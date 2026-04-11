నాడు వరుస ఉప ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థులు - నేడు ఒకే గొడుగు కిందకు ఆ ముగ్గురు నేతలు

ఈ నెల 20న బీఆర్ఎస్​ కండువా కప్పుకోనున్న జీవన్ ​రెడ్డి - ఒకే గొడుగు కిందకు చేరిన ముగ్గురు ప్రత్యర్థులు - నాటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2006 ఉపఎన్నికలో ప్రత్యర్థులుగా కేసీఆర్, జీవన్​రెడ్డి, ఎల్.రమణ

ఒకే పార్టీలో కేసీఆర్, జీవన్ రెడ్డి, ఎల్. రమణ
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 9:52 AM IST

Jeevan Reddy joins BRS : ముగ్గురు ప్రత్యర్థులు ఒకే చోటకు చేరారు. రెండు వరుస ఉప ఎన్నికల్లో తలపడిన ఆ ముగ్గురు నేతలు ఇప్పుడు ఒకే గొడుగు కిందకు వచ్చారు. మరి ఆ ప్రత్యర్థులు ఎవరు? ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో పోటీపడ్డారు? ఆ విషయం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. కరీంనగర్ లోక్‌సభ స్థానానికి 2006లో జరిగిన ఉప ఎన్నిక నాటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. 2004 సాధారణ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌తో పొత్తు పెట్టుకుని టీఆర్​ఎస్​ నుంచి కరీంనగర్ ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలుపొందిన కేసీఆర్, కేంద్రమంత్రిగా కొన్నాళ్ల పాటు బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. అనంతరం ప్రత్యేక తెలంగాణ అంశంలో కేంద్రం, కాంగ్రెస్‌తో విభేదించి మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు.

తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో నాటి మంత్రి ఎం.​సత్యనారాయణ రావు చేసిన సవాల్‌ను స్వీకరించిన కేసీఆర్, ఎం​పీగా రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నిక బరిలో దిగారు. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నాటి జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి పోటీ చేశారు. టీడీపీ నుంచి ఎల్.రమణ బరిలో దిగారు. హోరాహోరీగా జరిగిన ఆ ఎన్నికలో కేసీఆర్ 2 లక్షల పైచిలుకు పైగా ఓట్ల మెజారిటీతో ఘనవిజయం సాధించారు. టీఆర్​ఎస్​ చరిత్రను మలుపు తిప్పిన ఘట్టంగా ఆ ఉప ఎన్నికను చెప్పుకోవచ్చు. సవాల్ చేసిన మేరకు ఎంఎస్​ఆర్​ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో జీవన్‌ రెడ్డి మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.

మరోమారు తలపడ్డ ముగ్గురు ప్రత్యర్థులు : తెలంగాణ సాధన కోసం 2008లో టీఆర్​ఎస్​ ప్రజా ప్రతినిధులు మూకుమ్మడి రాజీనామాల్లో భాగంగా కేసీఆర్ మరోమారు కరీంనగర్ లోక్‌సభ స్థానానికి రాజీనామా చేశారు. దాంతో వచ్చిన ఉపఎన్నికలో కేసీఆర్, జీవన్ రెడ్డి, ఎల్.రమణ మరోమారు ప్రత్యర్థులుగా తలపడ్డారు. వైఎస్సార్ కేబినెట్‌లో మంత్రిగా ఉన్న జీవన్ రెడ్డి ఉప ఎన్నిక కోసం మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. హోరాహోరీగా సాగిన 2008 ఉప ఎన్నికలో కేసీఆర్ మరోమారు విజయం సాధించారు. అయితే ఆ ఎన్నికల్లో ఆయన మెజార్టీ గణనీయంగా తగ్గింది. 2006 ఉప ఎన్నికలో 2 లక్షలకు పైగా భారీ మెజారిటీతో గెలిచిన కేసీఆర్, 2008లో మాత్రం కేవలం 15 వేల ఓట్ల మెజార్టీకి పరిమితమయ్యారు. ఈ రెండు ఎన్నికల్లో ఎల్.రమణ మూడో స్థానంలో నిలిచారు.

సంజయ్ చేరికను వ్యతిరేకించిన జీవన్ రెడ్డి : నాడు రెండు వరుస ఉప ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థులుగా తలపడిన ఆ ముగ్గురు నేతలు, ఇపుడు ఒకే గూటికి చేరారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన అనంతరం ఎల్.రమణ టీడీపీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా కూడా పని చేశారు. 2021లో బీఆర్​ఎస్​లో చేరి, శాసన మండలి సభ్యునిగా ఎన్నికయ్యారు. 2014లో జగిత్యాల నుంచి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన జీవన్‌ రెడ్డి 2018లో ఓటమి పాలయ్యారు. ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు. అయితే 2023 శాసనసభ ఎన్నికల్లో మరోమారు జగిత్యాల నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. ఆయనపై గెలుపొందిన బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి డాక్టర్ సంజయ్ ఇటీవల కాంగ్రెస్‌లో చేరారు. సంజయ్ చేరికను వ్యతిరేకించిన జీవన్ రెడ్డి ఈ విషయమై అధిష్టానం వద్ద తన గళాన్ని వినిపిస్తూ వచ్చారు. చివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి బీఆర్​ఎస్​లో చేరుతున్నట్లు ప్రకటించారు.

నాడు ముగ్గురూ టీడీపీలో పనిచేసిన వారే : బీఆర్​ఎస్​ అధినేత కేసీఆర్‌ను కలిసిన జీవన్‌ రెడ్డి ఈ నెల 20న జగిత్యాలలో జరిగే సభలో గులాబీ కండువా కప్పుకోనున్నట్లు సంకేతాలిచ్చారు. నాటి ముగ్గురు ప్రత్యర్థులు ఇక నుంచి ఒకే గొడుగు కింద పని చేయనున్నారు. కేసీఆర్, జీవన్ రెడ్డి, ఎల్.రమణ ముగ్గురూ గతంలో టీడీపీలో పని చేసిన వారే కావడం విశేషం.

అన్నా.. మీతో కలిసి పనిచేయమని దేవుడే పంపించాడు - కేసీఆర్​తో భేటీలో జీవన్​రెడ్డి

