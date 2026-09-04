సాగర్లో అవసరం లేకపోయినా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు: ఏపీ ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి
ముగిసిన కేఆర్ఎంబీ త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం - ఇవాళ కూడా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోని త్రిసభ్య కమిటీ - బోర్డు పూర్తిస్థాయి సమావేశం నిర్వహించి చర్చించాలని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 4:50 PM IST
KRMB Three Member Committee Meeting Decisions : హైదరాబాద్ జలసౌధలో కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే మరోసారి వాయిదా పడింది. కేఆర్ఎంబీ సభ్య కార్యదర్శి సతీశ్ అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరిగింది. భేటీకి తెలంగాణ ఈఎన్సీ రమేశ్ బాబు, ఏపీ తరపున ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి హాజరయ్యారు. నాగార్జునసాగర్, శ్రీశైలం జలాశయాల్లో అందుబాటులో ఉన్న నీటి పంపిణీపై ఈ భేటీలో చర్చలు జరిపారు. అలాగే ఎల్నినో ప్రభావంతో అదనపు నీటి కేటాయింపులు, తాగునీటి అవసరాలపై చర్చించారు.
భేటీ అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరిగేషన్ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ నరసింహమూర్తి మాట్లాడుతూ, ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రానికి అదనపు నీటి కేటాయింపులు కోరినట్లు తెలిపారు. నాగార్జునసాగర్లో అవసరం లేకపోయినా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. తక్షణమే నిలిపివేయాలని కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డు సమావేశంలో చెప్పినట్లు ఆయన వివరించారు. తాగునీటి అవసరాల కోసం 104 TMCలు అడిగినట్లు ENC తెలిపారు.
"నాగార్జున సాగర్లో అవసరం లేకపోయినా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. దీనివల్ల శ్రీశైలంలో నీరు తగ్గుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఆపమని తేల్చిచెప్పాం. ఈ సీజన్లో సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి ఆగస్టు 2027 వరకు ఎల్నీనో ప్రభావం కారణంగా 66:34 నిష్పత్తి ప్రకారం 97 టీఎంసీలు అవసరం ఉన్నందున రిలీజ్ ఆర్డర్ ఇవ్వమని చెప్పాం. తెలంగాణ వాళ్లు దీన్ని ఏకీభవించలేదు. త్వరలోనే మరోసారి బోర్డు మీటింగ్ ద్వారా సమస్యలను పరిష్కారిస్తామని హామీ ఇచ్చారు." - నరసింహమూర్తి, ఏపీ ఈఎన్సీ
కేటాయింపుల కంటే ఏపీ ఎక్కువ నీరు తీసుకోకుండా చూస్తాం : కేఆర్ఎంబీ సమావేశంపై తెలంగాణ ఈఎన్సీ రమేశ్ బాబు మాట్లాడుతూ "శ్రీశైలం నుంచి ఏపీ ఎక్కువ నీరు తీసుకుంటోంది. ఏపీలో కొత్తగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కూడా మొదలైంది. పోతిరెడ్డిపాడు, వెలిగొండ, హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా తీసుకుంటున్నారు. ఇవాళ్టి చర్చల్లో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. సాగర్ కుడికాలువ నుంచి ఏపీ ఎక్కువ నీరు తీసుకుంటోంది. పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి నీరు తీసుకోవడంపై నియంత్రణ ఉండాలి. కేటాయింపుల కంటే ఏపీ ఎక్కువ నీరు తీసుకోకుండా చూస్తాం. మరో 15 రోజుల్లో బోర్డు మీటింగ్ ఉంటుంది. సాగర్ విషయంలో ఎలాంటి వివాదం తలెత్తలేదు. సాగర్ నుంచి మాకు 200 టీఎంసీలు కావాలని ప్రతిపాదించాం. సాగర్ నుంచి 100 టీఎంసీలు కావాలని ఏపీ ప్రతిపాదించింది. ఎల్నినో, హైదరాబాద్కు తాగునీటి దృష్ట్యా 50-50 నిష్పత్తి కోరుతున్నాం" అని రమేశ్ బాబు అన్నారు.
గత భేటీలో కూడా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే వాయిదా : గత నెల (ఆగస్టు 24)న హైదరాబాద్ జలసౌధలో జరిగిన కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ భేటీలో కూడా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే వాయిదా పడింది. శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ నుంచి ఈ ఏడాది మొత్తం నీటి వాడకంపై తెలంగాణ ప్రతిపాదించగా ఏపీ తరపున అక్టోబర్ వరకే ప్రతిపాదించినట్లు ఏపీ ENC నరసింహమూర్తి తెలిపారు. అప్పటివరకు 47 TMCలు అడిగామని ఇందుకు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు చెప్పారు. చివరికి రెండురాష్ట్రాల వాటా అంశం చర్చకు రాలేదు. దీంతో సెప్టెంబర్ 4న మరోసారి సమావేశమై చర్చించాలని బోర్డు సభ్యులు నిర్ణయించడంతో తాజాగా KRMB త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఈ భేటీలోనూ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే సమావేశం ముగిసింది.
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