ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని - వానలో వణుకుతూ సంద్రంలోనే 24 గంటలు
Katrenikona Fishermen Rescue : కోనసీమ జిల్లా కాట్రేనికోన తీరంలో వేటకు వెళ్లిన ఐదుగురు మత్స్యకారులు బోటు ఇంజిన్ పాడై సముద్రంలో చిక్కుకున్నారు. తోటి మత్స్యకారుల సాయంతో 24 గంటల తర్వాత ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 1:38 PM IST
Katrenikona Fishermen Rescue : అల్లకల్లోలమైన సముద్రం, ఎడతెరిపి లేని వర్షం, కనుచూపు మేర నీరు. నడి సముద్రంలో ఐదుగురు మత్స్యకారులు 24 గంటల పాటు ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని గడిపారు. వేటకు వెళ్లిన ఫైబర్ బోటు ఇంజిన్లో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తి నడిసంద్రంలో వారు బిక్కుబిక్కుమంటూ వణికిపోయారు. ముమ్మర గాలింపు చర్యల అనంతరం తోటి మత్స్యకారులు వారి ఆచూకీ కనిపెట్టి, ప్రాణాలతో ఒడ్డుకు చేర్చడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన పలువురు మత్స్యకారులు ఉపాధి కోసం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కాట్రేనికోన మండలంలోని తీర గ్రామాలకు వలస వచ్చారు. ఇక్కడే నివాసం ఉంటూ స్థానికంగా సుమారు 70 బోట్లలో రోజూ సముద్రంలోకి వెళ్లి చేపల వేట సాగిస్తుంటారు. రోజూ మాదిరిగానే ఆదివారం తెల్లవారుజామున నీలరేవు తీరం నుంచి ఒక ఫైబర్ బోటులో ఐదుగురు మత్స్యకారులు వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్లారు.
నడిసంద్రంలో ఆగిన బోటు : తీరం నుంచి కొంతదూరం వెళ్లగానే ఆ మత్స్యకారులకు ఊహించని ఉపద్రవం ముంచుకొచ్చింది. బోటు ఇంజిన్లో అకస్మాత్తుగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. ఇంజిన్ పూర్తిగా మొరాయించడంతో బోటు నడిసంద్రంలో నిలిచిపోయింది. వాతావరణం అనుకూలించకపోవడం, జోరుగా వర్షం కురుస్తుండటంతో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వానలో తడుస్తూనే ఏ ఆసరా లేకుండా ఆ చిన్న బోటులోనే భయంతో 24 గంటల పాటు ప్రాణసంకటంగా గడిపారు.
ఆందోళనలో తోటి మత్స్యకారులు : సాధారణంగా ఉదయం వేటకు వెళ్లిన వారు సాయంత్రానికల్లా తీరానికి చేరుకుంటారు. ఆదివారం రాత్రి అయినా ఆ ఐదుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ లేకపోవడంతో వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. తోటి మత్స్యకారులు సైతం తీవ్రంగా కలవరపడ్డారు. సముద్రంలో వాతావరణం బాగోలేకపోవడంతో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగిందా అని భయపడ్డారు. సోమవారం ఉదయం వెంటనే మరికొన్ని బోట్లలో వారిని వెతుకుతూ సముద్రంలోకి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఎట్టకేలకు సురక్షితంగా : సముద్రంలో ముమ్మరంగా గాలించిన తోటి మత్స్యకారులు చివరకు ఒక చోట నిలిచిపోయిన ఫైబర్ బోటును గుర్తించారు. అందులో ఉన్న ఐదుగురు సురక్షితంగా ఉండటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వెంటనే మరో బోటు సాయంతో ఆగిపోయిన బోటును లాక్కుంటూ క్షేమంగా ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు. మత్స్యకారులు ప్రాణాలతో తిరిగి రావడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆనంద భాష్పాలు రాల్చారు. సమాచారం తెలుసుకున్న మత్స్యశాఖ అధికారులు, మెరైన్ పోలీసులు తీరానికి చేరుకున్నారు. బాధిత మత్స్యకారులతో మాట్లాడి సముద్రంలో జరిగిన ఘటన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
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