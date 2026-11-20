శబరిమల యాత్ర - ఏపీ డీజీపీ కార్యాలయానికి కేరళం పోలీసులు కీలక సూచనలు
Kerala Police Instructions to Sabarimala Pilgrims : శబరిమల యాత్రికులకు కేరళం పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. వాటిని రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయానికి పంపించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:58 PM IST
శబరిమల యాత్రికులకు కేరళం పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. మండల-మకరవిళక్కు యాత్ర దృష్ట్యా శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడానికి, ఎలాంటి తొక్కిసలాటలకు తావులేకుండా దర్శనం కల్పించడానికి కేరళం పోలీసులు కొన్ని సూచనలు చేస్తూ వాటిని రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయానికి పంపించారు. అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్చే ప్రతి భక్తుడు ఆన్లైన్ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేశారు. రోజుకు గరిష్టంగా 80 వేల మంది భక్తులను మాత్రమే అనుమతిస్తామని పేర్కొంటూ, యాత్రికులంతా తమ మార్గదర్శకాలను విధిగా పాటించాలని అన్నారు.
శబరిమల దర్శనానికి వచ్చే అయ్యప్ప భక్తులందరూ ముందస్తుగా ఆన్లైన్లో వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ పూర్తి చేసుకోవాలని కేరళం పోలీసులు తెలిపారు. గతంలో పంబ వద్ద ఉన్న రియల్-టైమ్ స్పాట్ బుకింగ్ కౌంటర్లను ప్రస్తుతం నీలక్కల్కు మార్చామన్నారు. స్పాట్ బుకింగ్ అవసరమైన భక్తులు ముందుగా నీలక్కల్ చేరుకుని, ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే పంబకు వెళ్లాలని, నీలక్కల్లో రోజుకు గరిష్టంగా 10 వేల మందికి మాత్రమే స్పాట్ బుకింగ్ సదుపాయం ఉంటుందన్నారు.
ఆన్లైన్ లేదా స్పాట్ బుకింగ్ రసీదు : ఎరుమేలి–పంబ, వండిపెరియార్ సత్రం–పుల్లుమేడు అటవీ మార్గాల ద్వారా నడిచి వచ్చే భక్తుల వద్ద కూడా చెల్లుబాటు అయ్యే ఆన్లైన్ లేదా స్పాట్ బుకింగ్ రసీదు ఉండాలని తెలిపారు. అంతేగాక ఈ మార్గాల్లో రోజుకు గరిష్టంగా రెండు వేల మందికి స్పాట్ బుకింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారన్నారు. పంబ వద్ద పార్కింగ్ సదుపాయాలు పరిమితంగా ఉన్నందున, ప్రైవేట్ వాహనాల్లో వచ్చే భక్తులు తమ వాహనాలను నీలక్కల్ బేస్ క్యాంప్లో పార్క్ చేయాలని, అక్కడి నుంచి కేరళం ఆర్టీసీ చైన్ సర్వీస్ బస్సుల ద్వారా పంబకు చేరుకోవాలన్నారు.
వాహనాలను పార్క్ చేయడం పూర్తిగా నిషేధం : కేరళం హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు నీలక్కల్ నుంచి పంబ వరకు రహదారికి ఇరువైపులా వాహనాలను పార్క్ చేయడం పూర్తిగా నిషేధమని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కేరళం పోలీసులు హెచ్చరించారు. 14 మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యం వరకు ఉన్న వాహనాలు భక్తులను పంబ వద్ద దించి, తిరిగి పార్కింగ్ కోసం నీలక్కల్కు వచ్చేయాలని 14 సీట్ల కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న ప్రైవేట్ బస్సులు, ఇతర భారీ వాహనాలను పంబ వరకు అనుమతించేది లేదన్నారు. భక్తులు తమ దుస్తులను పంపా నదిలో వదిలివేయడం పూర్తిగా నిషేధమని, పంపా నది పరిశుభ్రతను కాపాడటానికి, పరిసరాల పర్యావరణ పరిరక్షణకు యాత్రికులందరూ పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరారు.
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