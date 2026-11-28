దక్షిణాది రాష్ట్రాల అడ్వెంచర్ హబ్గా గండికోట - ప్రభుత్వం కీలక ఒప్పందం
key agreement Gandikota Adventure Sports: అడ్వెంచర్ టూరిజంలో ఏపీని దక్షిణాదిలోనే అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులువేస్తోంది. అందులో భాగంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటెనీరింగ్, ఏపీఅడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 9:58 AM IST
అడ్వెంచర్ టూరిజంలో ఏపీని దక్షిణాదిలోనే అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. గండికోటను అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్కు కీలక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే ప్రణాళికలో భాగంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మౌంటెనీరింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదిరింది.
రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్, ఆ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ఎస్ రావత్, కార్యదర్శి ఆమ్రపాలి సమక్షంలో నిమాస్ డైరెక్టర్ కల్నల్ రణవీర్ సింగ్ జమ్వాల్, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ కార్యదర్శి ఉన్నాది రఘునాథ్రెడ్డి ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు.
అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ స్థానిక యువతకు వృత్తిపరమైన శిక్షణ ఇచ్చి అడ్వెంచర్ గైడ్లు, ఇన్స్ట్రక్టర్లుగా తీర్చిదిద్దుతామని తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 6 నుంచి 31 వరకు గండికోటలో తొలి పారామోటార్ శిక్షణ కోర్సులు నిర్వహించనున్నారు. త్వరలోనే నిమాస్ ప్రాంతీయ శిక్షణ కేంద్రంగానూ గండికోట అకాడమీ సేవలందించనుంది.
ఫిట్నెస్పై గండికోటలో రన్ నిర్వహణ : పర్యాటక రంగంలోనూ ఏపీటీడీసీ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తోందని మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ ఏడాదిలో 27 లక్షల మందికి పైగా పర్యాటకులు రాష్ట్రానికి వచ్చారని, 15 కోట్ల 70 లక్షల నిర్వహణ మిగులు నమోదైందని చెప్పారు. పర్యాటకుల భద్రత, సౌకర్యాల కోసం కొత్త బోట్లు, శిక్షణ కేంద్రాలు, కంట్రోల్ రూమ్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి పెట్టినట్లు మంత్రి వివరించారు. ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో 44 ప్రాంతాల్లో సాహస క్రీడలను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. గండికోట వారసత్వ సంపదకు మరింత ప్రాచుర్యం కల్పించడంతో పాటు ఫిట్నెస్పై అవగాహన కోసం డిసెంబర్ 27న గండికోట రన్ నిర్వహించనున్నారు.
వచ్చే నెల 27న గండికోట రన్: గండికోట వారసత్వ సంపదకు ప్రాచుర్యంతో పాటు దేహ దారుఢ్యం (ఫిట్నెస్)పై అవగాహన కల్పించేందుకు వచ్చే నెల 27న నిర్వహించనున్న ‘గండికోట రన్-2026’కు సంబంధించిన పోస్టర్ను మంత్రి దుర్గేష్ శుక్రవారం ఆవిష్కరించారు. రన్లో పాల్గొనేందుకు ఆసక్తిగల వారు www.asaao.org , www.ifnish.com వైబ్సైట్లలో పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.