స్కేటింగ్ చేస్తూ జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర - దారిపొడవునా స్థానికులు తగు జాగ్రత్తలు

స్కేటింగ్ చేస్తూ జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర చేస్తున్న బిహార్‌కు చెందిన కేషు, రాజు - మార్చి 26న బిహార్ నుంచి యాత్ర ప్రారంభించిన ఇద్దరు యువకులు- గతంలోనూ అయోధ్య యాత్ర, చార్‌ధామ్‌ యాత్ర చేశామన్న యువకులు

Two Young Men From Bihar Undertook Pilgrimage
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 5:11 PM IST

Two Young Men From Bihar Undertook Pilgrimage To 12 Jyotirlingas While Skating : దైవ చింతన ఉంటే ఏ కష్టమైనా సుఖమే అంటారు పెద్దలు. భక్తికి భాషా భేదం లేదని, అది దేశ సరిహద్దులను దాటి మనుషులను ఏకం చేస్తుందని నిరూపిస్తున్నారు ఇద్దరు సాహస యువకులు. బీహార్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా శ్రీశైలం వరకు కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు కేవలం స్కేటింగ్ చేస్తూ వారు సాగిస్తున్న జ్యోతిర్లాంగాల యాత్ర ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బిహార్‌లోని సివాన్‌ జిల్లా కోరిగావ్‌కు చెందిన మిత్రులు రాజ, కేషు శ్రీశైలం మల్లన్నను దర్శించుకునేందుకు స్కేటింగ్‌ చేస్తూ బయలుదేరారు. మార్చి 26న యాత్ర ప్రారంభించారు. రోజూ 10 గంటలపాటు స్కేటింగ్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఫిరంగిపురం మీదుగా పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట వెళ్లారు. ఇప్పటికి సుమారు 1,400 కిలోమీటర్ల యాత్ర పూర్తి చేశారు ఈ యువకులు. ఈ నెల 10న పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట చేరుకున్నారు. ఇంకా 250 కి.మీ. దాకా యాత్ర చేయాల్సి ఉంది. మరో రెండు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తామని రాజ,కేషు చెప్పారు. రాత్రిళ్లు దేవాలయాల్లో బస చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

తెలుగు భాష రాకపోయిన: ఈ యువకులు గతంలోనూ అయోధ్య యాత్ర, చార్‌ధామ్‌ యాత్ర చేశామని చెప్పారు. ఇప్పుడు జ్యోతిర్లింగాల యాత్రలో భాగంగా స్కేటింగ్ చేస్తూ శ్రీశైలం వెళ్తున్నామన్నారు. ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు స్కేటింగ్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నట్లు తెలిపారు. తెలుగు భాష రాకపోయిన దారిపొడవునా స్థానికులు యోగక్షేమాలు తెలుసుకుని తగు జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. హోటళ్లలో అల్పహారం, భోజనం చేస్తూ రాత్రి వేళల్లో దేవాలయాల్లో బస చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దేశ ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఈ యాత్ర చేస్తున్నట్లు వారు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

"బిహార్ నుంచి స్కేటింగ్ చేస్తూ జ్యోతిర్లింగాల యాత్రను ప్రారంభించాం. గతంలోనూ మేం అయోధ్య, చార్​ధామ్ యాత్రలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం. ఇప్పుడు జ్యోతిర్లింగాల యాత్రలో భాగంగా స్కేటింగ్ చేస్తూ నరసరావుపేట నుంచి శ్రీశైలం వెళ్తున్నాం. తెలుగు భాష రాకపోయిన దారిపొడవునా ఆంధ్రా వాళ్లు మా యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. హోటళ్లలో అల్పహారం, భోజనం చేస్తూ రాత్రి వేళల్లో దేవాలయాల్లో బస చేస్తున్నాం. దేశ ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉండాలనే సదుద్దేశంతో ఈ యాత్రను చేస్తున్నాం" - యువకులు

నిరంతరాయంగా స్కేటింగ్ చేస్తూ : ఈ యువకులు మార్చి నెలలో జ్యోతిర్లింగాల యాత్రను ప్రారంభించారు. ఎండలను సైతం లెక్కచేయకుండా ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు దాదాపు 10 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా స్కేటింగ్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇప్పటికే సుమారు 1,400 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న ఈ యువకులు, తాజాగా పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటకు చేరుకున్నారు.

నరసరావుపేట నుంచి శ్రీశైలం చేరుకోవడానికి ఇంకా మరో 250 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించాల్సి ఉంది. వచ్చే రెండు, మూడు రోజుల్లో మల్లన్న సన్నిధికి చేరుకుంటామని వారు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మల్లన్న దర్శనం కోసం బిహార్ నుంచి పల్నాడుకు స్కేటింగ్ చేస్తూ వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన వారిని చూసి స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

