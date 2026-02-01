ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నేడు కేసీఆర్ విచారణ - నందినగర్లోని నివాసంలో అందుబాటులో ఉంటానన్న మాజీ సీఎం
Published : February 1, 2026 at 7:38 AM IST
KCR Letter To Jubilee Hills ACP About Sit Notice : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇవాళ విచారణకు హాజరు కానున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్ నందినగర్లోని ఆయన నివాసంలో విచారణకు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీ వెంకటగిరికి శనివారం లేఖ రాశారు. అయితే సీఆర్పీసీ 160 సెక్షన్ కింద తనకు నోటీసులు ఇచ్చిన విధానాన్ని తప్పుపట్టిన కేసీఆర్, వాటిని తాను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఉండవచ్చని కూడా వ్యాఖ్యానించారు. అయితే మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రతిపక్ష నేతగా, బాధ్యత గల పౌరునిగా విచారణకు సహకరిస్తానని తెలిపారు.
తన నివాసంలోనే విచారణ : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో పోలీసుల విచారణకు సిద్ధమని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ నందినగర్లోని తన నివాసంలో విచారణకు అందుబాటులో ఉంటానని కేసీఆర్ చెప్పారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి విచారణ చేయవచ్చంటూ జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీకి రాసిన లేఖలో ఆయన తెలిపారు. ఇదే సమయంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో రెండోసారి తనకు ఇచ్చిన నోటీసును నందినగర్లోని నివాసం గోడకు అతికించడంపై కేసీఆర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
ఏసీపీకి ఆరు పేజీల లేఖ : చట్ట ప్రకారం నోటీసులు ఇవ్వలేదని జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీకి రాసిన ఆరు పేజీల లేఖలో కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. తనకు ఇచ్చిన నోటీసు అక్రమమన్న గులాబీ దళపతి, ఇంటివద్ద అంటించడం ద్వారా తన గౌరవానికి భంగం కలిగించారని లేఖలో వివరించారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం అలా నోటీసును ఇంటికి అంటించడం అక్రమమని చెప్పారు. ఎన్నికల అఫిడవిట్ ఆధారంగా తన ఇంటిని పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు అనడం సరికాదన్నారు. అలా అయితే ఇదే కేసులో విచారణ జరిపిన మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఎన్నికల అఫిడవిట్లో సిద్దిపేట అడ్రస్ ఉంటే ఆయనకు హైదరాబాద్లో నోటీసులు ఎలా ఇచ్చారని ప్రశ్నించారు. ఇలాంటి చర్యలు సిట్ ద్వంద్వ వైఖరిని సూచిస్తున్నాయని ఆక్షేపించారు.
ఇకపై నోటీసులు ఎర్రవల్లి వద్దకే : చట్ట ప్రకారమైతే నందినగర్లోని ఇంట్లో విచారణకు అందుబాటులో ఉండాల్సిన అవసరం లేదన్న కేసీఆర్, 160 సీఆర్పీసీ ప్రకారం తనకు నోటీసు ఇచ్చే పరిధి ఏసీపీకి లేదన్నారు. చట్టం ప్రకారం ఎర్రవల్లిలోనే స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేయాల్సి ఉంటుందన్న కేసీఆర్, సిట్ విచారణకు మాజీ సీఎంగా, ప్రతిపక్షనేతగా విచారణకు సహకరిస్తానని స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు అందుబాటులో ఉంటానని చెప్పారు. భవిష్యత్లో ఏవైనా నోటీసులు ఇవ్వాల్సి వస్తే, ఎర్రవల్లికి పంపించాలని జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీకి రాసిన లేఖలో కేసీఆర్ సూచించారు.
ఇప్పటికే ప్రశ్నావళి సిద్ధం : పంజాగుట్టలో పోలీస్ స్టేషన్లో స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్లో ఆధారాల ధ్వంసంపై తొలుత ప్రారంభమైన దర్యాప్తు, తర్వాతి కాలంలో అక్రమ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కోణం వైపు మళ్లింది. ఐతే కేసీఆర్ విచారణకు హాజరైతే ఎలాంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవాలనే విషయంలో సిట్ ఇప్పటికే ప్రశ్నావళిని సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్రావు నర్నియామకంతోపాటు ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనిరీతిలో విశ్రాంత అధికారిని ఇంటెలిజెన్స్ విభాగానికి ఓఎస్డీగా నియమించడంలోనే కుట్ర ఉందనే కోణంలో సిట్ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.
ఇప్పటికే సేకరించిన వాంగ్మూలాలు : దీని వెనక మర్మమేంటని తేల్చడం ద్వారా ఫోన్ అక్రమట్యాపింగ్ అంతిమ లబ్దిదారులెవరో తేలుతుందనే ఆలోచనతో సిట్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈనేపథ్యంలో ఇందుకు సంబంధించి కేసీఆర్ను ప్రశ్నించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. నిందితుల నుంచి ఇప్పటికే సేకరించిన వాంగ్మూలాలను కేసీఆర్ ముందుంచి వివరాలు రాబట్టనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే ఈ కేసులో ఈనెల 20న హరీశ్రావు 23న కేటీఆర్ 27న సంతోష్రావును విచారించి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేశారు. తాజాగా కేసీఆర్ విచారణకు రానుండటం ఆసక్తికర చర్చకు దారితీసింది.
