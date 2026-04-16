శ్రీకాళహస్తి వెళ్లే భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - ఇకపై రూ.100లకే సామూహిక రాహు కేతు పూజలు!
శ్రీ కాళహస్తీశ్వరాలయంలో పలు మార్పులు చేసిన పాలక మండలి - వెండి ధరలు పెరగడంతో రాహు కేతు పూజల ధరలు పెంపు - పేదల కోసం ప్రత్యేకంగా రూ.100తో సామూహిక రాహు కేతు పూజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 7:55 PM IST
Key Decisions on Srikalahasti Temple Board Meeting : శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ పాలక మండలి పలు కీలక తీర్మానాలు చేసింది. ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి, ఆలయ చైర్మన్ కొట్టే సాయి ప్రసాద్, ఈవో వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో నేడు పాలక మండలి సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 14 అంశాలను చర్చించి, ఆమోదించారు. పేదలకు ఉపయోగకరంగా మొదటిసారి శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో నిరసిస్తూ, వైట్ రేషన్ కార్డు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రతి బుధవారం రూ.100తో సామూహిక రాహు కేతు పూజలు నిర్వహించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. అలాగే రూ.500 అంతరాలయ దర్శన టికెట్ కొన్న భక్తులకు ఉచితంగా లడ్డు, వడ ప్రసాదం పంపిణీ చేయాలని తీర్మానించారు.
వెండి ధరలు పెరగడంతో : మరోవైపు వెండి ధరలు పెరగడంతో రాహు కేతు పూజ విధానంలో పలు మార్పులు చేశారు. రూ.500 రాహు కేతు పూజను రద్దు చేశారు. అలాగే రూ.5000 ఉన్న రాహు కేతు పూజను రూ.6000 పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ రాహు కేతు పూజలు ప్రారంభ ధరలు రూ. 750, రూ. 1500, రూ. 2500, రూ. 6000గా నిర్ణయించారు. అదేవిధంగా భరద్వాజ తీర్థం అభివృద్ధి, భక్తులు క్యూ లైన్లతో నిరీక్షించకుండా విశ్రాంత గదులు ఏర్పాటు, వంటి 14 అంశాలను తీర్మానించారు. వీటిని త్వరితగతిన అమలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.
" నేడు పాలక మండలి సమావేశంలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరాలయానికి సంబంధించిన పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. ఈ సమావేశంలో 14 అంశాలను చర్చించి, ఆమోదించాం. పేదల కోసం రూ.100తో సామూహిక రాహు కేతు పూజలు నిర్వహిస్తాం. వెండి ధరలు పెరగడంతో రూ.500 రాహు కేతు పూజను రద్దు చేశాం. అలాగే రూ.5000 ఉన్న రాహు కేతు పూజను రూ.6000 పెంచాం. రూ.500 అంతరాలయ దర్శన టికెట్ కొన్న భక్తులకు ఉచితంగా లడ్డు, వడ ప్రసాదం పంపిణీ చేయాలని తీర్మానించాం." - ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి, శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే
శ్రీకాళహస్తి స్థల పురాణం: రాష్ట్రంలో శివుని అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటిగా శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీకాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయాన్ని కాళా బుషి నిర్మించాడని స్థల పురాణం చెబుతోంది. సహజంగా ఏర్పడిన స్ఫటిక లింగం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ఈ ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లాలో ఉంది. ఇక్కడ రాహు-కేతు సర్పదోష నివారణకు ప్రసిద్ధి.
