రూ.2.50 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి రెడ్హ్యాండెడ్గా చిక్కిన డిప్యూటీ తహసీల్దార్
keesara Dy tahsildar Caught By ACB : మేడ్చల్- మల్కాజిగిరి జిల్లా కీసర డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సందీప్రెడ్డి ఏసీబీకి చిక్కారు. రూ.2.50 లక్షల లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.
Published : October 15, 2026 at 7:33 PM IST
keesara Dy tahsildar Caught By ACB : సామాన్యుల అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని అందినకాడికి దండుకోవాలనుకున్న డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఏసీబీ వలకు చిక్కారు. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి కీసరలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సందీప్రెడ్డి, వీఆర్ఏ విజయ్ కుమార్, రికార్డు అసిస్టెంట్ బాలకృష్ణ రూ.2.50 లక్షలు తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డారు.
ఏసీబీ అధికారుల కథనం ప్రకారం : మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కీసర మండలంలో నివసిస్తున్న ఓ వ్యక్తికి చెందిన వ్యవసాయ భూమిని 22ఏలో చేర్చారని తెలిసి, నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించాలని కోరుతూ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. సమస్య పరిష్కారానికి చాలా కాలంగా అతడు తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. తహసీల్దారు, డీటీ(డిప్యూటీ తహసీల్దారు)ను కలిసి తన సమస్యను వివరించి పరిష్కరించాలని కోరాడు.
పని పూర్తికావాలంటే రూ.5 లక్షలు లంచం ఇవ్వాలని డిటీ డిమాండ్ చేశాడు. దీంతో బాధితుడు అంత చెల్లించుకోలేనని చెప్పడంతో విడతలుగా ఇచ్చేందుకు మాట్లాడుకున్నారు. అందులో భాగంగా గురువారం తొలి విడతగా రెండున్నర లక్షలను డిటీకి ఇచ్చాడు. నగదు తీసుకుంటున్న సమయంలో సడెన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఏసీబీ అధికారులు డీటీ, ఆయనకు సహకరించిన మరో ఇద్దరు అధికారులను రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.
"కీసర మండలానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన వ్యవసాయ భూములు 22ఏలో చేర్చారని తెలిసి, ఆ జాబితా నుంచి తొలగించాలని కోరుతూ దరఖాస్తు పెట్టారు. అతడు చాలా కాలంగా కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. తహసీల్దారును కలిసి, డీటీని కలిసి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. డిప్యూటీ తహసీల్దార్ రూ.5లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. అందులో భాగంగా రెండున్నర లక్షలు ఇస్తుండగా పట్టుకోవడం జరిగింది. డీటీతో పాటు ఆయనకు సహకరించిన విజయ్కుమార్, బాలకృష్ణలను అదుపులోకి తీసుకున్నాం"- ఆనంద్ కుమార్, డీఎస్పీ రంగారెడ్డి రేంజ్
ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరైనా లంచం డిమాండ్ చేస్తే ఫిర్యాదు చేయాలని రంగారెడ్డి రేంజ్ ఏసీబీ డీఎస్పీ ఆనంద్కుమార్ కోరారు. ఇటీవల కాలంలో పెద్ద సంఖ్యలో అధికారులు ఏసీబీకి పట్టుబడటం కలకలం రేపుతోంది.