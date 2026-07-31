ఆప్తమిత్రుడు, ఉద్యమ సహచరున్ని కోల్పోయా : పెద్ది మృతి పట్ల కేసీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసిన కేసీఆర్ - తానొక ఆప్త మిత్రున్ని కోల్పోయానన్న గులాబీ అధినేత - పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోసా
Published : July 31, 2026 at 8:12 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 8:21 AM IST
KCR Condoles the Peddi Sudarshan Reddy Death : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమకారులు, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి పట్ల మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తానొక ఆప్త మిత్రుడు, ఉద్యమ సహచరుడిని కోల్పోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన ఆయన, పెద్ది కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. తెలంగాణనే శ్వాసగా, నీతి నిజాయతీతో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి జీవించారని, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం నేటి యువతకు ఆదర్శమని కొనియాడారు. మొక్కవోని ధైర్యంతో ఉద్యమించిన ధీరుడు సుదర్శన్ రెడ్డి అని, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు.
ఉద్యమ స్ఫూర్తి నిలబెట్టారు : పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. సుదర్శన్ రెడ్డి లేరన్న వార్త జీర్ణించుకోవడం కష్టమని అన్నారు. ఉద్యమ స్ఫూర్తిని జీవితాంతం నిలబెట్టిన వ్యక్తిగా సుదర్శన్ రెడ్డి అమరుడు అని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని హరీశ్రావు ప్రార్థించారు.
జడ్పీటీసీగా మొదలైన రాజకీయ ప్రస్థానం : 1974 ఆగస్టు 6న వరంగల్ జిల్లాలోని నల్లబెల్లిలో పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి జన్మించారు. విద్యార్థి రాజకీయాల్లో క్రియాశీలంగా ఉన్న ఆయన తొలుత కాంగ్రెస్ పార్టీలోనూ పనిచేశారు. 2001లో అప్పటి టీఆర్ఎస్(తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి) పార్టీలో చేరారు. 2001లో దుగ్గొండి నుంచి జెడ్పీటీసీగా ఎన్నికైన పెద్ది కేసీఆర్తో తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. అనతి కాలంలోనే కేసీఆర్కు అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్గా పనిచేశారు. చాలాకాలం ఉమ్మడి వరంగల్ టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
టీఆర్ఎస్లో అనేక బాధ్యతలు : టీఆర్ఎస్ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగానూ వ్యవహరించిన పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి 2014లో నర్సంపేట నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేసి ఓటమిపాలయ్యారు. అనంతరం 2016 నుంచి రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ ఛైర్మన్గా నియామకం అయ్యారు. 2018లో నర్సంపేట నుంచి మొదటిసారి అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. 2023లో మూడోసారి నర్సంపేట నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి చెందారు. వరంగల్ జిల్లా రాజకీయాల్లో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నారు. సాగు నీటి కోసం దేవాదుల నీటిని ఎత్తిపోసేందుకు పలు రిజర్వాయర్లను నిర్మించేందుకు పెద్ది ఎంతో కృషి చేశారని కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు అనేక సార్లు చెప్పారు. మంచి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండగానే ఆయన మరణించడం బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల్లో ఆవేదనను నింపింది.
పెద్ది ఇక లేరు - నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డి కన్నుమూత