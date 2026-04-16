విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు - కేబీఎన్‌ కళాశాలలో బీఎస్సీ క్వాంటం టెక్నాలజీ కోర్సు

బీఎస్సీ క్వాంటం టెక్నాలజీ కోర్సును అందుబాటులోకి తెచ్చిన కేబీఎన్‌ కళాశాల - కృష్ణా యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే తొలిసారిగా ఈ కోర్సును ప్రవేశపెడుతున్నట్లు కళాశాల కార్యదర్శి వెల్లడి - విద్యార్థులు మంచి ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయని స్పష్టం

Published : April 16, 2026 at 4:42 PM IST

KBN College Introduces BSc Quantum Technology Course: సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న విప్లవాత్మక మార్పులను అందిపుచ్చుకుంటూ కృష్ణా యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే తొలిసారిగా విజయవాడ కేబీఎన్ స్వయం ప్రతిపత్తి కళాశాలలో ‘బీఎస్సీ క్వాంటం టెక్నాలజీ కోర్సును ప్రవేశపెడుతున్నట్లు కళాశాల కార్యదర్శి, కరస్పాండెంట్‌ డాక్టరు టి.శ్రీనివాసు, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్‌ జి.కృష్ణవేణి తెలిపారు. వచ్చే 5 ఏళ్లలో గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో క్వాంటం టెక్నాలజీ అత్యంత కీలక శక్తిగా ఎదగనున్న తరుణంలో విద్యార్థులను భావి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా తీర్చిదిద్దడమే ఈ కోర్సు లక్ష్యమని కళాశాలలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు.

3 ఏళ్లలో క్వాంటం మెకానిక్స్‌, కంప్యూటింగ్‌, క్వాంటం అల్గారిథమ్స్‌, క్రిప్టోగ్రఫీ, పైథాన్‌ ప్రోగ్రామింగ్, క్వాంటం టూల్‌కిట్స్‌లలో శిక్షణ ఇస్తామన్నారు. ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు అమరావతిలో 2 అత్యాధునిక క్వాంటం హబ్‌లను ప్రారంభించారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రంగానికి ఇస్తున్న ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులను తయారు చేసేందుకు కేబీఎన్ కళాశాల ఈ ముందడుగు వేసిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఐటీ రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, ఏఐ వల్ల ఏర్పడుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలంటే కేవలం కోడింగ్ మాత్రమే సరిపోదని సాధారణ కంప్యూటర్లు చేయలేని సంక్లిష్ట గణనలను సెకన్ల వ్యవధిలో పూర్తి చేసే క్వాంటం కంప్యూటింగ్ భవిష్యత్తుకు ఆధారంగా ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

క్వాంటం-ఏఐ కలయికతో లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు: ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారికి క్వాంటం కంప్యూటింగ్ శాస్త్రవేత్తలు, రీసెర్చ్ సైంటిస్టులు, డేటా సైంటిస్టులు, సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్లు, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్‌పర్ట్స్, క్వాంటం అల్గారిథమ్ డిజైనర్లుగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఐటీ రంగంలో పాత రకం ఉద్యోగాలు తగ్గుతున్నా క్వాంటం-ఏఐ కలయికతో లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయని అడ్వాన్స్‌డ్ మ్యాథమెటిక్స్, క్వాంటం ఫిజిక్స్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఈ కోర్సు ద్వారా తమ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసుకోవచ్చని తెలిపారు.

''కృష్ణా యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే తొలిసారిగా ఈ కోర్సును ప్రవేశపెడుతున్నాం. రానున్న రోజుల్లో క్వాంటం టెక్నాలజీ అత్యంత కీలక శక్తిగా ఎదగనుంది. విద్యార్థులు కోర్సు పూర్తి చేయడంతో మంచి ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న విప్లవాత్మక మార్పులను అందిపుచ్చుకోవడానికి కళాశాలలో ఈ కోర్సును ప్రవేశపెడుతున్నాం. క్వాంటం-ఏఐ కలయికతో లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయి''- జి.కృష్ణవేణి, కేబీఎన్‌ కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌

