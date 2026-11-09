కీసరలో ఆగని ఖాకీల అవినీతి దందా - రూ.2 లక్షలు తీసుకుంటూ ఏసీబీకి చిక్కిన ఎస్ఐ
keesara Sub Inspector Caught To ACB : కీసరలో మరో అవినీతి ఘటన వెలుగుచూసింది. కీసర ఠాణా ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ ఓ వ్యక్తితో రూ.2 లక్షలు తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.
Published : November 9, 2026 at 4:03 PM IST
మేడ్చల్ జిల్లా కీసర పోలీస్స్టేషన్లో మరో అవినీతి వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఛార్జిషీట్ విషయంలో ఓ వ్యక్తికి అనుకూలంగా వ్యవహరించడంతో పాటు త్వరగా దాఖలు చేసేందుకు లంచం డిమాండ్ చేసిన ఎస్ఐ కొండారెడ్డి శ్రీనివాస్ను ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. బాధితుడి నుంచి రూ.2 లక్షలు తీసుకుంటుండగా నాగారం పరిధిలోని శిల్పానగర్ కాలనీలో సోమవారం ఏసీబీ అధికారులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు. ఈ వివరాలను హైదరాబాద్ ఏసీబీ డీఎస్పీ గంగసాని శ్రీధర్ వెల్లడించారు.
రూ.5 లక్షలు డిమాండ్ రూ.2 లక్షలకు ఒప్పందం
కీసర పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ వ్యక్తిపై చీటింగ్, డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కింద కేసులు నమోదయ్యాయి. బెయిల్పై ఉన్న సదరు వ్యక్తి కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ప్రతి సోమవారం ఠాణాలో హాజరవుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో కేసు ఛార్జిషీట్లో అతనికి అనుకూలంగా వ్యవహరించడంతో పాటు త్వరగా దాఖలు చేసేందుకు ఎస్ఐ కొండారెడ్డి శ్రీనివాస్ రూ.5 లక్షలు డిమాండ్ చేసినట్లు ఏసీబీ డీఎస్పీ తెలిపారు. అంత మొత్తం చెల్లించలేనని బాధితుడు చెప్పడంతో చివరకు రూ.2 లక్షలకు ఒప్పందం కుదిరింది.
లంచం అడిగితే 1064కు ఫిర్యాదు చేయాలి
నగదు ఇవ్వాలని ఎస్ఐ తరచూ ఫోన్ చేసి బాధితుడిపై ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఎస్ఐ వేధింపులతో విసిగిపోయి, ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించినట్లు తెలిపారు. వారి సూచనల మేరకు లంచం నగదును ఓ కవర్లో పెట్టుకుని నాగారం పరిధిలోని శిల్పానగర్ కాలనీకి వెళ్లాడు. అక్కడ ఎస్ఐ రూ.2 లక్షలు స్వీకరిస్తుండగా ఏసీబీ బృందం దాడి చేసి పట్టుకుంది.
అనంతరం ఎస్ఐను అరెస్టు చేసి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఏసీబీ డీఎస్పీ గంగసాని శ్రీధర్ వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరైనా లంచం డిమాండ్ చేస్తే ప్రజలు భయపడకుండా ఏసీబీ టోల్ఫ్రీ నంబరు 1064కు ఫిర్యాదు చేయాలని డీఎస్పీ గంగసాని శ్రీధర్ సూచించారు. ఫిర్యాదుదారుల వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతామని స్పష్టం చేశారు.
"చీటింగ్, డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కేసుల కింద కేసు నమోదైన ఓ వ్యక్తి అటెండెన్స్ కోసం ప్రతి సోమవారం కీసర పోలీస్ స్టేషన్కు వస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతనికి అనుకూలంగా ఛార్జిషీట్ మార్చేందుకు ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ రూ.5 లక్షలు డిమాండ్ చేశాడు. సదరు వ్యక్తి అంత డబ్బు ఇచ్చుకోలేనని బతిమిలాడటంతో రూ.2 లక్షలకు కుదించాడు. బాధితుడి నుంచి నగదును స్టేషన్లో కాకుండా నాగారంలో, ఓ కవర్లో తీసుకుంటుండగా పట్టుకున్నాం" - గంగసాని శ్రీధర్, ఏసీబీ డీఎస్పీ
కీసరలో వరుస ఏసీబీ కేసులతో కలకలం
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో హోంగార్డు నగేశ్ వ్యవహారం, సెప్టెంబరు 17న స్టేషన్ బెయిల్ కోసం రూ.10 లక్షలు లంచం డిమాండ్ చేసిన కీసర సీఐ, ఎస్ఐలపై చర్యలు, అక్టోబరు 15న డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఉదంతం, తాజాగా ఎస్ఐ కొండారెడ్డి శ్రీనివాస్ అరెస్టుతో కీసర ప్రాంతంలో వరుస ఏసీబీ కేసులు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖల్లో వరుసగా అవినీతి ఘటనలు వెలుగుచూస్తుండటంతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అవినీతి నిరోధక చర్యలు, అధికారుల పర్యవేక్షణపై ప్రజల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
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