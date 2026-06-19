హైదరాబాద్ చేరుకున్న 'కేరళ శ్రీదేవి' - రోజూ రూ.4 వేల ఖర్చుతో అతిథి మర్యాదలు
మొహర్రం ఊరేగింపులో పాల్గొనే ఏనుగు కేరళ నుంచి రాక - బీబీకాఆలంలను ఓల్డ్సిటీ వీధుల్లో ఊరేగించనున్న నేపథ్యంలో ఏర్పాట్లు - ఏనుగుకు చల్లదనం కోసం కూలర్తో పాటు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసిన నిర్వాహకులు
Published : June 19, 2026 at 4:50 PM IST
Bibi ka Alam Procession in old city : డబీర్పురాలోని చారిత్రాత్మక బీబీకాఆలం(పీర్ల)లను చార్మినార్ ప్రధాన వీధుల్లో ఈ నెల 26వ తేదీన ఊరేగించనున్నారు. పది సంతాప దినాల సందర్భంగా నిర్వహించే బీబీకాఆలం ఊరేగింపునకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను నిజాం ట్రస్టుతో పాటు షియా ముస్లిం అంజుమన్ బృందాలు, ఆషూర్ఖానా నిర్వాహకులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఊరేగింపులో పాల్గొనేందుకు కేరళ నుంచి ఆడ ఏనుగును సతీశ్ నేతృత్వంలో ఓల్డ్ సిటీకి తీసుకొచ్చి దారుల్ షిఫా ‘కుడా’ ఓల్డ్ జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం ఆవరణకు చేర్చారు.
ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అధికారులు : ఎమ్మెల్సీ మిర్జా రియాజుల్హసన్ అఫెండి, మాజీ కార్పొరేటర్ అలందార్ వాలా జాహీ హుస్సేన్ల బృందం శ్రీదేవికి (ఏనుగు) స్వాగతం పలికి ఆవాస ఏర్పాట్లను కల్పించారు. ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో చల్లదనం కోసం ఏనుగుకు కూలర్ ఏర్పాటు చేశారు. ముందుగా బీబీఆలం నిర్వాహకులు, పోలీసులు చార్మినార్ ప్రధాన మార్గాల్లో ఈ నెల 20వ తేదీన ఏనుగుతో రిహార్సల్ నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని చార్మినార్ జోన్ పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు.
10 ఏళ్ల క్రితం వరకు బీబీకాఆలం ఊరేగింపునకు జూ అధికారులు ఏనుగును సమకూర్చే వారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం 2017లో చేసిన చట్టం ప్రకారం జూలోని ఏనుగులను ఇందుకోసం వినియోగించరాదు. దీంతో నిర్వాహకులకు ఏనుగులను సమకూర్చుకోవడమనేది కష్ట సాధ్యంగా మారింది. గతేడాది కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన 'లక్ష్మి' అనే ఏనుగును తీసుకొచ్చారు.
శ్రీదేవి ఏనుగు ప్రత్యేకతలు ఇవే :
- ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు : కేరళ రాష్ట్రంలోని కోజికోడ్
- వయసు : 34 ఏళ్లు
- పేరు : శ్రీదేవి
- నెహ్రూ జూపార్కు వెటర్నరీ అధికారులు ఏనుగు ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
- ఆహారం : 260 కిలోల పచ్చిగడ్డి, 10 కిలోల చెరుకు, రాగి సంగటిని వినియోగిస్తారు. ఇందుకోసం రోజుకు రూ.4 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది.
చార్మినార్ వద్ద బీబీ-కా-ఆలం చూసేందుకు ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో వస్తుంటారు. డబీర్పురాలోని బీబీ-కా-ఆలం నుంచి ఊరేగింపు మొదలై అలీజ కోట్ల, చార్మినార్, గుల్జార్హౌజ్, పంజేశా, మీర్ఆలం మండి, దారుల్ శిఫ మీదుగా వెళ్లి చాదర్ఘాట్ వద్ద ముగిస్తుంది. మరోవైపు ఊరేగింపులో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఊరేగింపు జరిగేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తన్నారు.
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