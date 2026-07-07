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కేసీఆర్ మనవడు హిమాన్షుకు గాయం - ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కేటీఆర్‌ ట్వీట్

కేటీఆర్‌ కుమారుడు హిమాన్షుకు స్వల్ప గాయం - ఏఐజీ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతున్న హిమాన్షు - మనవడిని పరామర్శించిన కేసీఆర్ - కుమారుడు హిమాన్షు ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కేటీఆర్‌ ట్వీట్

KTR's Son Himanshu Injured
KTR's Son Himanshu Injured (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 5:48 PM IST

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KTR's Son Himanshu Injured : మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ మనవడు, కేటీఆర్‌ కుమారుడు కల్వకుంట్ల హిమాన్షుకు స్వల్ప గాయం అయింది. సోమవారం ఆటలాడుతుండగా అతడి ముక్కుకు చిన్న గాయమైంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌ ఏఐజీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు ఏఐజీ ఆస్పత్రి చేరుకున్నారు. సిద్దిపేటలోని ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రం నుంచి బయల్దేరి కేసీఆర్‌ కూడా ఆస్పత్రికి వచ్చారు. మనవడిని పరామర్శించిన అనంతరం అతడి ఆరోగ్యం గురించి డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

కొంత విశాంత్రి తీసుకోవాలి : మరోవైపు తాను కోలుకుంటున్నట్లు హిమాన్షు ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. చిన్నపాటి గాయమవ్వడంతో గత రాత్రి ఆస్పత్రిలో చేరానని తెలిపారు. పూర్తిగా కోలుకునేందుకు కొంత విశాంత్రి తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచించినట్లు హిమాన్షు పేర్కొన్నారు.

"నిన్న రాత్రి గాయం కారణంగా నన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. నా ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది. కోలుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుందని, విశ్రాంతి తీసుకోమని వైద్యులు చెప్పారు. మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. త్వరగా కొలుకోని మీ ముందుకు వస్తాను" - కల్వకుంట్ల హిమాన్షు ట్వీట్

హిమాన్షుకు చిన్నపాటి గాయమైంది : ఈ ఘటనపై కేటీఆర్‌ కూడా ఎక్స్‌ వేదిగా స్పందిస్తూ సోమవారం సాయంత్రం హిమాన్షుకు చిన్నపాటి గాయమైందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం చికిత్స కొనసాగుతుందని, కొన్ని రోజుల్లోనే పూర్తిగా కోలుకుంటాడని వివరించారు. హిమాన్షు ఆరోగ్యంపై ఆరా తీసిన వారందరికీ కేటీఆర్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

"నిన్న సాయంత్రం హిమాన్షు స్వల్పంగా గాయపడ్డాడు. ఆటలాడుతూ హిమాన్షు స్వల్పంగా గాయపడ్డాడు. ప్రస్తుతం హిమాన్షు చికిత్స పొందుతున్నాడు. కొద్ది రోజుల్లోనే కోలుకుంటాడు. హిమాన్షు ఆరోగ్యంపై ఆరా తీసిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు" - కేటీఆర్‌ ట్వీట్

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HIMANSHU INJURY
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హిమాన్షుకు స్వల్ప గాయం
KTRS SON HIMANSHU INJURED

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