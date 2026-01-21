రంగుచూసి కొనుగోలు చేశారంటే ఆరోగ్యం గుల్లే!
పండ్లు, కూరగాయలు తాజాగా ఉండేందుకు విచ్చల విడిగా రసాయనాలు వినియోగం - అలాంటి వాటిని తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవంటున్న వైద్యులు - పండ్లను తినేముందు పలుమార్లు శుభ్రం చేసిన తర్వాతే తీసుకోవాలని సూచన
Published : January 21, 2026 at 6:03 PM IST
Precautions To Take When Buying Fruits : మీరెప్పుడైనా నిశితంగా గమనించారా, మన కళ్లముందే అర్థం కాని మతలబు ఏదో జరుగుతోందని! మనల్ని విస్తుపోయేలా చేస్తోందని! అదేంటనుకుంటున్నారా కొనే సమయంలో ఎంతో నాణ్యతతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించే పండ్లు, కాయగూరల్లో చాలావరకు మనం ఇంటికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత తక్కువ సమయంలోనే పాడైపోతున్నాయి. దీనికి కారణం తెలియక మనకు మనమే ఏదో సర్ది చెప్పుకొంటుంటాం. సాధారణంగా ఇది చాలామందికి ఎదురవుతున్న పరిస్థితి. పండ్లను కొనుగోలు చేసే విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పండ్లపై రసాయనాలు చల్లడమే కారణమా : పల్లెటూరు, పట్నం అనే తేడాలేకుండా చాలాచోట్ల పండ్లు, కూరగాయల అమ్మకాలు పెరిగిపోయాయి. తోపుడుబండ్లు, ఆటోలపై చాలామంది పలు రకాల పండ్లను విక్రయిస్తున్నారు. ఇంకొంతమంది ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అంటూ ఆకుకూరలు, కాయగూరలను కుప్పలుగా పోసి అమ్ముతున్నారు. వాటిని చూడగానే ఎంత తాజాగా ఉన్నాయో అనుకుంటాం.
ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశం కదా అని ధరకు వెనుకాడకుండా కొనుగోలు చేసి మరీ ఇంటికి తీసుకెళ్తాం. తీరా తీసుకెళ్లాక 24 గంటలు కూడా గడవకముందే అవి నాణ్యత కోల్పోవడాన్ని గమనిస్తాం. ఫ్రిజ్లో నిల్వ ఉంచినా, ఇతర రక్షణ చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ చాలావరకు ఇదే తరహా పరిస్థితులు ఎదురవుతోంది. మరోవైపు అదే సమయంలో అమ్మకందారుల వద్ద మిగిలినవి మాత్రం అంతే నాణ్యతతో, అదే రకమైన తాజాదనంతో కనిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్, కర్నూలు, ఒంటిమామిడి, అనంతపూర్, గుత్తి, చింతామణి బెంగళూరు మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో నాందేడ్, పర్బని, జాల్నా, చిన్వాడా, అమరావతి, నాగ్పూర్లలో సంవత్సరంలో నాలుగు నెలలు మినహాయిస్తే మిగతా 8 నెలల్లో ఈ ప్రాంతాల నుంచే పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు దిగుమతి అవుతుంటాయి.
రసాయనాలు వినియోగిస్తూ : కాయగూరలు, పండ్లు దిగుమతయ్యే ప్రదేశాలను పరిశీలించినట్లయితే కొంతమంది విక్రేతలు పండ్లు తాజాగా ఉండేందుకు ప్రత్యేక రసాయనాలను ఉపయోగిస్తుండటమే కారణమని తెలుస్తోంది. నీళ్లు చల్లే డబ్బాలు, సీసాల్లో వీటిని కలిపి అప్పుడప్పుడూ కాయగూరలు, పండ్లపై చల్లుతుంటారు. చూసేవారికి కూడా ఎలాంటి అనుమానం రాదు. ఈ కారణంగానే అవి చూడటానికి తాజాగా కనిపిస్తుంటాయి. మనం కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్లాక అలాంటివేవీ చల్లకపోవడంతో అవి వాడిపోవడమో, ఆరిపోవడమో జరుగుతోందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొంతమంది వ్యాపారులు తమ ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం ప్రజారోగ్యం దెబ్బతింటుందనే ఆలోచనను విస్మరిస్తుండటం గమనార్హం.
అనారోగ్య సమస్యలు ఖాయం : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పరిధిలో దాదాపు 30,700 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వివిధ రకాల కాయగూరలు, పండ్లను సాగు చేస్తున్నారు. నిత్యం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 1.90 కోట్ల మేర కూరగాయలు, పండ్ల వ్యాపారం జరుగుతోందని అంచనా. మరోవైపు పండగలు, ఇతరత్రా వేడుకల సమయంలో ఇది రూ. 2 కోట్లకు పైగా చేరుతుంది. కొంతమంది కూరగాయలకు హానికారమైన క్లోరిన్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, ఆకుకూరలకు మలాకైట్ గ్రీన్, పండ్లకు కాల్షియం కార్బైడ్ లాంటి రసాయనాలను వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి రసాయనాలు పండ్లు తాజాగా కనిపించేందుకు, త్వరగా పక్వానికి వచ్చేందుకు దోహదపడతాయి. వీటి వినియోగం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"మార్కెట్లో మీరు కొనుగోలు చేసిన పండ్లు, కూరగాయలు ఏవైనా ఇంటి వద్ద బాగా శుభ్రపరచాలి. ఆకుకూరలు, ఇతరత్రా వాటిని ఉప్పునీటిలో నాలుగైదు సార్లు కడగడం మంచిది. పంట ఉత్పత్తులు పెరిగేందుకు రసాయనాలు, ఫెర్టిలైజర్ల వాడకం బాగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ఉపయోగించే సమయంలో వినియోగదారులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సరిగా శుభ్రం చేయకపోతే సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది" -ఆలియా ఫాతిమా, ఉద్యానవన అధికారి, నిర్మల్
