పరిశ్రమల ఏర్పాటులో జాప్యం నివారించేలా బిల్లుకు కేబినెట్ ఆమోదం
AP Cabinet Key Decisions: ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ రైట్ టు బిజినెస్ బిల్లు-2026కు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సీఐఐ సదస్సులో ఒప్పందాలు చేసుకున్న 6 సంస్థల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 1:59 PM IST
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశం దాదాపు 3 గంటలపాటు జరిగింది. వర్చువల్గా జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చే 30 అంశాల అజెండాకు ఆమోదం తెలిపింది. పెట్టుబడులకు భారీ ప్రోత్సాహం, అమరావతి నిర్మాణాలకు మరిన్ని నిధులు, పరిశ్రమలకు ఊతం, భూ సమస్యలకు పరిష్కారం ఇలా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి దోహదపడే కీలక అజెండా అంశాలపై కేబినెట్ చర్చించింది. కియా, అదానీ, సెయింట్ గోబైన్ సహా 6 సంస్థలు భారీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ప్రోత్సాహకాలు కల్పించే అంశంపై చర్చించింది.
రైట్ టూ బిజినెస్ బిల్లు: పెనుకొండలో కియా రెండో ఆటోమొబైల్ ప్లాంట్, శ్రీకాకుళంలో అదానీ టైటానియం కాంప్లెక్స్, అచ్యుతాపురంలో సెయింట్ గోబైన్ గ్లాస్ తయారీ పరిశ్రమల ఏర్పాటుపై చర్చించింది. ఎంఎస్ఎంఈలకు అనుమతుల సరళీకరణ కోసం రైట్ టూ బిజినెస్ బిల్లు, కోసలనగరం పారిశ్రామిక పార్కుకు రూ.1,500 కోట్ల రుణం, మూలపేటలో గ్రీన్ఫీల్డ్ కెమికల్ పార్కు ఏర్పాటుపైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
కీలక నిర్ణయాలు: అమరావతిలో సచివాలయ నిర్మాణ వ్యయాన్ని రూ.6,641 కోట్లకు పెంచడం, హైకోర్టు, అసెంబ్లీ భవనాల పనులు, శాఖమూరులో అమరావతి సంగమం అభివృద్ధి, రాజధాని గ్రామాల్లో రూ.1,215 కోట్ల మౌలిక వసతుల పనులపై చర్చించారు. మరోవైపు కోల్ ఇండియాతో ఏపీజెన్కో ఒప్పందం, సోలార్, పవన విద్యుత్, బయోగ్యాస్ ప్రాజెక్టులు, నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి అర్హమైన భూముల తొలగింపు, రైల్వేకోడూరులో భూ రికార్డుల సవరణ, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ క్లౌడ్ సేవల వినియోగం వంటి అంశాలపైనా మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
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