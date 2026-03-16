ప్రపంచ దుఃఖాన్ని నా కష్టంగా భావించా - అందుకే అనిమేష రాశా : నందిని సిధారెడ్డి

నందిని సిధారెడ్డికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు - అనిమేష కథాసంపుటికిగానూ పురస్కారం - కరోనా సమయంలో సమాజంలో తలెత్తిన సమస్యలు ఇతివృత్తంగా రచన

Published : March 16, 2026 at 10:47 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 10:55 PM IST

Kendra Sahitya Akademi Award To Nandini Siddareddy : ప్రముఖ రచయిత, నాగేటి సాల్లళ్ల నా తెలంగాణ అంటూ తెలంగాణ ఆత్మను పలికరించిన అక్షర యోధుడు నందిని సిద్ధారెడ్డిని కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వరించింది. ఆయన రచించిన అనిమేష అనే కవితా సంపుటికి ఈ పురస్కారం దక్కింది. కరోనా సమయంలో సమాజంలో తలెత్తిన సమస్యలు ఇతివృత్తంగా దీనిని రచించారు. సిధారెడ్డి తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీకి తొలి ఛైర్మ్​గా పని చేశారు. తెలంగాణ సంస్కృతిని, అస్తిత్వాన్ని తన కలం ద్వారా సమాజానికి చాటి చెప్పారు. మంజీరా రచయితల సంఘం స్థాపించి తెలుగు సాహిత్యానికే వన్నె తీసుకొచ్చారు. తెలంగాణ స్వరాష్ట్ర ఆకాంక్షను ఆవశ్యకతను తన శక్తిమంతమైన పాటల ద్వారా చాటుతూ తెలంగాణ ఉద్యమానికి గొప్ప ఊతమిచ్చారు. కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును ఆయన పొందారు. ఈ అవార్డు ఏ కావ్యానికి దక్కింది అనే విషయాలపై నందిని సిధారెడ్డితో మా ప్రతినిధి ముఖాముఖి.

ప్రశ్న : మీకు ఏ విభాగంలో ఈ అవార్డు వచ్చింది?
నందిని సిద్ధారెడ్డి : కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన స్వచ్ఛంద సంస్థ అది ప్రధానంగా 24 భాషలుల్లో సాహిత్య విభాగాలను గుర్తించి ప్రతి ఏటా ఇస్తారు. ప్రతి సంవత్సం దీనిని అందజేస్తారు. దానిలో తెలుగుభాషకు ఒక పురస్కారం ఉంటుంది. సాహిత్యంలో ఎక్కువ సేవలందించిన వారికి ఇది దక్కుతుంది. అనిమేష అనేది దీర్ఘ కావ్యం. దీనికి 25వ సంవత్సరానికి ఉత్తమ కావ్యంగా ఎంపిక చేశారు.

ప్రశ్న : ఈ పుస్తకంలో దేనికి సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి?
నందిని సిద్ధారెడ్డి : ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలం చేసిన సంఘటన కరోనా. ఇలాంటి ఉపద్రవాన్ని చిత్రించే ప్రయత్నం చేశాను. ప్రపంచమంతా ఎలా ప్రాణభయంతో వణికిందనే విషయాన్ని వర్ణించాను. దీనికి వైరస్​ అనేది నేపథ్యంగా పని చేసింది. ఈ వైరస్​లు ఎందుకు, ఎలా వస్తున్నాయి? అనే విషయాలను చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. వైరస్​ అనేది ఒక వంక మాత్రమే. ప్రకృతి నిరంతరంగా నాగరికతను, సంస్కృతిని కాపాడే గొప్ప సాధనంగా వర్ణించాను. ప్రకృతిని, పర్యావరణాన్ని సరైన విధంగా ప్రేమించకపోయినా, కాపాడుకోకపోయినా జరిగే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను.

కరోనా సమయంలో వలసల కారణంగా తల్లిని కొడుకులు, కుటుంబీకులు చూసుకోలేని పరిస్థితులు వచ్చాయి. కనీసం దహన క్రియలకూ నోచుకోని దుఃఖఘటనలను చూశాం. లాక్​డౌన్​ అనే కొత్తమాట విన్నాం. ప్రకృతికి మానవుడికి మధ్య సంబంధాన్ని తల్లి కొడుకుల సంబంధంగా భావించి ఈ రచన చేశాను. ప్రకృతిని కాపాడుకుంటే మనిషి చల్లగా ఉంటాడు. ప్రకృతిని విధ్వంసం చేస్తే దాని ప్రభావం అనుభవిస్తాడు అని దీని సారాంశం.

ప్రశ్న : ప్రపంచంలో ఎదురైన సమస్యను మీ సమస్యగా భావించి రాశారా?
నందిని సిద్ధారెడ్డి : ప్రపంచ దుఃఖాన్ని నా కష్టంగా భావించాను. అందుకే అనిమేష రాశాను. నా సాహిత్య ప్రయాణమే ప్రపంచంలోని దుఃఖాలను తొలగించి ఉన్నత సమాజంగా మార్చాలనే సంకల్పంతో ప్రారంభించాను. ఉన్నతమైన సమాజాన్ని నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతోనే కవితలు, కథలు, నవలలు, విమర్శలు రాశాను. ఈ అనిమేష కావ్యంలోనూ ప్రపంచంలోని దుఃఖాన్ని నా దుఃఖంగా భావించి కావ్యంలో వర్ణించాను.

ప్రశ్న : అనిమేష అని పేరు పెట్టడానికి కారణం ఏంటి?
నందిని సిద్ధారెడ్డి : అనిమేష అంటే రెప్ప వాల్చనిది. అనిమేషులు అని దేవతలను పిలుస్తారు. అంటే దేవతలు రెప్పవేయకుండా నిరంతరం వీక్షిస్తుంటారు. ఇదే తరహాలో ప్రకృతి కూడా రాత్రి పగలు అని తేడా లేకుండా రెప్ప వాల్చకుండా తన బిడ్డలను కాపాడుకునే మాతృహృదయం కలిగినదని నా కావ్యానికి ఈ శీర్షిక పెట్టాను.

ప్రశ్న : ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి? వాటిలో ఏం వివరించారు?
నందిని సిద్ధారెడ్డి : వైరస్​ 19కి గుర్తుగా దీనిలో 19 అధ్యాయాలుగా రచించా. చరిత్రలో మానవుడి అవసరాలకు ప్రకృతిని వినియోగించడం వేరు మార్కెట్ అవసరాలకు విధ్వంసం చేయడం వేరు. ప్రకృతిలోని పంచభూతాలను నాశనం చేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కలుషితమై ఉన్నాయి. దీని ప్రభావాన్ని మనిషి అనుభవించాల్సి వస్తుంది. దీని ఫలితంగానే వైరస్​లు వస్తున్నాయి. ప్రపంచం కుగ్రామంగా మారిన దశలో ఒక్క చోట వైరస్ పుట్టినా ప్రపంచమంతా వ్యాపించే వేగం పెరిగింది.

గతంలో నాకు అవార్డులు వచ్చాయి. అయినా అవార్డుల కోసం రచనలు చేయలేదు. అవార్డులను ప్రేపించి కవితలు రాయడం కవి లక్షణం కాదు. అయితే సాహిత్య పురస్కారం ఓ గుర్తింపు. గుర్తింపు వస్తే రచనపై చర్చ జరుగుతుంది. ఈ పురస్కారాలు సాహిత్యానికి ప్రాచుర్యం తీసుకొస్తాయి. గతంలోనూ నాగేటి శాల అనే పాటకు నంది పురస్కారం వచ్చింది. అప్పుడు తెలంగాణ సాహిత్యానికి సంబంధించిన చర్చ జరిగింది. కేంద్రసాహిత్య పురస్కారం వచ్చాక పర్యావరణానికి సంబంధించి అంశాలు కూడా చర్చలోనికి వస్తాయి.

