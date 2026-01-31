ETV Bharat / state

సిట్ నోటీసులపై ఏం చేద్దాం? - నేతలు, న్యాయవాదులతో కేసీఆర్ సమాలోచనలు

సిట్ నోటీసులపై నేతలు, న్యాయవాదులతో కేసీఆర్ సమాలోచనలు - నిన్నటి నుంచి ఎర్రవల్లిలోనే ఉన్న కేటీఆర్, హరీశ్‌రావు - రేపటి సిట్‌ విచారణ విషయమై ఆలోచన చేస్తున్న కేసీఆర్

KCR DISCUSS WITH LEADERS LAWYERS
KCR DISCUSS WITH LEADERS LAWYERS (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 2:52 PM IST

KCR Discuss With Party Leaders and Lawyers on SIT Notices : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ వ్యవహారం కేసులో సిట్‌ జారీ చేసిన నోటీసులపై మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్‌ ఆ పార్టీ నేతలు, లాయర్లతో ఎర్రవల్లిలో సమాలోచనలు చేశారు. కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావులు నిన్నటి నుంచి ఎర్రవల్లిలోనే ఉన్నారు. రేపటి సిట్‌ (ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం) విచారణ అంశంపై చర్చిస్తున్నారు.

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్‌ మండలంలోని ఎర్రవల్లిలో తాను ఉంటున్న ఇంటికే వచ్చి విచారించాలన్న కేసీఆర్‌ విజ్ఞప్తిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం తోసిపుచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అక్కడకు రాలేమని చెబుతూ హైదరాబాద్‌ నగరంలోనే విచారణకు హాజరు కావాలని సిట్ స్పష్టం చేసింది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్‌ నందినగర్‌లోని నివాసంలో విచారణకు అందుబాటులో ఉండాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది. ఈసారి తప్పకుండా విచారణకు హాజరు కావాలని సిట్ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు నిన్న (శుక్రవారం) రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో నందినగర్​లో నోటీసు ప్రతిని అందించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే విచారణకు సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే దానిపై పార్టీ నాయకులు, న్యాయవాదులతో కేసీఆర్​ భేటీ అవ్వడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్​ తీవ్ర విమర్శలు : నోటీసులను నందినగర్​లోని కేసీఆర్​ నివాసం గోడకు సిట్​ అతికించడంపై బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధకుడు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీద ఈ దుర్మార్గపు వైఖరి ఏంటి? అని కేటీఆర్​ ప్రశ్నించారు. ఆయన స్వయంగా తానుంటున్న నివాసం అడ్రస్​తో పోలీసులకు సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన లేని నివాసానికి రాత్రిపూట వచ్చి గోడకు నోటీసులు అతికించి పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందడం దారుణమని అన్నారు. ఇది అహంకారం కాకపోతే మరింకేమిటి! అని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.

పోలీసులకు ఎస్​వోపీపై అవగాహన ఉందా? : 65 సంవత్సరాలు దాటిన వ్యక్తులను వారుంటున్న నివాసం వద్దే విచారించాలనేటువంటి నిబంధనను కూడా పోలీసులు అతిక్రమిస్తున్నారని కేటీఆర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అసలు పోలీసులకు స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్(ఎస్​వోపీ) మీద అవగాహన ఉందా? అని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. లేదా సీఎం చేతిలో కీలుబొమ్మల్లా ప్రతిపక్ష నాయకులను వేధించడమే పనా? అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అక్రమ కేసులన్నింటినీ ఛేదిస్తామని ప్రతి తప్పుడు పనిని వెలికితీసి తెలంగాణ ప్రజల ముందు పెడతామని కేటీఆర్ తెలిపారు. సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రజాక్షేత్రంలోనే వారికి బుద్ధి చెబుతారని తెలిపారు.

కక్షతోనే నోటీసులు ఇచ్చారు : మరోవైపు కేసీఆర్​కు సిట్​ నోటీసులు ఇచ్చిన అంశంపై మాజీ ఐపీఎస్​ అధికారి ఆర్​ఎస్​ ప్రవీణ్ కుమార్ స్పందించారు. కక్షతోనే కేసీఆర్​కు నోటీసులను ఇచ్చారని విమర్శించారు. ఎన్నికల అఫిడవిట్​లో ఉన్న చిరునామాకే వెళ్లి నోటీసులు ఇచ్చామని పోలీసులు చేప్పారన్నారు. మరి హరీశ్​రావు చిరునామా సిద్ధిపేటలో ఉంటే హైదరాబాద్​లో ఎందుకు ఇచ్చారని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అడ్రస్​ కొడంగల్​లో ఉంటే హైదరాబాద్​లో నోటీసులు ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు.

ప్రశ్నావళి సిద్ధం : ఒకవేళ కేసీఆర్​ విచారణకు హాజరైతే అడగాల్సిన ప్రశ్నావళిని సిట్‌ ఇప్పటికే సిద్ధం చేసుకున్నట్లుగా సమాచారం. ముఖ్యంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్‌రావు పునర్నియామకానికి సంబంధించిన నోట్ ఫైల్ ఆధారంగా ఆయన్ని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో విశ్రాంత అధికారిని ఇంటెలిజెన్స్ విభాగానికి ఓఎస్​డీగా నియమించడంలోనే కుట్ర ఉందనే కోణంలో సిట్​ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.

'ఎర్రవల్లికి రాలేం, నందినగర్​లోనే విచారిస్తాం' - కేసీఆర్‌కు మరోసారి సిట్ నోటీసు

కేసీఆర్​కు సిట్​ పిలుపు - సమయం కోరిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి - నేడు మరో నోటీస్?

