పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డితో అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకొని భావోద్వేగానికి గురైన కేసీఆర్ - రూ.2.25 కోట్ల సాయం అందజేత
వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లికి వెళ్లిన బీఆర్ఎస్ అధినేత - పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన కేసీఆర్ - జోహార్ పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి, జై కేసీఆర్ అంటూ కార్యకర్తల నినాదాలు
Published : August 9, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 6:21 PM IST
KCR Consoles Peddi Sudarshan Reddy Family : ఇటీవల అకాల మరణం చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి సాదాసీదా జీవితం గడిపారని బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అన్నారు. వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లిలో జరిగిన పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి దశదిన కార్యక్రమంలో కేసీఆర్ పాల్గొన్నారు. సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్దితో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకొని, కేసీఆర్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సుదర్శన్రెడ్డి ఉద్యమ ఘట్టాల ఫొటోలు చూస్తూ జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకున్నారు. పార్టీ పరంగా రూ.2.5 కోట్ల చెక్కులను కుటుంబ సభ్యులకు అందించారు. అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని భరోసానిచ్చారు.
40 నిమిషాల పాటు గడిపిన కేసీఆర్ : నల్లబెల్లిలోని పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి నివాసానికి చేరుకున్న కేసీఆర్, ఆయన చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం పెద్ది కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఓదార్చారు. సుదర్శన్రెడ్డి ఇంట్లో 40 నిమిషాల పాటు గడిపిన కేసీఆర్, అనంతరం పెద్ది అభిమానులకు అభివాదం చేశారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి దశదినకర్మ కార్యక్రమానికి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, అభిమానులు భారీగా హాజరయ్యారు. దీంతో నల్లబెల్లి గ్రామం జనసంద్రంగా మారింది. జోహార్ పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి, జై కేసీఆర్ అంటూ కార్యకర్తల నినాదాలు చేశారు.
కేసీఆర్కు గులాబీ శ్రేణులు స్వాగతం : ఎర్రవెల్లి నివాసం నుంచి భారీ కాన్వాయ్తో బయలుదేరిన కేసీఆర్, రోడ్డు మార్గంలో హనుమకొండ జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం గూడెప్పాడ్లో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త పోరెడ్డి వానకర్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద టీ తాగడానికి ఆగారు. అనంతరం నల్లబెల్లి చేరుకున్నారు. పెద్ది కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన అనంతరం ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌజ్కు కేసీఆర్ తిరిగి వెళ్లిపోయారు.
గత నెల 31న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి : గత నెల 26న ఉదయం హనుమకొండలో పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డికి ఛాతీలో నొప్పి రావటంతో స్థానికంగా రోహిణి ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు కార్డియాక్ అరెస్ట్గా గుర్తించారు. గంట సేపు శ్రమించి తొమ్మిదిసార్లు సీపీఆర్ చేశాక కొంత ఫలితం కనిపించడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆయనకు వెంటిలేటర్పై ఉంచి చికిత్స అందించారు. 5 రోజులు మృత్యువుతో పోరాడిన పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గత నెల 31న కన్నుమూశారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పాత వీడియో
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