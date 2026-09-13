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'వన్​ వే'తో కేబీఆర్​ పార్క్​ ట్రాఫిక్​ ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​! - ఆ రూ.వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులు అవసరమా?

కేబీఆర్​ పార్క్​ చుట్టూ ట్రాఫిక్​ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రూ.కోట్లతో చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులపై సందిగ్ధం నెలకొంది. పనుల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన వన్​-వేతో ట్రాఫిక్ ఆగకుండా సాగుతోంది. దీంతో జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు ప్రాజెక్ట్​పై పునరాలోచన చేస్తున్నారు.

Solutions For KBR Park Traffic
కేబీఆర్​ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ పరిష్కారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 9:27 AM IST

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Updated : September 13, 2026 at 9:44 AM IST

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Solutions For KBR Park Traffic : కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి జీహెచ్​ఎంసీ ఇంజినీరింగ్​ విభాగం గత దశాబ్ద కాలంగా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. రూ.కోట్ల ఫీజులు వసూలు చేసిన ప్రైవేట్ కన్సల్టెన్సీలు కూడా ఫ్లైఓవర్లు, అండర్‌ పాస్‌లు, సొరంగాలు మాత్రమే పరిష్కారమని సూచిస్తూ రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.10 వేల కోట్ల వరకు ఖర్చయ్యే ప్రాజెక్టులను ప్రతిపాదించాయి.

చివరకు ప్రభుత్వం రూ.1,090 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పనులను ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో 'వన్-వే' ట్రాఫిక్ విధానం అమల్లోకి రావడం పరిస్థితిని మార్చేసింది. వన్-వే ఏర్పాటు వల్ల వాహనాలు ఎక్కడా ఆగకుండా సాగుతుండటంతో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణం అవసరమా అనే అంశంపై అధికారుల మధ్య చర్చ మొదలైంది.

ఒకవేళ 'వన్-వే' విధానాన్ని శాశ్వతం చేస్తే
పార్క్ చుట్టూ 6 జంక్షన్లు ఉన్నాయి. పార్క్ వైపు వెళ్లే ప్రతి వాహనాన్ని 'క్లాక్‌వైజ్'గా మళ్లించడం ద్వారా వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా చేయవచ్చు. గతంలో వాహనదారులు ప్రతి జంక్షన్ వద్ద 10 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. పైగా ఇలా కనీసం రెండు జంక్షన్లను దాటాల్సి ఉండేది. వన్-వే విధానం వల్ల కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే వాహనాలు పార్క్​ను చుట్టేయగలుగుతున్నాయి. రహదారులను సాఫీగా మారిస్తే రాకపోకల్లో మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. వన్-వే విధానాన్ని నెల రోజుల పాటు పరిశీలించిన తర్వాత దీన్ని శాశ్వతం చేయడం వల్ల ప్రాజెక్ట్ ఖర్చులు తగ్గొచ్చని భావిస్తున్నట్లు కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఇంజినీరింగ్​ విభాగంతో చర్చలు ప్రారంభించారు.

సందిగ్దంలో పడిన బల్దియా
ఎల్వీ ప్రసాద్ హాస్పిటల్ ముందు నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ జంక్షన్ వరకు ఉన్న మార్గంలో పిల్లర్ల నిర్మాణం ఇప్పటికే మొదలైంది. జూబ్లీ చెక్‌పోస్ట్ జంక్షన్ వద్ద ఫ్లైఓవర్ పిల్లర్ల పునాదుల పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి. మహారాజ అగ్రసేన్ జంక్షన్, బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సమీపంలో అండర్‌ పాస్ నిర్మాణానికి పెద్ద ఎత్తున రోడ్డును తవ్వడం సైతం పూర్తి చేశారు. ఈ పరిస్థితుల్లో తదుపరి చర్యల విషయంలో జీహెచ్ఎంసీ సందిగ్ధంలో పడింది. మొదట్లో జూబ్లీ చెక్‌పోస్ట్, కేబీఆర్ పార్క్ జంక్షన్, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నం.45, మహారాజ అగ్రసేన్ జంక్షన్ ప్రాంతాల్లో ఫ్లైఓవర్ లేదా అండర్‌ పాస్ నిర్మించాలని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.

ఇప్పటికైతే 4 చోట్ల పనులు చేపట్టాలని యోచన
ప్రస్తుతం మొత్తం 13 పనులు జరుగుతున్నాయి. చెక్‌పోస్ట్ జంక్షన్ వద్ద మూడు పనులు (రెండు ఫ్లైఓవర్లు , ఒక అండర్‌పాస్), అలాగే మిగిలిన ఆరు జంక్షన్లలో ప్రతిచోటా ఒక అండర్‌పాస్, ఒక ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం చేపట్టారు. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నం.3ని ఆదర్శ్​నగర్‌తో అనుసంధానిస్తూ ముగ్ధ క్రాస్‌రోడ్స్ వద్ద ప్రతిపాదించిన అండర్‌పాస్ కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమే. మొత్తం మీద ఈ ప్రణాళికలో ఏడు జంక్షన్లు, 14 పనులు ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుత ప్రతిపాదన ప్రకారం కేవలం నాలుగు జంక్షన్ల వద్ద మాత్రమే నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని భావిస్తున్నారు.

నెల రోజుల్లో స్పష్టత
కాంట్రాక్టర్లతో ఒప్పందాలు కుదిరిన తర్వాత ప్రాజెక్టును నిలిపేస్తే చట్టపరమైన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ప్రజా ప్రయోజనాలు, ప్రజాధనాన్ని ఆదా చేయాల్సిన అవసరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గుత్తేదార్లతో చర్చించి ఒక పరిష్కారానికి రావాలని జీహెచ్​ఎంసీ నిర్ణయించింది. ప్రాజెక్టును పూర్తిగా రద్దు చేయడానికి బదులుగా అందులోని అవసరమైన పనులు మాత్రమే అమలు చేయడంపై కమిషనర్, ఇంజినీరింగ్ అధికారులు చర్చిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై నెల రోజుల్లో పూర్తి స్పష్టత వస్తుందని ఓ ఉన్నతాధికారి 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​'కు తెలిపారు.

నిధులు లేకపోవడమూ మరో కారణం
ఒకవేళ వన్-వే విధానాన్ని శాశ్వతంగా అమలు చేస్తే కేవలం 200 మీటర్ల దూరానికి కూడా వాహనదారులు 5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది. ఉదాహరణకు బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నుంచి పక్కనే ఉన్న ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రికి వెళ్లాలంటే పార్కు చుట్టూ 90 శాతం చుట్టూ తిరగాల్సి ఉంటుంది. పక్కపక్కనే ఉన్న ప్రధాన రహదారులను కలిపే అనుసంధాన రోడ్లను పూర్తిస్థాయిలో విస్తరిస్తే ఈ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు.

మరోవైపు ప్రాజెక్టు పనులు ప్రారంభమైనప్పటికీ భూసేకరణ ప్రక్రియ ఇంకా మొదలుకాలేదు. దీనికయ్యే అంచనా వ్యయం ప్రారంభంలో రూ.300 కోట్లు ఉండగా ఇప్పుడది రూ.750 కోట్లకు పెరిగింది. భూసేకరణ కోసం ఇచ్చే టీడీఆర్ బాండ్లను స్వీకరించడానికి భూ యజమానులు ఒప్పుకోవడం లేదు. అలాగని నగదు రూపంలో పరిహారం చెల్లించడానికి జీహెచ్​ఎంసీ వద్ద తగిన నిధులు లేవు. ఈ పరిస్థితులను కూడా బల్దియా దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది.

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Last Updated : September 13, 2026 at 9:44 AM IST

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KBR PARK TRAFFIC
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కేబీఆర్​ పార్క్ ట్రాఫిక్ పరిష్కారం
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