు గాను ఎక్సైజ్ విధానంలో తీసుకురావాల్సిన విధానాల ముసాయిదాను మంత్రిమండలి ఆమోదించింది.

ఏపీలో అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ కోసం ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖకు సీఆర్​డీఏ గతంలో 49.66 ఎకరాలను కేటాయించింది. దీని భూమి రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంపు డ్యూటీ ఇతర ఛార్జీలకు మినహాయింపు ఇచ్చేందుకు మంత్రి వర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది. అందుకుగాను రూ. 5.53 కోట్లతో క్వాంటమ్ వ్యాలీ నిర్మాణం, పరిశోధన, ఆవిష్కరణల అభివృద్ధికి వినియోగిస్తుండటం విశేషం. ఇక పోలవరం ఎడమ కాలవ 5, 5ఏ ప్యాకేజీల్లో రూ. 796.66 కోట్లు సవరించిన అంచనాలకు ఆమోదం ఆమోదం లభించింది. కాలువ పొడవులో వచ్చిన కొన్ని మార్పులు, అదనంగా ఇతర అంశాలు వచ్చి చేరడంతో అంచనాలకు మించి పెరిగాయి. బాపట్ల జిల్లాలో కుందేరు డ్రెయిన్ 11.300 కిలోమీటర్లు నుంచి 18.950 కిలోమీటర్లు వరకు తవ్వకం పనులకు రూ. 5.17 కోట్లతో పాలనామోదానికి అనుమతి లభించింది.

అగ్రిగోల్డ్ కేసుల పరిష్కారానికి ఉపసంఘం: అగ్రిగోల్డ్ కేసులను సత్వరంగా పరిష్కరించడంతో పాటు డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాల రక్షణకు ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేకబోర్డు తక్షణమే పూర్తిస్థాయిలో కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు వీలుగా 21 పోస్టుల మంజూరుకు ఆమోదం లభించింది. అగ్రిగోల్డ్ అక్రమాలపై చర్యలను తీసుకునేందుకు వీలుగా మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

కృష్ణానది తీరంలో అమరావతి ఐ: లండన్​లో ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఐ తరహాలో అమరావతిలో కృష్ణా నది ఒడ్డున ఆరు ఎకరాల ఏపీ సీఆర్​డీఏ భూమిలో అమరావతి ఐ ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ జెయింట్ పర్యవేక్షణ వీల్​లో చక్రం పైకి వెళ్లినప్పుడు పర్యాటకులు అందులో కూర్చుని అమరావతి నగరాన్ని, కృష్ణా నది అందాలను చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను చూస్తూ ఆనందించొచ్చు. అమరావతిలో అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకర్షించే లక్ష్యంతో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. ఈ భూమిపై దాదాపు 30 ఏళ్ల సమయానికి డిజైన్, బిల్డ్స్, ఫైనాన్సు, ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ (డీబీఎఫ్​ఓటీ) పద్ధతిలో టెండర్లను పిలిపించి పనులను అప్పగిస్తారు.

యోగా దినోత్సవం నిర్వహణకు రూ. 10 కోట్లు: ఏపీ రాజధాని అమరావతి నగరంలో ప్రభుత్వ కాంప్లెక్స్ పరిధిలో సూపర్ బ్లాక్ ఎఫ్​లో హైకోర్టు భవనానికి మౌలిక సౌకర్యాలు, బాహ్య అభివృద్ధి పనులను చేసేందుకు గాను రూ. 547.07 కోట్లతో పాలన ఆమోదం ఇచ్చేందుకు మంత్రి వర్గం అనుమతి తెలిపింది. అమరావతి పరిధిలో రాయపూడిలో ఆలిండియా సర్వీసెస్ అధికారుల భవనాల్లో మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనకు ఎల్1 బిడ్డర్స్​కు మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది. వీటి పనులకు ఒప్పంద విలువ రూ. 94.90 కోట్లుగా ఉంది. అంతేకాకుండా జూన్ 7 నంచి 21 వరకు అంటే దాదాపు 15 రోజుల పాటు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహణకు మంత్రివర్గం రూ. 10 కోట్లను మంజూరు చేసింది.

బీచ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయిలా! సముద్రపు ఒడ్డున తాత్కాలికంగా లేదా సెమీ పర్మనెంట్​గా నిర్మించే చిన్న చిన్న కుటీరాలు, రెస్టారెంట్ల వంటి వాటిని బీచ్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటారు. ఈ కేంద్రాల్లో మద్యం విక్రయాలకు వీలుగా నూతన విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. కానీ ఎక్కడపడితే అక్కడ మాత్రం వీటి ఏర్పాటుకు అనుమతిని ఇవ్వరు. సముద్రం ఒడ్డున ఆనుకునిన ఉన్న పర్యాటక శాఖలో రిజిస్టర్ అయిన స్టార్ హోటళ్లు, పర్యాటక రిసార్ట్​లు వారు మాత్రమే వీటి ఏర్పాటుకు దరఖాస్తును చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మూడేళ్ల కాలపరిమితిలో లైసెన్సులను జారీ చేస్తారు. దరఖాస్తు రుసుం రూ. 2 లక్షలు కాగా, లైసెన్సు రుసుం రూ. 7.50 లక్షలు. ఇది ఏటా 10 శాతం పెరుగుతుంది. పర్యాటక శాఖ సిఫార్సులకు అనుగుణంగానే ఎక్సైజ్ శాఖ ఈ లైసెన్సులను జారీ చేస్తుండటం గమనార్హం.

నిబంధనలు తప్పనిసరి: ఈ బీచ్ ఫ్యాక్ట్స్​లో బీర్, వైన్, రెడీ టూ డ్రింక్ వంటి వాటిని విక్రయించాలి. ఉదయం 10 నుంచి 8 గంటల వరకే అనుమతిస్తారు. లైసెన్సు పొందిన ప్రాంగణంలో ష్యాక్, డెక్​బెడ్స్ వద్ద మాత్రమే మద్యాన్ని తాగాలి. అదే విధంగా 1000 నుంచి 1,500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలోనే ఇవి ఉండాలి. సీఆర్​జెడ్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. పంచాయతీరాజ్ శాఖకు వచ్చినటువంటి జాతీయ పురస్కారాల గురించి సీఎం చంద్రబాబు మంత్రి వర్గ సమావేశంలో చర్చించారు.

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CABINET MEETING DECISIONS
మంత్రి మండలిలో కీలక నిర్ణయాలు
AP CABINET MEETING KEY DECISIONS

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