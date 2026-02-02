ETV Bharat / state

కేసీఆర్​ను సిట్‌ విచారణ కోసం పిలిస్తే తప్పేంటి? : కవిత

నా ఫోన్, నా భర్త ఫోన్లు ట్యాప్ చేశారని అనుమానాలున్నాయి - సిట్ అధికారులు పిలిస్తే వెళ్లి విచారణకు సహకరిస్తా - సిట్‌ విచారణను తప్పుపడుతూ కేటీఆర్‌ మాట్లాడటం సరైంది కాదన్న కవిత

Phone tapping case
Kavitha on Phone tapping case (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jagruti President Kavitha on KCR SIT Investigation : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసుకు సంబంధించి రెండేళ్లవుతున్నా సిట్‌ విచారణ ముగింపునకు రావడం లేదని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. విచారణ త్వరగా పూర్తిచేసి దోషులకు శిక్ష పడేలా చూడాలని ఆమె కోరారు. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో కవిత పాల్గొని మాట్లాడారు. సిట్‌ విచారణలో ఏం జరిగిందో మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ చెబుతారని భావిస్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.

మా ఫోన్లు ట్యాప్ చేశారనే అనుమానాలున్నాయి : సిట్‌ విచారణను తప్పుపడుతూ బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ మాట్లాడటం సరికాదని, చట్టాలను అందరూ గౌరవించాలని కవిత అన్నారు. చట్టానికి సహకరించాలని పేర్కొన్నారు. గుంట నక్కలతో కలిసి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ డ్రామాలాడుతోందన్న కవిత తన భర్త ఫోన్లు ట్యాప్‌ చేశారనే అనుమానాలున్నాయని చెప్పారు. సిట్‌ అధికారులు విచారణకు పిలిస్తే వెళ్లి సహకరిస్తానని స్పష్టం చేశారు.

సిట్‌ విచారణలో ఏం జరిగిందో కేసీఆరే చెబుతారని భావిస్తున్నా : కవిత (ETV)

ఇక్కడి ప్రజలను నిర్మల విస్మరించారు : కేంద్రంలోని బీజేపీ తీరు సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఉందని కవిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు ఐఐఎం, నవోదయాలు, బయ్యారం స్టీల్‌ ఫ్యాక్టరీ ఇంకా ఇవ్వట్లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మెట్రో రైల్‌ ఫేజ్‌-2 గురించి బడ్జెట్‌లో ప్రస్తావనే లేదన్న ఆమె తెలుగింటి ఆడబిడ్డ నిర్మల తెలంగాణ ప్రజలను విస్మరించారని మండిపడ్డారు. ఏపీ పునర్విభజన చట్టంలోని అంశాలు 12 ఏళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని, రాష్ట్రంలో ఒక్క ప్రాజెక్టుకు కూడా జాతీయ హోదా ఇవ్వలేదని దుయ్యబట్టారు. కొత్త ఎయిర్‌పోర్టులు, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ను పెండింగ్‌లోనే పెట్టారని ఆక్షేపించారు. రాష్ట్రప్రభుత్వం 47 అంశాల గురించి అడిగితే ఏమీ ఇవ్వలేదని, ఇద్దరు కేంద్రమంత్రులు ఉండి రాష్ట్రానికి ఏమీ తేలేకపోవడం బాధాకరమన్నారు. దేశంలో విద్య, వైద్యానికి 1, 2 శాతమే నిధులు కేటాయించటం దారుణమని కవిత ఆక్షేపించారు.

"చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కాదనడానికి మాత్రం మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసులో కేసీఆర్​ గారిని పిలిచిన తర్వాత కూడా కేటీఆర్​ మాట్లాడుతూ విచారణ పిలవడమే నేరం, ఘోరం అన్నట్లుగా చెబుతున్నారు. ప్రజాజీవితంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అసలు విచారణకే పిలవకూడదన్నట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు. అసలు ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎందుకొచ్చింది. ఇన్నీ రోజులు కేసీఆర్​ను పిలవలేదు కదా విచారణకు. విచారణకు పిలిస్తే వెళ్లక తప్పదు. ఇప్పుడు నన్ను పిలిస్తే కూడా వెళ్తా. చట్టానికి అందరం కూడా సహకరించాలి. అందరం పోతం. వారి ఆలోచనా విధానంలో మార్పు రానంత కాలం బీఆర్​ఎస్​ పార్టీని మాత్రం ఎవరూ కూడా బాగు చేయలేరు"-కల్వకుంట్ల కవిత, జాగృతి అధ్యక్షురాలు

మున్సిపల్​లో పోటీ చేస్తున్నాం : తెలంగాణలో జరగబోయే మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో మంచి అభ్యర్థులను ఎన్నుకోవాలని కవిత ప్రజలను కోరారు. పుర ఎన్నికల్లో జాగృతి నేతలు ఏఐఎఫ్‌బీ గుర్తుతో పోటీ చేస్తున్నారని తెలిపారు. మోదీ బడే భాయ్‌ అంటూ సీఎం దిల్లీకి 30 సార్లు తిరిగినా రూ.30 కోట్లు కూడా సాధించలేదని విమర్శించారు. గత రెండేళ్లలో అగ్నిప్రమాదాల్లో 22 మంది చనిపోయినా వాటి నివారణకు ఏమాత్రం చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

కవిత మాట్లాడితే పట్టించుకోం! : మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​ హైదరాబాద్​లో విలేకరులతో చిట్​చాట్​ నిర్వహించారు. పురపాలక ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్​కు మంచి ఫలితాలు వస్తాయనే ప్రచారం స్థానికంగానే జరుగుతుందని అన్నారు. చాలా మంది తమ గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడుతుంటారని, అన్నింటిపైనా స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవితను ఉద్దేశించే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

పురపాలక ఎన్నికల్లో 'తెలంగాణ జాగృతి' పోటీ - ఏ గుర్తుతో బరిలోకి దిగుతున్నారంటే?

సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డికి అతడు​ గూఢచారి - సిట్​ ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తుందో చూడాలి : కవిత

TAGGED:

PHONE TAPPING CASE
JAGRUTI PRESIDENT KAVITHA
KAVITHA ON KCR SIT INVESTIGATION
RESPONSE TO KCR SUMMONS
KAVITHA ON KCR SIT INVESTIGATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.