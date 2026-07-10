25 ఏళ్ల కిందటి అప్పు - తీర్చేందుకు కేరళ నుంచి తెలంగాణకు - గూగుల్లో వెతికి మరీ
తీసుకున్న అప్పు తిరిగి చెల్లించేందుకు ధర్మపురికి వచ్చిన కేరళ వాసి - 25 ఏళ్లయినా తీసుకున్న అప్పు మరువని వైనం - గూగుల్లో అడ్రస్ వెతుక్కుంటూ వచ్చి అప్పు చెల్లించిన ఇస్మాయిల్
Published : July 10, 2026 at 12:57 PM IST
Kerala Man Repays Debt After 25 Years : ఈ రోజుల్లో తమ అవసరాల కోసం అప్పు తీసుకుని చెల్లించని వారు కోకొల్లలు. తీసుకున్న నగదు చెల్లించమంటే రేపు, మాపు అని వాయిదాలు వేస్తూ కాలం గడిపే వారు ఎంతోమంది. వీరందరికీ భిన్నంగా ఓ వ్యక్తి మాత్రం తాను 25 ఏళ్ల క్రితం తీసుకున్న రుణాన్ని నయా పైసతో సహా చెల్లించాడు. అది కూడా ఎక్కడో కేరళ రాష్ట్రం నుంచి తెలంగాణలోని జగిత్యాలకు వచ్చి మరీ చెల్లించి తన మనసులో దాగిన రుణ భారాన్ని తొలగించుకున్నాడు. తద్వారా ఎంతో మందికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచాడు. ఇదేదో సినిమా స్టోరీ అనుకుంటే పొరపాటే. యథార్థంగా జరిగిన స్టోరీ ఇది. అసలేం జరిగింది? 25 ఏళ్ల తర్వాత చెల్లించడానికి కారణం ఏంటి? ఇన్నాళ్లు ఏమయ్యాడు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వివరాల్లోకి వెళితే, జగిత్యాల జిల్లాలోని ధర్మపురి పట్టణానికి చెందిన ఎడ్ల లచ్చన్న 25 ఏళ్ల క్రితం బతుకుదెరువు కోసం సౌదీ వెళ్లారు. అక్కడ ఓ కంపెనీలో పని చేస్తుండగా, ఆయనకు కేరళ రాష్ట్రంలోని పాలక్కడ్కు చెందిన మహ్మద్ ఇస్మాయిల్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త స్నేహంగా మారింది. ఆ రోజుల్లో తనకు డబ్బు అవసరం ఏర్పడి తన మిత్రుడు లచ్చన్న వద్ద ఇస్మాయిల్ కొంత సొమ్ము అప్పుగా తీసుకున్నారు. స్వదేశానికి (భారత్కు) తిరిగి వెళ్లాక తిరిగి ఇస్తానని మాట ఇచ్చాడు.
మిత్రుడి అడ్రస్ వెతుక్కుంటూ : అయితే కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల్లో తాను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మిత్రుడుకి డబ్బులు చెల్లించలేకపోయారు. అయితే తాను మిత్రుడి వద్ద తీసుకున్న అప్పు విషయం మాత్రం మరువలేదు. ఎలాగైనా తన మిత్రుడికి డబ్బులను చెల్లించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. భారత్ తిరిగొచ్చిన ఇస్మాయిల్కు తన స్నేహితుడు లచ్చన్న పూర్తి అడ్రస్ మాత్రం తెలియదు. అతడి సెల్ఫోన్ నంబర్ కూడా లేదు. స్వస్థలం మాత్రం జగిత్యాల జిల్లాలోని 'ధర్మపురి' అని చెప్పిన విషయం జ్ఞాపకముంది. దాని ఆధారంగా గూగుల్లో ఎంతో వెదికాడు. అక్కడ లభించిన సమాచారంతో తన మిత్రుడి పట్టణానికి చేరుకున్నాడు.
25 ఏళ్ల తర్వాత అప్పును చెల్లించి : అలా తనకు పరిచయం లేని తెలంగాణ ప్రాంతానికి వచ్చి ఎంతోమందిని అడుగుతూ చివరికి ఎలాగోలా గురువారం మధ్యాహ్నం తన మిత్రుడు లచ్చన్న ఇంటికి చేరుకున్నాడు. తాను 25 ఏళ్ల క్రితం తీసుకున్న అప్పును తీర్చేందుకు ఇంత దూరం వచ్చానని చెప్పడంతో లచ్చన్న కుటుంబ సభ్యులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ప్రస్తుతం గల్ఫ్ దేశంలో ఉన్న లచ్చన్నకు ఫోన్ చేయగా, అప్పు ఇచ్చిన విషయం మర్చిపోయినప్పటికీ పాత మిత్రుడిని వెంటనే గుర్తు పట్టగలిగారు. వారిద్దరూ ఎంతో అప్యాయంగా ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకున్నారు. అనంతరం తాను అప్పుగా తీసుకున్న రూ.25 వేల నగదును స్నేహితుడి కుటుంబసభ్యులకు అందజేశాడు. ఇన్నేళ్లుగా తన మనసులో ఉన్న రుణభారం తొలగిపోయిందని చెబుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు ఇస్మాయిల్. తాను చేసిన పని ద్వారా ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలిచారు ఈ పెద్దాయన.
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