ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం - 20 మందికి పైగా సజీవదహనం!

కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం - పూర్తిగా దగ్ధమైన కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సు, పలువురు సజీవదహనం - బస్సులో 40 మంది ప్రయాణిస్తున్నట్లు సమాచారం

Kurnool Bus Fire incident
Kurnool Bus Fire (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 6:35 AM IST

Updated : October 24, 2025 at 8:03 AM IST

Travels Bus Fire Accident in Kurnool : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఓ ట్రావెల్స్​ బస్సు (కావేరి ట్రావెల్స్)ను కర్నూలు శివారులోని చిన్నటేకూరులో హైవే 44పై ఓ బైక్​ ఢీకొట్టింది. తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో బైక్​ బస్సు కిందకు దూసుకెళ్లడంతో మంటలు చెలరేగాయి. క్రమంగా అవి బస్సు మొత్తం వ్యాపించాయి. చూస్తుండగానే బస్సు అగ్నికి ఆహుతైంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మొత్తం 42 మంది ఉండగా, 20 మందికి పైగా సజీవ దహనమైనట్లు తెలుస్తోంది. వారిలో 11 మంది మృతదేహాలను గుర్తించారు. మరో 21 మందిని సురక్షితంగా గుర్తించిన అధికారులు, వారిలో స్వల్ప గాయాలైన 12 మందిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం - పలువురి సజీవదహనం (ETV)

హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు బయలుదేరిన ఈ బస్సు, కర్నూలు శివారులోకి రాగానే ఓ బైక్​ అతివేగంతో బస్సును వెనక నుంచి ఢీకొట్టి కిందకు దూసుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో బస్సు పెట్రోల్​ ట్యాంకును ఢీకొనడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఏం జరిగిందో తెలిసేలోపే మంటలు బస్సు అంతా వ్యాపించాయి. తెల్లవారుజాము కావడంతో ప్రయాణికులంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. వారు తేరుకొని హాహాకారాలు చేస్తూ కొందరు బయటపడ్డారు. అప్పటికే ఆలస్యం కావడంతో ఎక్కువ మంది మంటల్లోనే చిక్కుకుపోయారు.

ఘటన సమయంలో పుట్టపర్తి నుంచి హైదరాబాద్‌కు వస్తున్న హైమ రెడ్డి అనే మహిళ బస్సులో మంటలు చెలరేగడాన్ని గమనించారు. ఆమె వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను కర్నూల్​ సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. హిందూపూర్‌కు చెందిన నవీన్‌ అనే వ్యక్తి గాయాలైన వారిలో ఆరు మందిని తన కారులో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఇద్దరు డ్రైవర్లు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ప్రయాణికుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్​కు చెందిన వారు ఉన్నట్లు సమాచారం.

బస్సు ప్రయాణికుల జాబితా :

  • అశ్విన్‌రెడ్డి (36), జి.ధాత్రి (27), కీర్తి (30)
  • పంకజ్‌(28), యువన్‌ శంకర్‌రాజు(22)
  • తరుణ్‌(27), ఆకాశ్‌(31), గిరిరావు(48)
  • బున సాయి(33), గణేశ్‌(30), జయంత్‌ పుష్వాహా(27)
  • పిల్వామిన్‌ బేబి(64), కిశోర్‌ కుమార్(41)
  • రమేష్‌, అతని ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు
  • రమేష్‌(30), అనూష(22), మహ్మద్‌ ఖైజర్‌(51), దీపక్‌ కుమార్‌ 24
  • అన్డోజ్‌ నవీన్‌కుమార్(26), ప్రశాంత్‌(32)
  • ఎం.సత్యనారాయణ(28), మేఘనాథ్‌(25)
  • వేణు గుండ(33), చరిత్(21), చందన మంగ(23)
  • సంధ్యారాణి మంగ(43), గ్లోరియా ఎల్లెస శ్యామ్(28)
  • సూర్య(24). హారిక(30), శ్రీహర్ష(24)
  • శివ(24), శ్రీనివాసరెడ్డి(40), సుబ్రహ్మణ్యం(26)
  • కె.అశోక్‌(27), ఎం.జి.రామారెడ్డి(50)
  • ఉమాపతి(32), అమృత్‌ కుమార్(18), వేణుగోపాల్‌రెడ్డి(24)

ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు వీరే :

  • నవీన్‌ కుమార్‌
  • వేణుగోపాల్‌ రెడ్డి
  • సత్యనారాయణ
  • రామిరెడ్డి
  • సుబ్రహ్మణ్యం
  • జష్మిత
  • శ్రీలక్ష్మి
  • అఖిల్‌
  • రమేష్‌
  • అకీర
  • జయసూర్య

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి : కర్నూల్ జిల్లా బస్సు ప్రమాద ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. ప్రమాదం పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డీజీపీతో మాట్లాడిన సీఎం, తక్షణమే హెల్ప్​లైన్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. గద్వాల్ కలెక్టర్, ఎస్పీ సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లాలని ఆదేశించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులతో మాట్లాడి అవసరమైన సహాయక చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రమాద ఘటనపై తెలంగాణ రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ సైతం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

FIRE ACCIDENT IN PRIVATE BUS
ట్రావెల్స్​ బస్సు అగ్నిప్రమాదం
TRAVELS BUS CATCHES FIRE IN KURNOOL

