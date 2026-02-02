ETV Bharat / state

'ప్రభాకర్‌రావును ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌గా నియమించేందుకు కారణాలేంటి?'

ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసులో నాలుగున్నర గంటల పాటు సాగిన కేసీఆర్ విచారణ - ప్రభాకర్‌రావును ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌గా నియమించేందుకు కారణాలు, రాధాకిషన్‌రావు పునర్నియామకం, ప్రణీత్‌రావుకు పదోన్నతి వ్యవహారాలపై కేసీఆర్​ను ప్రశ్నించిన సిట్‌ అధికారులు

KCR Enquiry in Phone Taping Case : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ సీఎం, బీఆర్​ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ విచారణ నాటకీయ పరిణామాల మధ్య కొనసాగింది. భారత రాష్ట్ర సమితి శ్రేణుల ఆందోళనల నడుమ హైదరాబాద్ నందినగర్‌లోని కేసీఆర్ నివాసంలోనే ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఆయనను విచారించింది. నాలుగున్నర గంటలకు పైగా విచారణ కొనసాగింది. ఉద్యోగ విరమణ పొందిన తర్వాత కూడా ప్రభాకర్‌రావును ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌గా నియమించేందుకు కారణాలేంటి? రాధాకిషన్‌రావు పునర్నియామకం, ప్రణీత్‌రావుకు పదోన్నతి వ్యవహారాలపై సిట్‌ అధికారులు కేసీఆర్​ను ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఎవరినైనా పునర్నియమిస్తే సాధారణంగా రెండేళ్లకే అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని, కానీ ప్రభాకర్‌రావుకు మాత్రం మూడేళ్లు పొడిగింపు ఇవ్వడం వెనక మతలబేంటి? అంతటితో ఆగకుండా అసాధారణ రీతిలో ఆయననే ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్​గా నియమించాల్సిన అవసరమేంటని ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. అర్హత లేకున్నా ప్రభాకర్‌రావునే చట్టబద్ధమైన ఇంటర్​సెప్షన్‌కు డిజిగ్నేటెడ్ ఆథారిటీగా నియమించడానికి కారణమేంటి? వంటి ప్రశ్నలను అడిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్‌లో ప్రధాన నిందితుడు కావడంతో ఈ కారణాలన్నీ కుట్రకోణాన్ని సూచిస్తున్నాయి కదా అని కేసీఆర్​ను ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.

'ప్రభాకర్‌రావును ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌గా నియమించేందుకు కారణాలేంటి?' (ETV)

రూ.కోట్లు తీసుకుని - ట్యాపింగ్​ ఎందుకు? : 2007 ఎస్సై బ్యాచ్‌లో ఎవరికీ లేకుండా ఒక్క ప్రణీత్‌రావుకు మాత్రమే డీఎస్పీగా పదోన్నతి కల్పించాల్సిన అవసరమెందుకొచ్చింది? అని అడిగినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో వాటికి సంబంధించి పోలీస్ శాఖ నుంచే ప్రతిపాదన వచ్చిందని కేసీఆర్ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే బీఆర్​ఎస్​కు రూ.కోట్ల విరాళాలు ఎలక్ట్రానిక్ బాండ్ల రూపంలో వచ్చాయని, అలా ఇచ్చిన వారి ఫోన్లను అక్రమంగా ట్యాప్ చేసినట్లు ఉండటంలో మతలబేమిటని ప్రశ్నించి వివరాలు రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఎమ్మెల్యేలకు ఎర కేసులో బహిర్గతమైన ఆడియో టేపులు మీకు ఎవరిచ్చారని సిట్ కేసీఆర్‌ను ప్రశ్నించి వాంగ్మూలం నమోదు చేసినట్లు సమాచారం. సంయుక్త కమిషనర్‌ విజయ్‌ కుమార్‌ నేతృత్వంలో ఆరుగురు సభ్యుల బృందం కేసీఆర్‌ను విచారించింది. ఈ బృందంలో దర్యాప్తు అధికారి వెంకటగిరితో పాటు మహేశ్వరం డీసీపీ నారాయణరెడ్డి, గ్రేహౌండ్స్ ఎస్పీ రవీందర్​ రెడ్డి, శంషాబాద్ అదనపు డీసీపీ కేఎస్ రావు, మహంకాళి ఏసీపీ శ్రీధర్ ఉన్నారు. విచారణ అనంతరం ఈ బృందం ఐసీసీసీలో సిట్‌ చీఫ్‌ సజ్జనార్‌తో సమావేశమైంది.

విచారణ మొత్తం ఆడియో, వీడియో రికార్డు : విచారణ కోసం కేసీఆర్​ ఎర్రవల్లిలోని తన ఫామ్ హౌస్ నుంచి హైదరాబాద్‌లోని నందినగర్‌లోని తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. కేసీఆర్ నివాసం రెండో అంతస్తులోని గదిని సిట్ విచారణ కోసం ఎంపిక చేశారు. విచారణకు ఉపకరించే ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలతో పాటు దస్త్రాలను ఆదివారం ఉదయమే అక్కడికి తీసుకువచ్చారు. విచారణ సమయంలో ఇంట్లో ఇతరులెవరూ లేకుండా పంపించి వేశారు. కేటీఆర్​తో పాటు రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు సంతోష్‌రావు, న్యాయవాది రాంచందర్​రావు మాత్రం ఇంట్లో ఉండగా, హరీశ్​రావు సహా మిగతా నేతలంతా తెలంగాణ భవన్‌కు వెళ్లారు. అయితే విచారణ సమయంలో మాత్రం కేసీఆర్ మినహా మిగిలిన వారిని ఇతర గదుల్లో ఉండాలని సిట్ సూచించినట్లు సమాచారం. విచారణ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్ చేశారు. విచారణ ముగిసిన తర్వాత కేసీఆర్ తన నివాసంలోని బాల్కనీ నుంచి పార్టీ శ్రేణులకు చేతులెత్తి నమస్కరించారు. పార్టీ శ్రేణులు జై కేసీఆర్ అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తుండగా, కేసీఆర్ పిడికిలి ఎత్తి అభివాదం చేశారు. అనంతరం పార్టీ ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్ భేటీ అయి, విచారణ అంశంపై చర్చించి ఎర్రవల్లికి తిరిగి వెళ్లిపోయారు.

