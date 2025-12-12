ఇంటి అల్లుడని చూడకుండా నా భర్త ఫోన్ ట్యాప్ చేయించారు : కవిత
గత ప్రభుత్వంపై మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన కవిత - తన భర్త ఫోన్ ట్యాప్ చేయించారని ఆవేదన - తన భర్త ఫోన్ దొంగచాటుగా వినడం పద్ధతేనా? అంటూ సూటి ప్రశ్న
KAVITHA (ETV)
Published : December 12, 2025 at 3:55 PM IST
Kavitha Sensational Comments on BRS Govt : గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో తన భర్త ఫోన్ ట్యాప్నకు గురైందని కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఇంటి అల్లుడని చూడకుండా తన భర్త ఫోన్ ట్యాప్ చేయించినట్లు ఆమె తెలిపారు. దొంగచాటుగా తన భర్త ఫోన్ వినడం కనీస పద్ధతేనా అని ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో కవిత ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
నేనూ ముఖ్యమంత్రిని అవుతా - అందరి బండారాలు బయటపెడతా : ఎమ్మెల్సీ కవిత