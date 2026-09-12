ఇన్కమ్ట్యాక్స్ ఉద్యోగం పేరుతో మోసం - నిందితుడు అరెస్ట్
ఇన్కమ్ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఔట్సోర్సింగ్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి ఆ శాఖలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని సుమారు కోటి రూపాయల మేర మోసం చేసిన ఘటన వరంగల్లో వెలుగుచూసింది. బాధితుల ఫిర్యాదులు పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు.
Published : September 12, 2026 at 3:47 PM IST
Fraud Under Providing Jobs : అతను ఉన్నత విద్యావంతుడు. వరంగల్లో ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంసీఏ చేశాడు. చదువు పూర్తవ్వగానే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగంలో చేరాడు. సమాజ వికాసానికి ఉపయోగించాల్సిన తన తెలివిని ఈజీమనీ భూతం ఆవహించింది. అడ్డదారుల్లో డబ్బులు సంపాదించాలన్న దురాశ కలిగింది. డబ్బు కోసం వక్రబుద్ధితో ఒక్కసారి తప్పు చేశాడంటే ఏమో అనుకోవచ్చు, గానీ చేసిన తప్పులకు అనేకసార్లు జైలు శిక్ష అనుభవించినా బుద్ధి మారలేదు. సరికదా ప్రాంతాలను మారుస్తూ మళ్లీ అదే తరహా నేరాలకు పాల్పడి పోలీసులకు చిక్కాడు.
ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానంటూ లక్షల్లో బేరాలు
నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మెట్టు ప్రవీణ్ స్నేహితుల ద్వారా పరిచయమైన ఓ యువకుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మించి ప్రవీణ్ రూ.22 లక్షలకు బేరం కుదుర్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తనకున్న తెలివితో ఫేక్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లు సృష్టించాడు. శిక్షణ అంటూ నమ్మించి అనుకున్నంత చేతికందాక అతని వికృత రూపాన్ని చూపేవాడు. తన మాటలు నమ్మి ఉద్యోగం వచ్చిందన్న సంబరంతో శిక్షణ కోసం దిల్లీకి వెళ్లిన ఆ యువకుడు మోసపోయానని గ్రహించి కాజీపేట పోలీసులను సంప్రదించడంతో అతని మోసం వెలుగు చూసింది. ఇప్పటివరకు నిజామాబాద్, నల్గొండ, హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో మోసాలు చేసినట్లు సమాచారం. 11 మంది నిరుద్యోగుల వద్ద నుంచి దాదాపు రూ.కోటి వరకు వసూలు చేసి సొమ్ము చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రభుత్వం జారీ అయిన ఒరిజనల్ అపాయింట్మెంట్లను సేకరించి వాటి ద్వారా నకిలీవి తయారుచేసేవాడు. ఉద్యోగాల కోసం తన వద్దకు వచ్చేవారి నుంచి ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు తీసుకుని వాటిలోని వివరాలను నకిలీ అపాయింట్మెంట్ లెటర్లలో పొందు పరిచేవాడు. ఇలా మోసపోయిన వారు 11 మంది వరకు ఉన్నారు. ప్రవీణ్పై 6కేసులు నమోదయ్యాయి. - ప్రశాంత్రెడ్డి, కాజీపేట ఏసీపీ
పోటీ పరీక్ష రాయకుండా ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కాకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందని ఎవరైనా చెబితే నమ్మొద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఒకసారి మోసం చేశాడంటే పొరపాటు అనుకోవచ్చు. కానీ ప్రవీణ్ మాత్రం చేసిన తప్పుకు పలుమార్లు జైలుకు వెళ్లి వచ్చినా తీరు మార్చుకోకుండా మోసాలనే ప్రవృత్తిగా మార్చుకుని పోలీసులను విస్మయానికి గురిచేశాడు. త్వరలోనే ప్రవీణ్పై క్రిమినల్ హిస్టరీ షీట్ తెరిచి అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.
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