నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో కీలక మార్పులు - మారనున్న రాజకీయ ముఖచిత్రం

భౌగోళిక సరిహద్దులు, రాజకీయంగా మార్పులకు అవకాశం - గతంలో పునర్విభజనలో టీడీపీ కంచుకోటలుగా ఉన్న నియోజకవర్గాలు రద్దు - అప్పట్లో జరిగిన తప్పులను చక్కదిద్దేందుకు తాజా పునర్విభజనతో అవకాశం

Key Changes with the delimitation of Constituencies
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 7:23 AM IST

Key Changes with the delimitation of Constituencies : లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించాలని, వాటి సంఖ్య 50 శాతం పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలో భౌగోళిక సరిహద్దుల పరంగా, రాజకీయంగా కీలక మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. గతంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన సందర్భంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీ టీడీపీని బలహీనపర్చడం, ఒక సామాజిక వర్గాన్ని దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా కొన్నినియోజకవర్గాల్ని అడ్డగోలుగా విభజించింది.

టీడీపీ మెజార్టీ సందర్భాల్లో గెలిచే కొన్ని నియోజకవర్గాల్ని రద్దు చేసింది. దాదాపు ప్రతి ఎన్నికల్లో టీడీపీ గెలుస్తూ వస్తున్న నియోజకవర్గాల్ని రిజర్వుడు స్థానాలుగా మార్చింది. అప్పట్లో జరిగిన తప్పులను చక్కదిద్దేందుకు, ఓటర్ల సంఖ్య పరంగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో వ్యత్యాసాలు సరిదిద్దేందుకు, పునర్విభజన దోహదం చేయనుంది. రాజకీయాలకు అతీతంగా పార్టీలన్నీ లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాయి.

నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధి తగ్గి పాలనా సౌలభ్యం ఏర్పడుతుంది. ప్రజల ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చేందుకు పార్టీలకు వెసులుబాటు లభిస్తుంది. గతంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగినప్పుడు భౌగోళిక సరిహద్దులు, ఓటర్ల సంఖ్య, రిజర్వుడు స్థానాల పరంగా భారీ మార్పులు జరిగాయే తప్ప, మొత్తంగా నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెరగలేదు. దానికి భిన్నంగా ఈసారి నియోజకవర్గాల సంఖ్య భారీగా పెరగబోతోంది.

గతంలో అటూ ఇటూ మార్చేసి చెల్లా చెదురు: ఏపీలోని 175 అసెంబ్లీ స్థానాల్ని 225కి పెంచుతామని విభజన చట్టంలో కేంద్రం హామీ ఇచ్చింది. అంటే 29 శాతం సీట్లు పెరిగేవి. కానీ 50 శాతం సీట్లు పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్య ఏకంగా 263కి పెరుగుతుంది. లోక్‌సభ స్థానాలు 13 పెరిగి 38 అవుతాయి. గతంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన సందర్భంగా కేంద్రంలో యూపీఏ, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నాయి.

అప్పట్లో పునర్విభజనపై అధికార, ప్రతిపక్ష సభ్యులతో కమిటీ వేసినా అధికార పార్టీ ఆధిపత్యమే నడిచింది. టీడీపీకి కంచుకోటలు వంటి నియోజకవర్గాలను చెదరగొట్టి అక్కడ సమీకరణాల్ని కాంగ్రెస్‌కి అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు. 2009 ఎన్నికల్లో మళ్లీ కాంగ్రెస్‌ గెలుపే లక్ష్యంగా మండలాల్ని అటూ ఇటూ మార్చేసి చెల్లా చెదురు చేశారు. మెజార్టీ సందర్భాలో టీడీపీ గెలిచిన నియోజకవర్గాల్లో ఆ పార్టీని బలహీనపరిచారు.

తాజా పునర్విభజనతో సరిచేసే అవకాశం: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో టీడీపీకి కంచుకోట వంటి మార్టూరుని రద్దు చేశారు. గుంటూరు జిల్లాలో టీడీపీకి తిరుగులేని నియోజకవర్గమైన పొన్నూరులో పార్టీని దెబ్బకొట్టేందుకు కాకుమాను, పెదనందిపాడు మండలాలను ప్రత్తిపాడులో కలిపారు. ప్రత్తిపాడు, నందిగామ, కొవ్వూరు, చింతలపూడి నియోజకవర్గాలను ఎస్సీ రిజర్వుడు స్థానాలుగా మార్చేశారు. ఎస్సీ రిజర్వుడుగా ఉన్న నెల్లూరు లోక్‌సభ స్థానాన్ని జనరల్‌కి మార్చి, చిత్తూరు లోక్‌సభ స్థానాన్ని ఎస్సీ రిజర్వుడు చేశారు.

దాని వల్ల ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలోని చిత్తూరు, తిరుపతి రెండూ ఎస్సీ రిజర్వుడు స్థానాలు అయ్యాయి. టీడీపీ సీనియర్‌ నేత కళా వెంకట్రావుని దెబ్బతీసేందుకు రాజాం నియోజకవర్గాన్ని ఎస్సీ రిజర్వుడుగా మార్చారు. బాపట్ల లోక్‌సభ స్థానాన్ని ఎస్సీ రిజర్వుడుగా మార్చారు. ఇలాంటి అడ్డగోలు విభజనల్ని ఈ పునర్విభజన ద్వారా సరిచేసే అవకాశం వస్తోంది.

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఓటర్ల సంఖ్య పరంగా నియోజకవర్గాల మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. భీమిలి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల సంఖ్య దాదాపు 3.64 లక్షలుంటే పెడనలో 1.65 లక్షలు మాత్రమే ఉంది. ఓటర్ల సంఖ్యలో 10 శాతం వ్యత్యాసమే ఉండాలన్నది నిబంధన. కానీ అప్పట్లో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఈ నిబంధననీ తుంగలో తొక్కి ఇష్టానుసారం పునర్విభజన చేయడం వల్ల ఓటర్ల సంఖ్యపరంగా నియోజకవర్గాల్లో తీవ్ర అసమానతలు నెలకొన్నాయి. వీటిని సరిదిద్దాల్సి ఉంది.

మహిళలకు విశేష ప్రాతినిధ్యం: పునర్విభజన వల్ల రాష్ట్రంలో ఏకంగా 88 అసెంబ్లీ స్థానాలు, దాదాపు 13 లోక్‌సభ స్థానాలు పెరగడం వల్ల యువత, మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ,బీసీలకు చట్టసభల్లో ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతుంది. పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్‌ చట్టం అమలు వల్ల మహిళలకు చట్టసభల్లో విశేష ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుంది.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 22 మంది మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. మహిళల ప్రాతినిధ్యం 13 శాతం మాత్రమే. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుతో 88 మంది మహిళా ప్రతినిధులు శాసనసభలో అడుగుపెట్టే అవకాశం దక్కుతుంది. మరోవైపు ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య పెరిగితే అదే దామాషాలో రాష్ట్రంలో మంత్రుల సంఖ్య పెరగనుంది. ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య పెరిగితే దానికి తగ్గట్టు మండలిలో సభ్యుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. మరింత మందికి చట్టసభలకు వెళ్లేందుకు అవకాశం దక్కుతుంది.

అందుకే సీట్ల కోసం రాజీపడ్డా - ఈసారి అవకాశాలు పెరుగుతాయి: పవన్ కల్యాణ్

క్రైస్తవంలోకి మారినవారు ఎస్సీ హక్కులు పొందలేరు - ఏపీ హైకోర్టు తీర్పును సమర్థించిన సుప్రీంకోర్టు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

