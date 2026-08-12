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వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలపై తస్మాత్ జాగ్రత్త - శ్రేణులకు ఎన్డీయే అప్రమత్త సందేశం

ఎన్డీఏ సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ కీలక ప్రకటన- పార్టీ అభిమానుల ముసుగులో ఫేక్ అకౌంట్లపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన- ఒక పార్టీ అభిమానుల్లా నటిస్తూ మరో పార్టీపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని వెల్లడి

Key Announcement By The NDA Social Media Coordination Committee
Key Announcement By The NDA Social Media Coordination Committee (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 8:45 AM IST

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Key Announcement By The NDA Social Media Coordination Committee : కూటమి పార్టీల అభిమానులు, కార్యకర్తల ముసుగులో గొడ్డలి పార్టీ అనుచరులు కుట్రలకు తెరలేపుతున్నారని తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ ధ్వజమెత్తాయి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించి సూడో అభిమానుల ద్వారా విభేదాలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డాయి. వైఎస్సార్​సీపీ కుట్రల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని శ్రేణులను హెచ్చరించాయి. ఇకపై కార్యకర్తలు ఎవరైనా మిత్రపక్షాల నాయకులపై వ్యక్తిగత విమర్శలు, దూషణలకు, పరస్పర కక్షపూరిత ప్రచారానికి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవ’’ని హెచ్చరిస్తూ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి

పరువుకు భంగం కలిగించేలా పోస్టులు : ‘కూటమిలో చిచ్చు పెట్టేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు చేస్తోందని తెలుగుదేశం, బీజేపీ, జనసేన విమర్శించాయి. 3 పార్టీల అభిమానుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న కుట్రల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచిస్తూసంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. వైఎస్సార్సీపీకి చెందినవారు కూటమిలోని ఒక పార్టీకి అభిమానుల్లా నటిస్తూ మరో మిత్రపక్ష నాయకులపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగుతున్నారని ప్రకటనలో పేర్కొంది. పరువుకు భంగం కలిగించేలా పోస్టులు, కామెంట్లు పెడుతున్నారని NDA సోషల్‌ మీడియా కోఆర్డినేషన్‌ కమిటీ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

కుట్రలు తిప్పికొట్టేలా ప్రయత్నాలు : తెలుగుదేశం అభిమాని ముసుగులో నిర్వహించే ఒక ఫేక్‌ ఖాతాలో చంద్రబాబును పొగుడుతూ, పవన్‌కల్యాణ్‌ను విమర్శిస్తారని జనసేన అభిమాని ముసుగులో నిర్వహించే మరో నకిలీ ఖాతాలో చంద్రబాబుపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తారని హెచ్చరించింది. వైఎస్సార్సీపీ కుట్రను గుర్తించలేని కూటమి పార్టీల కార్యకర్తలు ఆవేశానికి లోనై మిత్రపక్షాలపై దాడులకు దిగుతున్నారని చివరకు మనలో మనమే గొడవ పడుతూ వైఎస్సార్సీపీకి రాజకీయంగా ప్రయోజనం కల్పిస్తున్నామని ప్రకటనలో కమిటీ పేర్కొంది. ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలన్నీ కలిసి వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలను తిప్పికొట్టి కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన తరుణంలో మనలో మనమే విభేదాలు సృష్టించుకోవడం మిత్రధర్మానికి విరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిస్థితికి ముగింపు పలికేందుకు 3 మిత్రపక్షాల నాయకత్వం ఉమ్మడి కార్యాచరణకు నిర్ణయం తీసుకుంది

కార్యకర్తలు సమన్వయం పాటించాల్సిందే : ఇకపై TDP, జనసేన, BJPకి చెందిన సామాజిక మాధ్యమ కార్యకర్తలు ఎవరైనా మిత్రపక్షాల నాయకులపై, వారి కుటుంబ సభ్యులపైనా వ్యక్తిగత విమర్శలు, దూషణలకు, పరస్పర కక్ష పూరిత ప్రచారానికి పాల్పడితే వారు ఏ పార్టీకి చెందిన వారైనా కఠిన చర్యలు తప్పవని NDA సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేషన్‌ కమిటీ స్పష్టంచేసింది. ‘సూడో వ్యక్తులను గుర్తించి వారి కుట్రలను అడ్డుకోవడమే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని చెప్పింది. అది జరగాలంటే ముందు అసలైన అభిమానులు, కార్యకర్తలు సంయమనం పాటించాలంది.

అనుమానాస్పద పోస్ట్‌లు, కామెంట్లు కనిపిస్తే వెంటనే ఆవేశపడి స్పందించకుండా పార్టీల దృష్టికి తేవాలని సూచించింది. వాటిపై పార్టీలు తగిన చర్యలు తీసుకుంటాయని తెలిపింది. ఇకపై మిత్రపక్షాలపై మితిమీరిన విమర్శలు, వ్యక్తిగత దాడులు, దూషణలకు ఎవరూ పాల్పడవద్దని హెచ్చరించింది. సంయమనం పాటించి కూటమి ఐక్యతను బలోపేతం చేయాలని సూచించింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై జరుగుతున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని కూడా సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలని ప్రజలకు వాస్తవాలను వివరించి, ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి పనులను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని కోరింది.

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వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలపై జాగ్రత్త
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